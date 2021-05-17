Мыслим нешаблонно — гороскоп на 18 мая

7-8 лунные сутки. Сегодня даже в творческой работе есть стандарты и системные ограничения.

Нужны правила в играх, дисциплина в учебе, фрилансе. Но верно и обратное: в любой системе есть место для творчества, так считает Луна во Льве. В заданных границах, приветствуются блестки остроумия, нешаблонные мысли и яркие находки. Хорошо обсуждать варианты сценариев в сфере творчестве и рекламы, разрабатывать игровые, развивающие и обучающие программы, тренировать парадоксальное комбинаторное мышление. Также, хорошо пойдет литературное творчество, работа с изображениями, рекламными текстами, мультипликацией, анимацией.

Овен

Сегодня Овны общительны, блещут чувством юмора и разносторонностью интересов. День хорош для общения с детьми, игр, литературного креатива, флирта. Он подходит для отдыха, не связанного с физической нагрузкой. Дает вдохновение художникам, фрилансерам. В работе лучше отдать предпочтение поддержке связей, рекламе и отладке сценариев. Возможен сюрприз финансового характера, например, лимит на траты.

Телец

Сегодня жизнь требует от Тельцов интересоваться жилищными делами, семьей, нуждами детей, обустройством дома. К любой задаче предстоит подойти с долей игры и креатива, при этом держась в заданных рамках - что тоже дает простор для творчества, заставляет выкручиваться и искать оптимальные остроумные решения (в том числе, финансовые и кулинарные). Рутинными делами в эти сутки лучше не заниматься.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть возможность «гулять на солнечной стороне улицы», избегая тени сомнений и недопонимания. Недоразумения в этот день являются частью игры и легко разрешимы. Взгляд цепляет все яркое, смешное и необычное: забавные изображения, новые шуточные статусы. Возможны приятные вести, разговоры о любви, отдыхе, моде, творчестве. Можно внезапно оказаться в гостях, с шансом развлечься.

Рак

Ракам стоит пропустить тренировку или сбавить деловой темп. День располагает к общению, находкам и тратам. Актуальны покупки, связанные с учебой, детскими нуждами и поддержкой связи. Притянут взгляд забавные яркие аксессуары: игровые, спортивные, дорожные. Пересмотр бюджета возможен лишь в заданных рамках, если нужно что-то выгадать, придется включить изобретательность и комбинаторное мышление.

Лев

Сегодня Львам важно увидеть те рамки, в которых им предписано действовать (что не всегда легко). Придется считаться со своим и чужим статусом, следовать протоколу или теме беседы, держать дистанцию из профессиональных или иных соображений. Не стоит нарушать чужие границы, покидать игровую площадку. Внутри очерченного круга можно рассчитывать на свободу слова, приятное общение, литературный успех.

Дева

Сегодня Девы поддаются влиянию обстановки. Они легко могут проникнуться приятными надеждами под влиянием комплиментов или хороших новостей - но также могут терять оптимизм перед лицом ограничений, которые им выставляет судьба. День подходит для использования обходных путей, тайных возможностей, альтернативных сценариев, необычных каналов связи. Стоит прислушаться к мнению коллег, друзей, детей.

Весы

У Весов есть все шансы провести день приятно и с пользой. Сегодня у них нет недостатка в общении, есть контакт с учениками, друзьями, поклониками, легальный повод блеснуть остроумием, художественным или актерским талантом. В их пользу написаны многие правила. Им будет легко вписаться в компанию, выдержать экзамен или конкурс. Устойчивость положения и ясность мысли помогут им не бояться сюрпризов.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нельзя быть беспечными. Необходимы организованность, целеустремленность и стрессоустойчивость, если речь идет о карьере, жилье, судьбе детей, дружбе, репутации. Придется строго следовать правилам игры и «табели о рангах», считаться с планами, требованиями, дедлайнами, лимитами, модой и другими рамками. Если предстоит конкурс, честно и объективно оцените уникальность соперников.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам поддерживать зарубежные контакты и связи с людьми, проживающими на отдаленных территориях. Такие отношения сейчас могут получать новый смысл. Не помешает связаться с коллегами, бывшими соседями, дальними родственниками. Этот день подходит для обсуждения возможных путешествий и приглашений по обмену, для планирования научных экспедиций и творческих командировок.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит выходить за рамки бюджета. Это убережет их от неоправданных трат, если они склонны поддаваться уговорам или рекламе. Соблюдение границ полезно и в других сферах, например, в любви. Не помешает строгость в воспитании детей. Принципиальность в жизненно важных вопросах лучше сочетать с общительностью и чувством юмора, сегодня без этих качеств будет сложно добиться успеха.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит принимать приглашения, поддерживать диалоги и флирт, давать обратную связь, тренироваться в остроумии и дипломатичности. Контакты с внешним миром будут вдвойне полезны застенчивым Водолеям. Неплохой день для юристов, администраторов. Даже в самом приятном общении звезды советуют держать оптимальную дистанцию и не обнаруживать свои внутренние конфликты: это вопрос репутации.

Рыбы

Сегодня в любых работах и контактах Рыбам нужна система. Многим Рыбам ее зададут обстоятельства (например, служебные или родительские обязанности). Вероятно, в ней будут противоречия - конфликт старого и нового, дружбы и службы - но будет и место для творчества. Возникшие проблемы лучше разбить на части и обсудить поэтапно. Приветствуются общительность, любезность, дипломатичность, чувство юмора.