Не торопимся соглашаться на предложения — финансовый гороскоп на 18 мая

Сегодня под некоторыми предложениями будет скрыть обман или слишком сложное дело.

Овен

Овнам, которым по роду профессиональных обязанностей приходится часто контактировать с людьми, совершать поездки и заниматься оформлением документов, сегодня следует быть предельно внимательными. Возрастает вероятность допустить ошибку или стать жертвой обмана. У торговцев могут быть убытки. Воздержитесь от новых деловых знакомств.

Телец

У Тельцов в этот день могут быть финансовые убытки в связи с тем, что нет четкого и ясного понимания своих выгод. Также могут быть случаи упущенной выгоды из-за медлительности и сомнений перед принятием решений. Особенно это относится к представителям профессий, связанных с финансовыми рисками и спекуляциями. Игроки на товарной бирже рискуют потерять крупные суммы денег из-за ошибки в техническом анализе.

Близнецы

Близнецы сегодня будут готовы действовать весьма предприимчиво и самостоятельно. Однако по некоторым ключевым вопросам вы можете заблуждаться. Поэтому, прежде чем что-то начинать делать, хорошенько взвесьте свои шансы на успех. Спорить с начальством нежелательно – это может негативно отразиться на вашей карьере. Удачно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей.

Рак

Ракам, проходящим профессиональное обучение, в этот день будет нелегко разобраться со сложным учебным материалом. Вы склонны сейчас воспринимать новую информацию с искажениями, необъективно. Поэтому можете запутаться сами и запутать других своими вопросами. В связи с этим у вас могут возникать разногласия с людьми, с которыми вы сотрудничаете.

Лев

Это не лучший день для Львов, работающих в кредитно-финансовых учреждениях, бухгалтериях и кассах. Будьте внимательнее при операциях с деньгами. При заполнении формуляров на банковские операции вы можете допустить ошибку в цифрах. Не лучшее время для творческой коллективной работы. Бизнесменам пока лучше не торопиться составлять бизнес-план.

Дева

В первой половине дня Девам будет сложнее работать с клиентами в сфере услуг. Дело в том, что вам могут часто попадаться клиенты со странными запросами, поэтому следует быть предельно внимательными. Не полагайтесь на память, записывайте наиболее важные моменты при оформлении заказов. Не лучший день для ведения переговоров с потенциальными деловыми партнерами.

Весы

Весам в этот день, возможно, придется отвечать на сложные профессиональные вопросы. Если вы недостаточно владеете соответствующими профессиональными знаниями, то это может стать предметом огласки и обсуждения в среде коллег. От уровня ваших знаний в конечном счете зависит ваша деловая репутация. Прилагайте усилия к тому, чтобы получить больше знаний по интересующим вас профессиональным вопросам.

Скорпион

Скорпионы, имеющие склонность к техническому творчеству, сегодня смогут предложить интересные технические решения. Вы способны проявить свои изобретательские и инженерные таланты. Также хорошо зарекомендуют себя стажеры, осваивающие тонкости профессии на новом рабочем месте. Однако это не лучший день для проведения рискованных финансовых операций.

Стрелец

Стрельцы будут настроены на весьма дипломатичное поведение при взаимоотношениях с деловыми партнерами. Однако не стоит полностью и во всем уступать партнерам, особенно если вы ведете переговоры. Помните, что ваша готовность пойти на уступки и компромиссы может быть воспринята как слабость. Опасайтесь стать жертвой обмана, не подписывайте сомнительные документы.

Козерог

У Козерогов в течение дня могут возникнуть осложнения при взаимоотношениях с коллегами. Не давайте себя отвлекать пустыми разговорами, не относящимися к делу. Воздерживайтесь от критических высказываний в адрес коллег. Тем не менее у вас неплохие шансы довести начатые дела до полного завершения. Хорошо поработают строители, коммунальщики и риелторы.

Водолей

Водолеи преуспеют в поиске и аналитической обработке информации. Это хорошее время для деловых контактов, новых знакомств, урегулирования вопросов, связанных с оформлением документов. При необходимости вы всегда сможете найти нужную информацию или нужного человека. Вместе с тем рассчитывать на высокие доходы сейчас не приходится.

Рыбы

Рыбам звезды советуют отнестись со всем вниманием к деловому сотрудничеству с партнерами. Возможно, то, что вам будут предлагать, требует дополнительного осмысления. Не торопитесь подписывать договорные обязательства. Доводите до конца начатые дела, не бросайте их на полпути. Отдавайте предпочтение тем делам, на выполнение которых не требуется тратить много времени.