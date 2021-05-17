Для кого-то любой шопинг — тщательно продуманное действо, а для кого-то порыв.

Кто-то обожает большие торговые центры, а кто-то маленькие магазинчики, фермерские рынки или интернет-площадки. Кому-то нравится делать запасы, а кто-то предпочитает приобретать только то, что нужно в данный конкретный момент. Итак, сегодня о том, как знаки Зодиака делают покупки.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны к повседневному бытовому шопингу чаще всего относятся как к неизбежному злу, поэтому, если можно его на кого-нибудь переложить, они это с удовольствием делают. Им не очень нравится тратить время на магазины, выбор продуктов и других необходимых в хозяйстве вещей, да и одежду они редко примеряют тщательно и придирчиво. Как правило, у них есть коротенький перечень того, чем они пользуются, и именно это они и приобретают, не зацикливаясь при этом на марках товара и легко покупая незнакомые бренды. Но иногда они отравляются побродить по магазинам, чтобы просто поглазеть и удовлетворить свое любопытство.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Прагматичные Тельцы чаще всего покупки делают по списку, заранее составленному и включающему в себя в том числе и примерные цены на продукты и другие товары. Они четко знают, какую сумму могут себе позволить сегодня потратить, и в основном ориентируются не на верхнюю, а на нижнюю планку бюджета. Кстати, порой представители этого знака составляют перечень всего нужного в течение нескольких дней или даже систематически, внося в свой «склерозник» то, что закончилось, что требуется докупить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы терпеть не могут шопинг по списку и отвратительно себя чувствуют, когда ограничены в средствах и вынуждены отказывать себе в приятных мелочах: ярких безделушках, конфетках, чипсах. Им свойственно прийти в маркет за солью и набрать целую тележку всякой всячины, забыв приобрести то, что и было целью визита. Они обожают магазины, но не тогда, когда кто-то старается сделать покупки их скучной повседневной обязанностью. А еще они редко покупают одно и то же, предпочитая пробовать разные марки, виды, сорта продуктов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки сносно ориентируются на любых торговых площадках, но предпочитают маленькие магазинчики и фермерские рынки рядом с домом — те точки, где все продавцы им знакомы и продукты более или менее похожи на натуральные. Для представителей этого знака шопинг своего рода спорт, цель которого — купить качество не за космические деньги, и иногда они тратят полдня на то, чтобы обойти все близлежащие маркеты и найти то, что им нужно, по минимальной цене, даже если искомое всего лишь килограмм картошки. А еще они любят запасаться впрок.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы — товарищи ленивые, а потому иногда кажется, что интернет-магазины изобрели именно для них (ну и один из них, скорее всего, в этом поучаствовал). И если реальные маркеты они посещают неохотно, то виртуальные площадки часто и с удовольствием. Они выбирают там подарки и продукты, одежду и украшения, даже мебель. У них прекрасно развито воображение, а потому им совсем не обязательно все щупать, пробовать на зуб, мерить, чтобы понять, что в результате они получат. И, главное, никаких назойливых советчиков.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы очень экономны и осмотрительны в покупках, если пришли тратить свои деньги; в этом случае они приобретают исключительно то, что необходимо им в данный конкретный момент, и если цель похода пакет молока, то лишь его они и купят. А вот если их кто-то «спонсирует», только нужным товаром они не ограничиваются и набирают вкусности, приятные и полезные мелочи для ведения хозяйства, что-то из одежды. Однако, кто бы ни платил за их покупки, Девам крайне важно качество, так что на дешевку они не размениваются.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы покупки делают беспорядочно, без какой-либо системы, а часто и логики. Они могут прийти в магазин за сыром и творогом, а набрать замороженных овощей и шоколада, так как на них скидка. Они редко когда четко знают, сколько у них наличности (денег на карте), почти никогда не пишут список. Но шопинг обожают, им нравится попутно заходить в отделы с одеждой и украшениями, любоваться на посуду и вещицы для декора; так они отдыхают, скидывают напряжение, заряжаются вдохновением.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы покупки делают системно, держа в голове список необходимого и парочку допущений-поблажек, чтобы порадовать себя или кого-то очень для себя дорогого. Они редко отвлекаются на что-то им сейчас ненужное, но умудряются краем глаза замечать новинки и откладывать в подкорку на будущее то, что потенциально может пригодиться. А еще они очень придирчивы к качеству и к обслуживанию, их выводит из себя мятая упаковка, они считают, что за их деньги все просто обязано быть идеальным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы покупки делают по необходимости, без определенной цели по магазинам, как правило, не ходят, повседневный шопинг для них не развлечение, а утомительная обязанность. Они могут прийти за кучей продуктов, купить пакет молока и батон хлеба и побежать по своим делам, отмахнувшись от всего остального. И только в том случае, если они явились в маркет за подарками или за чем-то, что связано с их хобби, они запросто тратят огромное количество времени на выбор и получают от этого удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — покупатели крайне экономные, делать приобретения предпочитают со скидками, по акциям или там, где уместен торг. Они редко отступают от намеченного списка, исключение — очень выгодная цена на то, что точно пригодится в ближайшие несколько дней. К тому же они весьма искусны и изобретательны на кухне, так что, даже если набор их покупок вызывает у вас легкое недоумение, это не повод для негативных выводов — представители данного знака умудряются из самых дешевых продуктов готовить настоящие шедевры кулинарного искусства.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи любят делать покупки, часто у них на этой на неделе зарезервировано специальное время, в выходной или после работы, и составлен примерный список всего нужного. Но бывает и стихийный шопинг, под настроение, чтобы избавиться от внутреннего «раздрая» или, напротив, отметить приобретением или просто прогулкой по маркету какое-то свое достижение. Если есть возможность, они на покупках не экономят, часто позволяют себе что-то вкусненькое, с удовольствием приобретают сувениры для друзей. И обожают огромные торговые центры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы покупки предпочитают делать в строго определенных магазинах, в которых все привычно и знакомо, которые почему-то кажутся самыми лучшими, причем порой выбор крайне нелогичен, как и отказ посещать многие другие торговые точки, например, из-за того, что там не нравятся продавцы или не устраивает раскладка товара. А вот по степени экономности представители этого знака традиционно и независимо от достатка делятся на два лагеря — тех, кто весьма разумно тратит деньги, и тех, кто их вообще не считает, покупая все, что захотелось.