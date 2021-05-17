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Астролог назвала наиболее удачные дни недели и числа

17 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Какие дни и числа могут принести удачу разным представителям астрологического круга.

Астролог назвала наиболее удачные дни недели и числа

Так, для Овнов счастливой является цифра 3, а наиболее благоприятным днем недели — вторник. В это время они могут рассчитывать на успех у представителей противоположного пола или в работе.

Тельцам чаще всего везет по пятницам. Успех гарантированно принесет цифра 6, которая будет отображена на любом предмете, попавшем им в руки.

Двойственным Близнецам благоволит число 4, а для проведения важных встреч лучше всего выбирать среду.

Ракам везет в день, который принято считать тяжелым, — понедельник. Им приносит успех число 2. Астролог считает, что, если представители этого знака загадают желание в полнолуние, в период убывающей Луны оно начнет сбываться.

Удача оказывается на стороне Львов в ранние часы утром. Достигать целей им лучше всего удается в воскресенье, а счастливое число для них — 1.

Для уравновешенных Дев лучшим днем недели считается среда. А удачу им приносит число 4.

Весы черпают новые силы во время отдыха на природе. Благополучным днем для них является пятница, когда представители этого знака могут уехать за город после рабочей недели. Им везет, если в жизни появляется цифра 6.
Скорпионы, будучи материалистами, редко доверяют талисманам. Тем не менее удачу им может принести цифра 3, а наилучшим образом дела складываются во вторник.
Стрельцы часто добиваются желаемого. Нумерологи рекомендуют для этого взять на вооружение счастливое число 5. Самым благоприятным днем на неделе для них оказывается четверг.
Козерогам приносит удачу число 7. Наиболее счастливым днем для представителей этого знака чаще всего становится суббота.

Представители созвездия Водолея постоянно стремятся к изменениям, поэтому им благоволит число бесконечности 8. Их счастливый день — суббота.

Рыбам астролог рекомендует обратить внимание на число 9, которое является для них счастливым. Наиболее всего успех вероятен для представителей этого знака в четверг.
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