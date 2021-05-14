Как Юпитер в Рыбах поменяет нашу жизнь

Всего два с половиной месяца (с 14 мая по 28 июля) – таков первый короткий цикл транзита Юпитера, «Великого Благодетеля» человечества, планеты даров и покровительства по своему знаку силы.

И пусть благоприятное положение Юпитера в ближайший период совпадает с переходным, кризисным временем для населения планеты, однако сам факт повышения астрологического статуса Юпитера вселяет надежды на лучшее. Всё-таки Юпитер временно выходит из-под контроля жёсткого Сатурна и слабого по статусу Урана, значит общий уровень напряжения и конфликтности в обществе будет снижаться.

Усреднённый цикл прохождения «звезды королей» по кругу зодиака - 12 (11,8) лет и знак за год. Это означает, что в прошлом его транзит по Рыбам проходил, например, в 2010 и 1998 годах. Обернувшись назад можно выявить какие-то тенденции влияния Юпитера в Рыбах по событиям тех лет, в том числе в рамках личного гороскопа, но так или иначе каждый отдельный цикл несомненно имеет свои, свойственные только этому циклы черты. Вот и в этом коротком путешествии Юпитер будет в Рыбах не один, а с высшей планетой Нептун, ставшей в современной астрологии основным и главным управителем знака Рыб - это важный сценарий, да и от конфигураций других планет событийно зависит немало.

Впрочем, зацикливаться и строить долгосрочные планы на факте перехода Юпитера в последний знак зодиака пока не стоит – Юпитер, пройдя до 3 градуса Рыб 20 июня, остановится, станет ретроградным до перехода 28 июля обратно в знак Водолея. Тем не менее, даже такого короткого периода может хватить для улучшения дипломатических и международных отношений в мире, а также понимания приоритетов на будущий годовой транзит Юпитера по Рыбам с начала 2022 года.

Эта «ингрессия» Юпитера в Рыбы – хороший знак для всех работников творческой сферы, художественного и музыкального искусства, кино и театра, а также для людей, занимающихся благотворительной, религиозной, врачебной деятельностью или принимающих помощь от благодетелей. Юпитер в Рыбах так или иначе поднимет на волну стремления узнавать мир и путешествовать, не взирая на сложившуюся сложную ситуацию с перемещениями по миру, а так называемые «внутренний туризм» и экотуризм в данный момент хорошо вписываются в программу рассматриваемого транзита. Многие смогут успеть за это время начать или запланировать новые циклы обучения или освоение каких-то новых программ и курсов.

Щедрость Юпитера в Рыбах может дать совершенно неожиданные всходы – планета роста и расширений может вольно или невольно раскрывать секреты и создать утечку информации, в том числе относительно государственных лиц и крупных деятелей бизнеса, чиновников, закулисных планов. Но также легко может помогать ускользать от ответственности.

Важные аспекты Юпитера в Рыбах (до 28 июля) с другими планетами.

20-21 мая – конфликт Юпитера с Солнцем может сопровождаться перерасходом денежных средств, сложностями в переговорах, инцидентами на границах и на национальной почве, проблемами с мигрантами, авантюрами в бизнесе и финансовых сделках.

3-4 июня – гармоничный тригон Венеры с Юпитером увеличивает успехи и удачу в финансовой и социальных сферах, общественных делах, способствует интересным романтическим знакомствам в том числе с иностранными партнёрами, повышению творческого потенциала. Это удачное время для обращений к начальству и чиновникам.

22-23 июня – благоприятный тригон Солнца с Юпитером создаёт новые возможности в различных аспектах деловой сферы, перспективы для удачных капиталовложений и лёгкого заработка, выгодного сотрудничества и гармоничных взаимоотношений. Отрицательная сторона аспекта – повышенный эгоизм, самоуверенность, возможна слишком оптимистичная оценка ситуаций.

12 июля – дружественный союз Меркурия с Юпитером улучшает мыслительные способности, приносит перспективные идеи, способствует гармоничным контактам, общению, добрососедским отношениям, изучению сложных дисциплин и сдаче экзаменов.

22 июля – аспект Венеры в противостоянии с Юпитером не обладает явным напряжённым характером, но сопутствует разногласиям в партнёрской сфере, ссорам с коллегами и друзьями, расточительности в денежных тратах.

Serg Korablev