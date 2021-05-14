Слушаем свое сердце — любовный гороскоп на 15 мая

Сегодня нужно прислушиваться к своим чувствам — только они помогут выбрать правильное направление.
Сегодня Овны импульсивны в быту и инициативны в делах, которые принимают близко к сердцу. Вдобавок, они не слишком уживчивы. Поддаваясь страстям и привычкам, они вредят и себе, и любимому человеку. Чем теснее отношения, тем выше риск ссоры. Не лучший момент для сближения и обустройства общего дома.
Сегодня любовные инициативы Тельцов не встречают особых препятствий, а порой получают неожиданную поддержку судьбы. Свободные Тельцы стремятся расширить область поиска, а счастливо влюбленные не прочь пополнить арсенал своих возможностей, чтобы крепче привязать к себе любимого человека на будущее.
Сегодня Близнецы забывают о логике. Если они по-настоящему влюблены (или, хотя бы, увлечены и мотивированы), о рациональном поведении с их стороны не может идти и речи. Они способны на коварный ход, импульсивный порыв и целенаправленную жертву, могут стать в любви бойцами и ярыми собственниками.
Влюбленных Раков день зовет к действию, иначе эмоции разорвут их изнутри. Главные аргументы представителей этого знака - страстность и привязчивость. В отсутствие самоконтроля, и тем, и другим они могут буквально задушить. Даже легкую случайную интрижку они способны превратить в фонтан страстей.
Сегодня Львам предстоит побороться со своими тайными страстями. Придется подавить их либо найти им безопасный выход. Это подходящий день для тайного свидания, но нужно доверять партнеру. Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям: если что-то не так, душа или тело подаст вам сигнал опасности.
День напомнит Девам о прежних страстях и о том, что с ними связано - например, о свидетелях их былого счастья или позора. Звезды советуют вам справляться с такими эмоциями самостоятельно: в отличие от деловых и бытовых ситуаций, в любви вам сейчас куда выгоднее независимость, в том числе, духовная.
Сегодня Весы и их партнеры взаимно «выставляют иголки». Из-за тесной связи интересов не всегда ясно, кто прав и кто виноват (вероятно, оба). В общем бизнесе или в быту им помешает ладить неуживчивость. В романтический или интимный момент могут взыграть старые обиды и попытки взять за них реванш.
Сегодня влюбленные Скорпионы идут верным путем. К их интуиции добавляется мощная поддержка извне или свыше, им начинают помогать в их романтических устремлениях люди, условия или сами небеса. Дело портят эпизодические отклонения от счастливого курса в виде сомнений или случайного легкомыслия.
Сегодня Стрельцы чувствительны к интимной стороне любви, зависимы от своего чувственного опыта и темперамента, эмоциональной атмосферы. Даже тень насмешки способна повергнуть их в шок и создать им стресс. Хуже неделикатного партнера для них только партнер, поднявший на смех их святыни и убеждения.
Сегодня влюбленные Козероги рискуют стать рабами страстей, жертвами обиды и ревности. К счастью, звезды изготовили им волшебное снадобье, обладающее мощной целительной силой. И нет, это не бутылка вина, которую они выпьют с горя. Им доступны другие инструменты гармонии - например, секс или музыка.
Сегодня звезды советуют Водолеям отложить свидание, если только оно не вызвано особой срочной причиной. Например, желанием поддержать любимого человека в болезни или организовать ему (ей) поддержку в трудной работе. В этом случае, выражениями любви Водолея будут забота, сочувствие и гуманность.
Сегодня Рыбы могут смело слушать свое сердце и тело, проявлять инициативу в интимные моменты. Благодаря везению и тонкой сонастройке с ситуацией, они будут на высоте. Отдельные недоразумения лишь внесут в их любовные игры долю юмора или перца: Рыбы интуитивно знают, как превратить лимон в лимонад.
4-5 лунные сутки. Сегодня Луна и Марс будут тянуть нас из стороны в сторону, то кидая в страсти и низменные желания, то перетягивая в высокие и тонкие...
5-6 лунные сутки. Утром предстоит завершить вчерашнее дело, погасить конфликт. Вечером лучше наслаждаться плодами усилий, отдыхать в семейном кругу...
Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег. Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас...