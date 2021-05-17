Какие дни и числа могут принести удачу разным представителям астрологического круга.

Так, для Овнов счастливой является цифра 3, а наиболее благоприятным днем недели — вторник. В это время они могут рассчитывать на успех у представителей противоположного пола или в работе.

пятницам. Успех гарантированно принесет цифра 6, которая будет отображена на любом предмете, попавшем им в руки. Тельцам чаще всего везет по. Успех гарантированно принесет цифра, которая будет отображена на любом предмете, попавшем им в руки.

Двойственным Близнецам благоволит число 4, а для проведения важных встреч лучше всего выбирать среду.

понедельник. Им приносит успех число 2. Астролог считает, что, если представители этого знака загадают желание в полнолуние, в период убывающей Луны оно начнет сбываться. Ракам везет в день, который принято считать тяжелым, —. Им приносит успех число. Астролог считает, что, если представители этого знака загадают желание в полнолуние, в период убывающей Луны оно начнет сбываться.

Удача оказывается на стороне Львов в ранние часы утром. Достигать целей им лучше всего удается в воскресенье, а счастливое число для них — 1.

Для уравновешенных Дев лучшим днем недели считается среда. А удачу им приносит число 4.

пятница, когда представители этого знака могут уехать за город после рабочей недели. Им везет, если в жизни появляется цифра 6. Весы черпают новые силы во время отдыха на природе. Благополучным днем для них является, когда представители этого знака могут уехать за город после рабочей недели. Им везет, если в жизни появляется цифра

3, а наилучшим образом дела складываются во вторник. Скорпионы , будучи материалистами, редко доверяют талисманам. Тем не менее удачу им может принести цифра, а наилучшим образом дела складываются во

5. Самым благоприятным днем на неделе для них оказывается четверг. Стрельцы часто добиваются желаемого. Нумерологи рекомендуют для этого взять на вооружение счастливое число. Самым благоприятным днем на неделе для них оказывается

7. Наиболее счастливым днем для представителей этого знака чаще всего становится суббота. Козерогам приносит удачу число. Наиболее счастливым днем для представителей этого знака чаще всего становится

Представители созвездия Водолея постоянно стремятся к изменениям, поэтому им благоволит число бесконечности 8. Их счастливый день — суббота.