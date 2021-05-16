Прошлое повлияет на будущее — гороскоп на 17 мая

6-7 лунные сутки. Сегодня многое зависит от эмоционального фона.

Настроение может оказаться нерабочим, не стоит планировать на этот день рутинные занятия, рывок в бизнесе или тренировках.

Пока не настал вечер, велико влияние событий прошлого, от седой старины до прошедшего уик-энда. Вдобавок, Луна в Раке будет поддерживать зависимость от семейных и жилищных дел. Вечером ее вступление в знак Льва прогонит хандру, из-за туч выглянет солнце. Захочется приятного общения, романтики, разнообразия, свежих впечатлений, отсрочки дедлайнов. Вместо кропотливого труда, на уме будет свободное творчество, игра или флирт.

Овен

В первой половине дня Овнов вряд ли ждет прилив сил. Звезды советуют никуда не спешить. Можно остаться дома, чтобы выспаться, завершить бытовые дела или подольше побыть с близкими. Если ваши выходные были непростыми, у вас будет время сбросить напряжение и перезагрузить мозг. Вечер благоприятен для любви, развлечений и творчества, но и текущие дела пойдут неплохо, если внести в них долю креатива.

Телец

Утром и днем ход событий для большинства Тельцов будет ровным. Звезды дают им относительную свободу выбора и не собираются мучить жестко навязанными условиями. А вот вечером им придется подстроиться либо к домашним и другим внешним обстоятельствам, либо к интересам окружающих - например, детей или родителей. Приятные стороны вечера: легкое общение, веселье, информативность, шанс на креатив.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецам лучше заниматься рутиной. Желательно держать под контролем свой бюджет и налоговую ситуацию, баланс доходов и расходов, учитывать деловые и другие риски из-за наследия прошлого. Подходящий момент для хозяйственного шоппинга. Вечером можно заняться более приятной частью жизни: прогуляться, пофлиртовать, купить что-то для своего комфорта, заглянуть в салон красоты.

Рак

Утром у Раков на первом месте личные нужды. Возможны перепады настроения и колебания самочувствия. Стоит слушать свой организм: не исключена усталость после нагрузок и потребность восстановить силы. Вечер пригласит к развлечениям, общению и спонтанному креативному шоппингу. Хорошо покупать сезонные обновки, яркие остромодные вещи, игрушки, пляжные принадлежности, парфюмерию и косметику для лета.

Лев

Львам стоит поберечь силы до вечера: именно в конце дня у них появится нужная энергия, легкость, игривость, а также сложатся внешние условия для их контакта с людьми, креатива и гармоничного самовыражения. При этом звезды советуют не увлекаться и сразу поставить себе границы, в которых можно играть без вреда для себя. Чтобы чувствовать себя лучше, в первой половине дня хорошо побыть в уединении.

Дева

Сегодня Дев волнуют контуры будущего. Утром они могут видеть его в мрачном свете. Причиной могут стать призраки прошлого - например, воспоминания о любовных и творческих неудачах, ссорах с семьей и друзьями, профессиональных испытаниях или родительских провалах. Вечер позволит сменить обстановку и ход мыслей, принесет новости и свежие идеи, поможет развлечься в компании друзей, детей или пассии.

Весы

В дневные часы Весам трудно рассчитывать на полную свободу действий. Их могут держать в напряжении недавние конфликты или неоконченные дела. Возможен груз семейных и профессиональных обязательств. Работоспособность будет невелика, звезды не советуют браться за новые дела. Хороший сюрприз вам обещает вечер. Остаток дня может пройти за игрой или творческим занятияем, в интересной приятной компании.

Скорпион

Скорпионам не стоит готовиться к подвигу, день не требует полной самоотдачи и супервыносливости. До прихода вечера события будут идти предсказуемо, а у вас будет доля свободы: вы можете отдыхать, предаваться воспоминаниям, строить планы или не спеша продолжать свой путь. В конце дня для успеха будет достаточно открытости креативу, готовности поддержать игру или нестандартный веселый разговор.

Стрелец

Сегодня Стрельцам вряд ли стоит рассчитывать на высокую работоспособность и супердостижения. Лучше избегать нагрузок (исключение - критичные ситуации) и не браться за новые дела. Побороть усталость и негатив им поможет вечер. В конце дня хорошо сменить обстановку, прогуляться, отозваться на приглашение к диалогу, флирту. Мечты о путешествии или эмиграции следует согласовать с действительностью.

Козерог

Козерогам в течение всего дня предстоит подстраиваться к обстановке. Пока не настал вечер, их главный ориентир - настроение аудитории, клиента, партнера или домочадцев. Вечером лучше отложить дела и приготовиться к неожиданности. Фокус внимания может сместить находка, свежая новость, предложение поиграть и поразвлечься, креативная идея или новый поворот романа. Могут преподнести сюрприз дети.

Водолей

В первой половине дня Водолеям придется завершать дела, заниматься рутиной или выдерживать паузу. Стоит беречь здоровье: хорошее самочувствие вечером станет залогом успеха в любви, игре или переговорах, вы адекватнее воспримете шутку, сюрприз, флирт. Если вы перегружены негативными впечатлениями, вечер поможет развеяться в приятном обществе, примите приглашение на свидание, в театр или в гости.

Рыбы

Сегодня Рыб манит творчество, но подвижкам в нем что-то мешает и потенциал пока остается нереализованным. Маловероятен рывок в конкретном деле, так как вдохновение и талант не поддержаны активностью и выносливостью. Дневные часы подходят для отдыха или свободных мотивирующих занятий. Вечером тему общения и рамки креатива начнут задавать внешние обстоятельства (работа, здоровье, детские нужды).