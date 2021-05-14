Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Как Юпитер в Рыбах поменяет нашу жизнь

14 мая 2021ГороскопыРамблер

Всего два с половиной месяца (с 14 мая по 28 июля) – таков первый короткий цикл транзита Юпитера, «Великого Благодетеля» человечества, планеты даров и покровительства по своему знаку силы.

Как Юпитер в Рыбах поменяет нашу жизнь
Фото: depositphotos

И пусть благоприятное положение Юпитера в ближайший период совпадает с переходным, кризисным временем для населения планеты, однако сам факт повышения астрологического статуса Юпитера вселяет надежды на лучшее. Всё-таки Юпитер временно выходит из-под контроля жёсткого Сатурна и слабого по статусу Урана, значит общий уровень напряжения и конфликтности в обществе будет снижаться.

Усреднённый цикл прохождения «звезды королей» по кругу зодиака - 12 (11,8) лет и знак за год. Это означает, что в прошлом его транзит по Рыбам проходил, например, в 2010 и 1998 годах. Обернувшись назад можно выявить какие-то тенденции влияния Юпитера в Рыбах по событиям тех лет, в том числе в рамках личного гороскопа, но так или иначе каждый отдельный цикл несомненно имеет свои, свойственные только этому циклы черты. Вот и в этом коротком путешествии Юпитер будет в Рыбах не один, а с высшей планетой Нептун, ставшей в современной астрологии основным и главным управителем знака Рыб - это важный сценарий, да и от конфигураций других планет событийно зависит немало.

Впрочем, зацикливаться и строить долгосрочные планы на факте перехода Юпитера в последний знак зодиака пока не стоит – Юпитер, пройдя до 3 градуса Рыб 20 июня, остановится, станет ретроградным до перехода 28 июля обратно в знак Водолея. Тем не менее, даже такого короткого периода может хватить для улучшения дипломатических и международных отношений в мире, а также понимания приоритетов на будущий годовой транзит Юпитера по Рыбам с начала 2022 года.

Эта «ингрессия» Юпитера в Рыбы – хороший знак для всех работников творческой сферы, художественного и музыкального искусства, кино и театра, а также для людей, занимающихся благотворительной, религиозной, врачебной деятельностью или принимающих помощь от благодетелей. Юпитер в Рыбах так или иначе поднимет на волну стремления узнавать мир и путешествовать, не взирая на сложившуюся сложную ситуацию с перемещениями по миру, а так называемые «внутренний туризм» и экотуризм в данный момент хорошо вписываются в программу рассматриваемого транзита. Многие смогут успеть за это время начать или запланировать новые циклы обучения или освоение каких-то новых программ и курсов.

Щедрость Юпитера в Рыбах может дать совершенно неожиданные всходы – планета роста и расширений может вольно или невольно раскрывать секреты и создать утечку информации, в том числе относительно государственных лиц и крупных деятелей бизнеса, чиновников, закулисных планов. Но также легко может помогать ускользать от ответственности.

Важные аспекты Юпитера в Рыбах (до 28 июля) с другими планетами.

20-21 мая – конфликт Юпитера с Солнцем может сопровождаться перерасходом денежных средств, сложностями в переговорах, инцидентами на границах и на национальной почве, проблемами с мигрантами, авантюрами в бизнесе и финансовых сделках.
3-4 июня – гармоничный тригон Венеры с Юпитером увеличивает успехи и удачу в финансовой и социальных сферах, общественных делах, способствует интересным романтическим знакомствам в том числе с иностранными партнёрами, повышению творческого потенциала. Это удачное время для обращений к начальству и чиновникам.
22-23 июня – благоприятный тригон Солнца с Юпитером создаёт новые возможности в различных аспектах деловой сферы, перспективы для удачных капиталовложений и лёгкого заработка, выгодного сотрудничества и гармоничных взаимоотношений. Отрицательная сторона аспекта – повышенный эгоизм, самоуверенность, возможна слишком оптимистичная оценка ситуаций.
12 июля – дружественный союз Меркурия с Юпитером улучшает мыслительные способности, приносит перспективные идеи, способствует гармоничным контактам, общению, добрососедским отношениям, изучению сложных дисциплин и сдаче экзаменов.
22 июля – аспект Венеры в противостоянии с Юпитером не обладает явным напряжённым характером, но сопутствует разногласиям в партнёрской сфере, ссорам с коллегами и друзьями, расточительности в денежных тратах.
Serg Korablev
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
14 мая 2021Rambler
Дата рождения

3-4 лунные сутки. Луна в Близнецах сегодня подпортит нам жизнь фантазиями, иллюзиями и намеками на пустом месте. Также захочется вникать в каждую...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
15 мая 2021Rambler

4-5 лунные сутки. Сегодня тандем Луны и Марса работает на топливе привычек и личных нужд, с примесью более высоких и тонких мотивов. Среди них - вера,...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Как Юпитер в Рыбах поменяет нашу жизнь
5 качеств женщины, которая влюбляет в себя каждого
Как связаны имена и даты рождения
Как распознать знаки от покойников
Денежная активация на 17 мая
Даты рождения тех, кому особенно повезет в 2021 году
Какие отцы получаются из разных знаков зодиака
У кого из знаков зодиака есть уникальный дар колдовать
Как осчастливить каждый знак зодиака
Приметы на 15 мая: что нельзя делать в этот день
Тише едешь — дальше будешь — финансовый гороскоп на 14 мая
Попадем под власть иллюзий — любовный гороскоп на 14 мая
Не верим пустым обещаниям — гороскоп на 14 мая
Новолуние: страница перспектив
Ванга выделила 3 знака, которым повезет в 2021 году
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
10-16 мая 2021Astro7

Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
10-16 мая 2021Astro7

Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег. Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас...

Читать продолжение
Нравится 1