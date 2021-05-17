Три знака зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

Астрологи верят, что есть знаки зодиака, которым лучше не доверять свое сердце.
Журналист и астролог Деблина Чаттерджи перечислила три знака зодиака, которые чаще других разбивают сердца партнерам.
Это прежде всего Стрельцы. Они самые большие любители приключений. Стрельцы обожают путешествовать, а в серьезных отношениях чувствуют себя неуютно.
Водолеи с их любовью к личному пространству также могут разбить сердце. Добрые дела они предпочитают делать обществу — например, заниматься благотворительностью, — а вот семья и друзья могут отойти на второй план.
Наконец, Львы обожают быть в центре внимания, они жаждут поощрения и восхищения. Не получая такой отдачи, они могут заподозрить партнера в игнорировании и, уверена астролог, оставить его не раздумывая.
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