Высшие ценности — гороскоп на 16 мая

5-6 лунные сутки. Утром предстоит завершить вчерашнее дело, погасить конфликт.

Вечером лучше наслаждаться плодами усилий, отдыхать в семейном кругу или в уединении, смотреть фильмы, слушать музыку в стиле ретро или разбирать архивы. День поддержит привязанность к дому, патриотизм, тягу к традициям и святыням, напомнит о высших ценностях: вере, благотворительности, прощении, милосердии. Луна в Раке может навеять мечты о возврате на родину, эмиграции, воссоединении с близкими, о наследстве, расширении территории, объединении владений. Хорошо провести день среди земляков, дальней или близкой родни, старых друзей.

Овен

У Овнов сегодня есть риск «встать не с той ноги» (если, конечно, они вообще ложились спать). Утренний всплеск энергии окажется недолгим, но будьте осторожны: даже за пару часов легко наломать дров, особенно, если на это провоцируют домочадцы. Если утро принесет хлопоты и переживания, вечером хорошо расслабиться, погрузиться в воспоминания, послушать музыку, устроить просмотр фильма или архива.

Телец

Тельцам сегодня не стоит затягивать с намеченными поездками, спортивными разминками и хозяйственными (деловыми) хлопотами. Звезды советуют взяться за них прямо с утра: это время наивысшей активности и динамики, больше надежд на оперативную конкретную помощь и быстрый эффект. Главным «мотором» этого дня могут стать заботы о доме или попытки шагнуть в будущее. Вечер лучше посвятить отдыху и мечтам.

Близнецы

Сегодня, как и накануне, у Близнецов мало шансов обеспечить себе комфорт и жить по своему вкусу. На первом месте могут оказаться домашние или деловые хлопоты. Возможно продолжение вчерашних забот. Утро может начаться со спешки, суеты и доли риска. Близнецам, настроившим на эти сутки грандиозных планов, звезды советуют заняться ими как можно раньше: чем ближе вечер, тем меньше будет энтузиазма.

Рак

Ракам желательно дать себе максимальную нагрузку утром. Сегодня это самое эффективное время для пробежек, тренировок, разведки, деловых и домашних злопот, для активного преследования личных интересов и обеспечения насущных нужд. Если у вас мало сил, ваш лучший тоник - оптимизм и надежда на близкую «сбычу мечт». Вечером полезно расслабиться, не повредит душистая ванна, хороший фильм, бокал вина.

Лев

Сегодня Львам не стоит стремиться на передний план и добавлять себе хлопот. Хорошо провести эти сутки на природе, на даче, в обществе доверенных лиц, в узком семейном кругу или в компании соотечественников. Если нужно руководить делами, звезды советуют делать это из-за кулис (из дома, дистанционно). Трудоемкими задачами желательно заняться с утра. Подходящий день для мини-пикника, легкой уборки.

Дева

Сегодня в интересах Дев поддерживать взаимодействие с членами семьи, старыми друзьями или земляками. Если нужна поддержка конкретного свойства (например, помощь по дому или страховка в бизнесе), лучше искать ее с утра. Также, утро будет наилучшим выбором для активной авантюры. Общее дело может плавно перетечь в вечер воспоминаний, с акцентом на романтической, семейной или духовной грани событий.

Весы

Весам придется провести эти сутки в неспокойной обстановке. Если нет новых поводов для ссор, напомнят о себе прошлые раздоры. Вряд ли удастся отдохнуть: будет держать в тонусе целеустремленность, семейный долг, необходимость завершить дело. Основная активность предпочтительнее утром. Не стоит начинать день с конфликта, лучше вложить силы в работу. Не время для переговоров и романтических акций.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть возможность еще немного продвинуться на удачном пути - при условии, что они держат вчерашний темп. Этот день обладает для вас положительной инерцией, и если вы дадите себе труд взяться за дело пораньше (например, пуститесь в дорогу с утра), то будете вознаграждены. Вечер - не время для бешеной гонки, лучше «лечь в дрейф» и насладиться моментом там, где вас застала ночь.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов остается повод для хлопот или беспокойства. В трудностях будет поддерживать мысль о близких, доме или далекой родине. Наиболее острые ситуации ожидаются утром, однако эмоциональные и другие последствия суеты и тревог могут сохраняться вплоть до ночи. Звезды советуют отказаться в этот день от развлечений и новых начинаний, а в текущих делах сочетать смелость с осторожностью.

Козерог

Козероги вплоть до ночи чувствительны к эмоциональному фону событий. Чтобы избежать лишней мнительности, им важно разбираться в чужих мотивах. Успех совместных действий зависит от эмоционального взаимопонимания, общности интересов и привычек. В начале дня постарайтесь избежать конфликтов, интриг и недоразумений (особенно, семейных и соседских), есть риск спровоцировать их собственным поведением.

Водолей

Для Водолеев день может начаться со срочного дела или мелкой неприятности. Темой дня может стать лечение, уборка, помощь, вчерашняя незавершенная проблема. Избежать хлопот удастся, делегировав их помощникам или родне, но не для всех Водолеев это будет приемлемо. Чем сильнее их задело событие, тем охотнее они возьмутся за работу лично. Переутомление может спровоцировать рецидив хронических болей.

Рыбы

Сегодня Рыбам многое удается и это их ободряет. Даже у робких Рыб появится смелость, вдохновение и «вырастут крылья». Особенно мотивирующим будет успешное преодоление утренних недоразумений. В любой обстановке Рыбы будут склонны помечтать, а в любом занятии проявлят долю творчества. Дела, спорт и бытовых хлопоты уместнее утром. Вечер хорош для любви, для погружения в мир музыки, игр или кино.