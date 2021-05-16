Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Не отвлекаемся от важного — финансовый гороскоп на 17 мая

16 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня будет сложно концентрировать внимание на делах — все вокруг будет отвлекать нас.

Не отвлекаемся от важного — финансовый гороскоп на 17 мая
Фото: depositphotos

Овен

У Овнов сегодняшний день складывается благоприятно для информационного обмена, деловых поездок, работы с документами. Деловые встречи лучше запланировать на вторую половину дня. Активизируется информационный и товарно-денежный обмен, увеличится выручка у торговцев. Между тем вряд ли стоит рассчитывать на крупные финансовые доходы. Старайтесь уберечь деньги от перерасходов.

Телец

Несогласованность в работе с клиентами может стать причиной срыва выполнения запланированной на сегодняшний день работы. Звезды советуют вам быть внимательнее и предусмотрительнее при работе с деловыми партнерами. Держите их в курсе своих планов и дел. Также будьте осмотрительнее при подготовке текстов договоров к подписанию.

Близнецы

Узким местом в работе Близнецов на сегодняшний день является весьма эмоциональный подход к деловым контактам. Вам будет непросто объективно оценивать ситуацию и принимать единственно верные решения. Не стоит принимать на веру поступающую информацию – обязательно перепроверяйте сведения. Это важно, чтобы не пойти по ложному пути и не наделать ошибок.

Рак

Ракам рекомендуется вести себя тихо и незаметно в работе – благодаря этой тактике вы сможете больше сделать. Хорошо заниматься вопросами оформления к получению льгот, компенсаций, субсидий, дотаций. Нежелательно заниматься планированием. Воздержитесь от участия в общественной работе, связанной с проведением собраний или конференций.

Лев

Львам сегодня требуется сохранять спокойствие и невозмутимость при взаимодействии с начальством. Возможно, вам не понравится то, как действует начальство и какие поручение оно вам дает. Однако следует принимать все, как есть, к исполнению и не вступать в споры – в противном случае ваша карьера может пострадать. Руководящим работникам следует сдерживать свои эмоции.

Дева

Весьма непростой день для Дев, проходящих обучение в вузах или на курсах повышения квалификации. Склонность как можно быстрее усвоить учебный материал может привести к обратному эффекту. Кроме того, ваша репутация может пострадать из-за дисциплинарных нарушений. Бизнесменам не рекомендуется заниматься рекламной раскруткой своих товаров и услуг – потраченные на это ресурсы могут оказаться бесполезными.

Весы

У Весов этот день складывается благоприятно для учебы и любых видов интеллектуального труда. Полезными будут деловые контакты с иностранцами и людьми из других регионов. Вместе с тем это достаточно нестабильное время для проведения спекулятивных финансовых операций. Не лучшее время для обмена валюты и оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи.

Скорпион

Утренние часы неблагоприятны для проведения деловых встреч и переговоров Скорпионами. Будьте внимательнее к поступающей информации и не доверяйте слепо всему. Возможно, со стороны начальства будут поступать противоречивые распоряжения, поэтому не стоит сразу же приступать к их исполнению. Работа с клиентами может быть осложнена – будьте внимательнее и терпимее к их пожеланиям.

Стрелец

Стрельцам сегодня удастся добиться взаимовыгодных договоренностей и подписать соответствующие документы. Успешно проходит урегулирование имущественных юридических споров. Также это хорошее время для выполнения экзаменов по переаттестации на получение более высокого квалификационного разряда. Вместе с тем это не лучший день для выстраивания отношений с коллегами.

Козерог

У Козерогов в этот день успешно пойдут дела, связанные с приобретением новых навыков при использовании техники и программного обеспечения в компьютерах. Используйте этот день для повышения уровня профессионализма и улучшения отношений с коллегами. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения. За новые дела лучше не браться.

Водолей

Водолеям звезды советуют творчески подходить к любой работе. Вы сможете успешно проявить себя в новом деле и в конкурентных видах деятельности. Например, вы сможете занять призовые места в творческих конкурсах и кастингах. Однако для строителей и офисных служащих этот день может быть сопряжен с осложнениями. Возможно, вам не удастся довести до конца некоторые из запланированных дел.

Рыбы

Для Рыб этот день будет связан с трудностями при установлении деловых контактов и при работе с документами. Кроме того, вам может поступать лишняя ненужная информация, которая будет отвлекать от дел. Старайтесь не отвлекаться и не терять рабочее время на посторонние разговоры. Студентам вузов и колледжей нелегко будет усвоить новый учебный материал.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
16 мая 2021Rambler
Дата рождения

5-6 лунные сутки. Утро будет хлопотным – придется завершать вчерашние дела. А вечером мы можем расслабиться и наслаждаться и погодой, и компанией...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
17 мая 2021Astrostar.ru

6-7 лунные сутки. Сегодня многое зависит от эмоционального фона. Настроение может оказаться нерабочим, не стоит планировать на этот день рутинные...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Деньги или дружба — финансовый гороскоп на 17-23 мая
Необходим приток свежих впечатлений — любовный гороскоп на 17-23 мая
Зарабатываем деньги и влюбляемся – гороскоп на 17-23 мая
Не отвлекаемся от важного — финансовый гороскоп на 17 мая
Правила игры диктуют обстоятельства — любовный гороскоп на 17 мая
Прошлое повлияет на будущее — гороскоп на 17 мая
Как уберечь себя от болезней
Как мозг выбирает того, в кого мы влюбимся
За мужчин каких знаков зодиака лучше не выходить замуж
Приметы на 17 мая: что нельзя делать в этот день
Рассчитываем только на себя — финансовый гороскоп на 16 мая
Попадем в царство эмоций — любовный гороскоп на 16 мая
Высшие ценности — гороскоп на 16 мая
«Самонаказание» Валентины Легкоступовой
Встретим ли мы умерших близких после своей смерти
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
10-16 мая 2021Astro7

Венера всю неделю будет в знаке Близнецов. Там она покровительствует легким поверхностным знакомствам, флирту и любовной переписке. Глубокими новые...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
10-16 мая 2021Astro7

Вас ждет одна из самых перспективных недель лета для денег. Во вторник Новолуние в Тельце. Оно как нельзя лучше подходит для того, чтобы у вас...

Читать продолжение
Нравится 1