Звезды помогут заработать больше — финансовый гороскоп на 15 мая

Сегодня нам будет везти везде и всюду. Следует пользоваться этой возможностью.

Овен

Овны, работающие на транспорте или в торговле, могут столкнуться со случаями задержки в делах. Например, при перевозке грузов может сломаться транспортное средство. При заключении торговых сделок будьте внимательнее при расчетах с клиентами. Вместе с тем это удачный день для доходов от ремонтно-строительных работ и сделок с недвижимостью.

Телец

У Тельцов в этот день ускоряется информационный деловой обмен. Вам не составит труда отыскать нужную информацию и использовать её для пользы делу. На вторую половину дня рекомендуется планировать проведение деловых встречи поездок. Однако в финансовых вопросах не все обстоит благополучно. Может быть задержка с оплатой клиентами услуг или с переводом зарплаты работодателем.

Близнецы

Близнецам звезды советуют полагаться только на себя в решении деловых вопросов. Расчет на поддержку со стороны коллег может не оправдаться из-за неготовности коллег работать в предложенном вам ритме. Возрастают доходы от индивидуальной трудовой деятельности. Старайтесь все наиболее важные вопросы держать под личным контролем и никому ничего не делегировать.

Рак

Ракам звезды советуют подходить к работе с хорошим настроением и уверенностью в успехе. Вы сможете удачно вписаться в коллективную работу и найти там себе достойное применение. При участии в собраниях, совещаниях и планерках вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения. Не отказывайтесь от общественных нагрузок – это положительно отразится на вашей карьере.

Лев

У Львов, занимающих руководящие должности, этот день складывается удачно. Во второй половине дня вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников. Используя эту информацию, вы сможете составить себе правильное представление о сложившейся ситуации и принять взвешенные управленческие решения. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, не подлежащих широкой огласке.

Дева

Удачно складывается этот день для Дев, проходящих профессиональное обучение в вузах. Особенно успешно пойдет учебный процесс при занятиях в составе группы, когда есть возможность обмениваться мнениями и прояснять непонятные моменты. В профессиональной деятельности воздерживайтесь от прямых контактов с начальством. Не следует оспаривать принимаемые начальством решения.

Весы

У Весов удачный день для урегулирования финансовых вопросов. Возможно, вы будете поставлены в ситуацию, когда потребуется принимать оперативные решения и времени на обдумывание остается мало. Тем не менее, вы сможете быстро сориентироваться и сделаете все правильно. Также это хорошее время для погашения долгов по кредитам. Можно открывать депозитные вклады.

Скорпион

У Скорпионов, обучающихся в вузе, этот день складывается удачно. Вы сможете не только усвоить учебный материал, но и подтвердить свои знания при сдаче экзаменов, зачетов, контрольных заданий. Будьте осмотрительнее при работе с техникой – возможны травмы. При работе на производстве воздержитесь от проведения пусконаладочных работ – возможны технические поломки и аварийные ситуации.

Стрелец

У Стрельцов удачный день для приобретения технических навыков. Студенты преуспеют при выполнении практических заданий и лабораторных работ. Стажеры на новом месте работы сумеют многое понять и приобрести первичный опыт. Инженеры, изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения. В деловом партнерстве может произойти возврат к ранее нерешенным задачам.

Козерог

У Козерогов благоприятное время для работы с клиентами, выполнения их заказов. Старайтесь подходить к каждому клиенту индивидуально и творчески. Ведь каждый заказ по-своему неповторим и требует особого подхода. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов и вас будут рекомендовать другим клиентам. В отношениях с коллегами старайтесь не повторять прошлых ошибок.

Водолей

Водолеи найдут полную поддержку и понимание у коллег, с которыми установились хорошие личные взаимоотношения. Благодаря их содействию вы сможете довести начатые дела до конца. Вместе с тем это не лучшее время для участия в корпоративных вечеринках. По возможности, старайтесь уклониться от участия в таких мероприятиях, поскольку это может негативно отразиться на вашей деловой репутации.

Рыбы

Рыбам светит удача в делах, связанных с торговлей, поездками и деловыми контактами. Вам могут предложить заключить выгодную сделку, которая может принести высокий доход. При необходимости вы всегда сможете найти нужного человека и договориться с ним о выполнении той работы, для которой вы сами недостаточно компетентны. Успешно решаются вопросы рекламной раскрутки.