Не отвлекаемся от важного — финансовый гороскоп на 17 мая

Сегодня будет сложно концентрировать внимание на делах — все вокруг будет отвлекать нас.
У Овнов сегодняшний день складывается благоприятно для информационного обмена, деловых поездок, работы с документами. Деловые встречи лучше запланировать на вторую половину дня. Активизируется информационный и товарно-денежный обмен, увеличится выручка у торговцев. Между тем вряд ли стоит рассчитывать на крупные финансовые доходы. Старайтесь уберечь деньги от перерасходов.
Несогласованность в работе с клиентами может стать причиной срыва выполнения запланированной на сегодняшний день работы. Звезды советуют вам быть внимательнее и предусмотрительнее при работе с деловыми партнерами. Держите их в курсе своих планов и дел. Также будьте осмотрительнее при подготовке текстов договоров к подписанию.
Узким местом в работе Близнецов на сегодняшний день является весьма эмоциональный подход к деловым контактам. Вам будет непросто объективно оценивать ситуацию и принимать единственно верные решения. Не стоит принимать на веру поступающую информацию – обязательно перепроверяйте сведения. Это важно, чтобы не пойти по ложному пути и не наделать ошибок.
Ракам рекомендуется вести себя тихо и незаметно в работе – благодаря этой тактике вы сможете больше сделать. Хорошо заниматься вопросами оформления к получению льгот, компенсаций, субсидий, дотаций. Нежелательно заниматься планированием. Воздержитесь от участия в общественной работе, связанной с проведением собраний или конференций.
Львам сегодня требуется сохранять спокойствие и невозмутимость при взаимодействии с начальством. Возможно, вам не понравится то, как действует начальство и какие поручение оно вам дает. Однако следует принимать все, как есть, к исполнению и не вступать в споры – в противном случае ваша карьера может пострадать. Руководящим работникам следует сдерживать свои эмоции.
Весьма непростой день для Дев, проходящих обучение в вузах или на курсах повышения квалификации. Склонность как можно быстрее усвоить учебный материал может привести к обратному эффекту. Кроме того, ваша репутация может пострадать из-за дисциплинарных нарушений. Бизнесменам не рекомендуется заниматься рекламной раскруткой своих товаров и услуг – потраченные на это ресурсы могут оказаться бесполезными.
У Весов этот день складывается благоприятно для учебы и любых видов интеллектуального труда. Полезными будут деловые контакты с иностранцами и людьми из других регионов. Вместе с тем это достаточно нестабильное время для проведения спекулятивных финансовых операций. Не лучшее время для обмена валюты и оптовых закупок товара, предназначенного для перепродажи.
Утренние часы неблагоприятны для проведения деловых встреч и переговоров Скорпионами. Будьте внимательнее к поступающей информации и не доверяйте слепо всему. Возможно, со стороны начальства будут поступать противоречивые распоряжения, поэтому не стоит сразу же приступать к их исполнению. Работа с клиентами может быть осложнена – будьте внимательнее и терпимее к их пожеланиям.
Стрельцам сегодня удастся добиться взаимовыгодных договоренностей и подписать соответствующие документы. Успешно проходит урегулирование имущественных юридических споров. Также это хорошее время для выполнения экзаменов по переаттестации на получение более высокого квалификационного разряда. Вместе с тем это не лучший день для выстраивания отношений с коллегами.
У Козерогов в этот день успешно пойдут дела, связанные с приобретением новых навыков при использовании техники и программного обеспечения в компьютерах. Используйте этот день для повышения уровня профессионализма и улучшения отношений с коллегами. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения. За новые дела лучше не браться.
Водолеям звезды советуют творчески подходить к любой работе. Вы сможете успешно проявить себя в новом деле и в конкурентных видах деятельности. Например, вы сможете занять призовые места в творческих конкурсах и кастингах. Однако для строителей и офисных служащих этот день может быть сопряжен с осложнениями. Возможно, вам не удастся довести до конца некоторые из запланированных дел.
Для Рыб этот день будет связан с трудностями при установлении деловых контактов и при работе с документами. Кроме того, вам может поступать лишняя ненужная информация, которая будет отвлекать от дел. Старайтесь не отвлекаться и не терять рабочее время на посторонние разговоры. Студентам вузов и колледжей нелегко будет усвоить новый учебный материал.
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