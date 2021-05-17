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Три знака зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

17 мая 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи верят, что есть знаки зодиака, которым лучше не доверять свое сердце.

Три знака зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца
Фото: depositphotos

Журналист и астролог Деблина Чаттерджи перечислила три знака зодиака, которые чаще других разбивают сердца партнерам.

Стрелец

Это прежде всего Стрельцы. Они самые большие любители приключений. Стрельцы обожают путешествовать, а в серьезных отношениях чувствуют себя неуютно.

Водолей

Водолеи с их любовью к личному пространству также могут разбить сердце. Добрые дела они предпочитают делать обществу — например, заниматься благотворительностью, — а вот семья и друзья могут отойти на второй план.

Лев

Наконец, Львы обожают быть в центре внимания, они жаждут поощрения и восхищения. Не получая такой отдачи, они могут заподозрить партнера в игнорировании и, уверена астролог, оставить его не раздумывая.

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