Астролог назвала наиболее удачные дни недели и числа

Какие дни и числа могут принести удачу разным представителям астрологического круга.
Так, для Овнов счастливой является цифра 3, а наиболее благоприятным днем недели — вторник. В это время они могут рассчитывать на успех у представителей противоположного пола или в работе.
Двойственным Близнецам благоволит число 4, а для проведения важных встреч лучше всего выбирать среду.
Удача оказывается на стороне Львов в ранние часы утром. Достигать целей им лучше всего удается в воскресенье, а счастливое число для них — 1.
Для уравновешенных Дев лучшим днем недели считается среда. А удачу им приносит число 4.
Представители созвездия Водолея постоянно стремятся к изменениям, поэтому им благоволит число бесконечности 8. Их счастливый день — суббота.
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