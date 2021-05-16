Правила игры диктуют обстоятельства — любовный гороскоп на 17 мая

Сегодня будет сложно в отношениях - различные обстоятельства будут ставить палки в колеса любви.
Сегодня Овнам не стоит долго раздумывать над временем свидания: если они хотят получить от него удовольствие, им следует перенести его на вечер. То же относится к переписке и попыткам знакомств. Идеально, если у вас и объекта ваших симпатий будет общее хобби (если его нет, стоит его придумать).
Утром Тельцам лучше пассивно помечтать о любви. Если вы не живете или не работаете вместе с любимым человеком, не стоит срочно искать с ним встречи. Для свидания или контакта выбирайте вечер. Сделайте общение легким и гармоничным, не грузите партнера своими капризами и безумными навязчивыми идеями.
Утром многим Близнецам не до романтики, так как их внимание будет поглощено другими делами. Зато вечер отлично подходит для свидания - или для того, чтобы постоянно быть с любимым человеком на связи и вести приятные беседы. Свободным Близнецам полезно знакомиться, но лучше не торопиться с выбором.
Утро склоняет Раков к «тяжелому» формату отношений с элементами взаимных манипуляций и шантажа. Возможно, он вам привычен и нравится, но есть риск того, что вы им злоупотребляете. К вечеру звезды советуют попробовать другой стиль общения, забавный и ненавязчивый. В конце концов, вы свободные люди.
До наступления вечера у Львов не лучший настрой для романтических встреч. В первую очередь, это обстоятельство стоит учесть Львам, которые ищут знакомств, хотят помириться или мечтают развеяться. Им стоит подождать вечера: его атмосфера просто создана для приятных бесед и легкой любовной игры.
Утром Девы видят свое любовное будущее сквозь призму прошлого, могут быть пессимистами в новых отношениях. В постоянных парах возможен миг взаимной усталости. Способ встряхнуться и взглянуть на жизнь веселее подскажет вечер. Если нет, то смените обстановку или сценарий, пообщайтесь с новыми людьми.
Сегодня Весов может огорчать затянувшаяся пауза или ссора. Звезды советуют набраться терпения и не торопить события, так как положительные перемены вряд ли возможны ранее вечера. Зато в конце дня Весов ждет приятный сюрприз. Настанет время для непринужденной переписки, прогулок и прочей романтики.
Пока не настал вечер, любовь для Скорпионов равна сильным эмоциям. Они могут получать их от близости с любимым человеком или мечтаний о нем. В конце дня возрастет потребность в прямом общении. Помимо нестандартных комплиментов, приветствуется обмен фоторепортажами, анекдотами и свежими новостями.
Сегодня звезды напоминают Стрельцам, что им не идет пессимизм, и советуют дождаться вечера. Именно в конце дня они вновь станут разбивателями сердец и душой компании. Если собственный резерв оптимизма исчерпан, примите приглашение пообщаться, прогуляться или развлечься, и хандру как рукой снимет.
Для Козерогов день может начаться с грусти - например, из-за воспоминаний о несбывшихся любовных надеждах. Не лучший настрой для свидания: вы будете страдать от уныния сами и заражать им партнера. Вечером примите легкий игривый тон, даже если он не в вашем стиле: это отличное лекарство от негатива.
Водолеи могут встретить утро разбитыми и быть против романтики. Но вечером приятное общество любимого человека или симпатичного нового собеседника станет для них отличным тонизирующим средством. В зависимости от ситуации, оно поможет им преодолеть свою лень, усталость, скепсис или стеснительность.
Рыбам сегодня не стоит надеяться на бесконечную свободу творчества в любви. Если остались нереализованные фантазии, ищите им выход в первой половине дня. Вечером правила игры начнут диктовать обстоятельства, а они не в вашу пользу. Вместо роли режиссера, вам предложат роль актера или статиста.
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