Звезды помогут заработать больше — финансовый гороскоп на 15 мая

Сегодня нам будет везти везде и всюду. Следует пользоваться этой возможностью.
Овны, работающие на транспорте или в торговле, могут столкнуться со случаями задержки в делах. Например, при перевозке грузов может сломаться транспортное средство. При заключении торговых сделок будьте внимательнее при расчетах с клиентами. Вместе с тем это удачный день для доходов от ремонтно-строительных работ и сделок с недвижимостью.
У Тельцов в этот день ускоряется информационный деловой обмен. Вам не составит труда отыскать нужную информацию и использовать её для пользы делу. На вторую половину дня рекомендуется планировать проведение деловых встречи поездок. Однако в финансовых вопросах не все обстоит благополучно. Может быть задержка с оплатой клиентами услуг или с переводом зарплаты работодателем.
Близнецам звезды советуют полагаться только на себя в решении деловых вопросов. Расчет на поддержку со стороны коллег может не оправдаться из-за неготовности коллег работать в предложенном вам ритме. Возрастают доходы от индивидуальной трудовой деятельности. Старайтесь все наиболее важные вопросы держать под личным контролем и никому ничего не делегировать.
Ракам звезды советуют подходить к работе с хорошим настроением и уверенностью в успехе. Вы сможете удачно вписаться в коллективную работу и найти там себе достойное применение. При участии в собраниях, совещаниях и планерках вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения. Не отказывайтесь от общественных нагрузок – это положительно отразится на вашей карьере.
У Львов, занимающих руководящие должности, этот день складывается удачно. Во второй половине дня вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников. Используя эту информацию, вы сможете составить себе правильное представление о сложившейся ситуации и принять взвешенные управленческие решения. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, не подлежащих широкой огласке.
Удачно складывается этот день для Дев, проходящих профессиональное обучение в вузах. Особенно успешно пойдет учебный процесс при занятиях в составе группы, когда есть возможность обмениваться мнениями и прояснять непонятные моменты. В профессиональной деятельности воздерживайтесь от прямых контактов с начальством. Не следует оспаривать принимаемые начальством решения.
У Весов удачный день для урегулирования финансовых вопросов. Возможно, вы будете поставлены в ситуацию, когда потребуется принимать оперативные решения и времени на обдумывание остается мало. Тем не менее, вы сможете быстро сориентироваться и сделаете все правильно. Также это хорошее время для погашения долгов по кредитам. Можно открывать депозитные вклады.
У Скорпионов, обучающихся в вузе, этот день складывается удачно. Вы сможете не только усвоить учебный материал, но и подтвердить свои знания при сдаче экзаменов, зачетов, контрольных заданий. Будьте осмотрительнее при работе с техникой – возможны травмы. При работе на производстве воздержитесь от проведения пусконаладочных работ – возможны технические поломки и аварийные ситуации.
У Стрельцов удачный день для приобретения технических навыков. Студенты преуспеют при выполнении практических заданий и лабораторных работ. Стажеры на новом месте работы сумеют многое понять и приобрести первичный опыт. Инженеры, изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения. В деловом партнерстве может произойти возврат к ранее нерешенным задачам.
У Козерогов благоприятное время для работы с клиентами, выполнения их заказов. Старайтесь подходить к каждому клиенту индивидуально и творчески. Ведь каждый заказ по-своему неповторим и требует особого подхода. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов и вас будут рекомендовать другим клиентам. В отношениях с коллегами старайтесь не повторять прошлых ошибок.
Водолеи найдут полную поддержку и понимание у коллег, с которыми установились хорошие личные взаимоотношения. Благодаря их содействию вы сможете довести начатые дела до конца. Вместе с тем это не лучшее время для участия в корпоративных вечеринках. По возможности, старайтесь уклониться от участия в таких мероприятиях, поскольку это может негативно отразиться на вашей деловой репутации.
Рыбам светит удача в делах, связанных с торговлей, поездками и деловыми контактами. Вам могут предложить заключить выгодную сделку, которая может принести высокий доход. При необходимости вы всегда сможете найти нужного человека и договориться с ним о выполнении той работы, для которой вы сами недостаточно компетентны. Успешно решаются вопросы рекламной раскрутки.
4-5 лунные сутки. Сегодня Луна и Марс будут тянуть нас из стороны в сторону, то кидая в страсти и низменные желания, то перетягивая в высокие и тонкие...
5-6 лунные сутки. Утром предстоит завершить вчерашнее дело, погасить конфликт. Вечером лучше наслаждаться плодами усилий, отдыхать в семейном кругу...
Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег. Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас...