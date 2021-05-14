Слушаем свое сердце — любовный гороскоп на 15 мая

Сегодня нужно прислушиваться к своим чувствам — только они помогут выбрать правильное направление.

Овен

Сегодня Овны импульсивны в быту и инициативны в делах, которые принимают близко к сердцу. Вдобавок, они не слишком уживчивы. Поддаваясь страстям и привычкам, они вредят и себе, и любимому человеку. Чем теснее отношения, тем выше риск ссоры. Не лучший момент для сближения и обустройства общего дома.

Телец

Сегодня любовные инициативы Тельцов не встречают особых препятствий, а порой получают неожиданную поддержку судьбы. Свободные Тельцы стремятся расширить область поиска, а счастливо влюбленные не прочь пополнить арсенал своих возможностей, чтобы крепче привязать к себе любимого человека на будущее.

Близнецы

Сегодня Близнецы забывают о логике. Если они по-настоящему влюблены (или, хотя бы, увлечены и мотивированы), о рациональном поведении с их стороны не может идти и речи. Они способны на коварный ход, импульсивный порыв и целенаправленную жертву, могут стать в любви бойцами и ярыми собственниками.

Рак

Влюбленных Раков день зовет к действию, иначе эмоции разорвут их изнутри. Главные аргументы представителей этого знака - страстность и привязчивость. В отсутствие самоконтроля, и тем, и другим они могут буквально задушить. Даже легкую случайную интрижку они способны превратить в фонтан страстей.

Лев

Сегодня Львам предстоит побороться со своими тайными страстями. Придется подавить их либо найти им безопасный выход. Это подходящий день для тайного свидания, но нужно доверять партнеру. Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям: если что-то не так, душа или тело подаст вам сигнал опасности.

Дева

День напомнит Девам о прежних страстях и о том, что с ними связано - например, о свидетелях их былого счастья или позора. Звезды советуют вам справляться с такими эмоциями самостоятельно: в отличие от деловых и бытовых ситуаций, в любви вам сейчас куда выгоднее независимость, в том числе, духовная.

Весы

Сегодня Весы и их партнеры взаимно «выставляют иголки». Из-за тесной связи интересов не всегда ясно, кто прав и кто виноват (вероятно, оба). В общем бизнесе или в быту им помешает ладить неуживчивость. В романтический или интимный момент могут взыграть старые обиды и попытки взять за них реванш.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы идут верным путем. К их интуиции добавляется мощная поддержка извне или свыше, им начинают помогать в их романтических устремлениях люди, условия или сами небеса. Дело портят эпизодические отклонения от счастливого курса в виде сомнений или случайного легкомыслия.

Стрелец

Сегодня Стрельцы чувствительны к интимной стороне любви, зависимы от своего чувственного опыта и темперамента, эмоциональной атмосферы. Даже тень насмешки способна повергнуть их в шок и создать им стресс. Хуже неделикатного партнера для них только партнер, поднявший на смех их святыни и убеждения.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги рискуют стать рабами страстей, жертвами обиды и ревности. К счастью, звезды изготовили им волшебное снадобье, обладающее мощной целительной силой. И нет, это не бутылка вина, которую они выпьют с горя. Им доступны другие инструменты гармонии - например, секс или музыка.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям отложить свидание, если только оно не вызвано особой срочной причиной. Например, желанием поддержать любимого человека в болезни или организовать ему (ей) поддержку в трудной работе. В этом случае, выражениями любви Водолея будут забота, сочувствие и гуманность.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут смело слушать свое сердце и тело, проявлять инициативу в интимные моменты. Благодаря везению и тонкой сонастройке с ситуацией, они будут на высоте. Отдельные недоразумения лишь внесут в их любовные игры долю юмора или перца: Рыбы интуитивно знают, как превратить лимон в лимонад.