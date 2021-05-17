Даем партнеру больше свободы — любовный гороскоп на 18 мая

Сегодня не стоит посягать на свободу второй половинки — ничего хорошего из этого не выйдет.

Овен

Сегодня Овны не склонны делать из любви трагедию, и то же можно сказать об их возлюбленных. Взаимное стремление к приятному веселому общению позволит сблизиться вновь познакомившимся партнерам и поможет забыть про взаимные претензии тем парам, которые уже накопили значительный багаж разногласий.

Телец

Сегодня Тельцам хочется отойти в любви от шаблонов. Звезды идут им навстречу, но лишь частично. Что бы вы ни задумали, полет вашей творческой мысли будет ограничен, придется играть по заданным правилам на строго очерченной площадке. Не сетуйте на выставленные границы: они берегут вас от излишеств.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы оправдывают свою репутацию болтунов, могут часами зависать на телефоне или в чате. Близнецы, чье сердце свободно, занимаются тем же и повышают свои шансы с кем-то познакомиться. Если общение затруднено, шлите пассии веселые фото, уморительные статусы и свежие мемы.

Рак

Сегодня Ракам стоит проявить больше легкости и игривости. Это особенно важно Ракам, желающим познакомиться или оставить в чьей-то душе первый яркий след. Им помогут толерантность, дипломатичность, остроумие и коммуникабельность. Шутки в этот день не должны быть злыми, а поведение воинственным.

Лев

Сегодня Львам нужно считаться с железными принципами партнера и вести себя согласно своему статусу. Хорошо, если эти требования не противоречат одно другому: если между ними возникнет конфликт, придется понервничать в поисках золотой середины. В заданных рамках, будут приятны и легки любые беседы.

Дева

Девам стоит помнить, что сегодня главное преступление против любви - скука и полная предсказуемость. Если не хотите провала, включайте комбинаторное мышление и проявляйте в подготовке к свиданию изобретательность. В идеях недостатка нет, важно лишь не выйти ненароком за рамки общеизвестных правил.

Весы

На этот день Весы могут уверенно планировать свидание, романтическую поездку и личный разговор: все пройдет по их плану, и даже сюрпризы не собьют их с толку. Свободным Весам не стоит избегать вечеринок, тематических тусовок и других светских мероприятий с развлекательным или креативным оттенком.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам не помешает оценить расстановку ролей и честно понять в ней свое место. Если оно не в вашу пользу, не унывайте, но и не надейтесь покорить крепость сразу, готовьтесь к долгой осаде. Не вздумайте посягать на самое главное - на свободу партнера, этого вам не простят.

Стрелец

Сегодня приятному общению Стрельцов с их пассиями не мешают ни правила, ни далекие расстояния. Влюбленные смогут быть на связи друг с другом вплоть до ночи. При знакомстве многие Стрельцы будут прикрывать свою неуверенность стандартными шаблонами. Им не стоит перехватывать инициативу у собеседника.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги ведут себя не совсем типично. Они могут легко поддаваться на уговоры и свободно рассуждать об интимном. Это день шуток и легкого флирта, но не стоит играть с серьезными вещами. Если у вас есть твердые принципы в любви, следуйте им. Не принимайте увлечение за любовь.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям предстоит проявить дипломатичность. Для успеха им важно поддерживать приятные беседы, но так же важно не потерять в них лицо и поддержать статус. Нужен баланс между любезностью и принципиальностью. Не стоит бравировать оригинальностью и противоречивостью своих убеждений.

Рыбы

Сегодня обстоятельства говорят влюбленным Рыбам «будь проще и любимый человек к тебе потянется», но Рыбы в этом не уверены. И все же им придется подстраиваться под предложенный стиль общения - в противном случае, они будут не замечены или не услышаны. Это не самый удачный момент для важной встречи.