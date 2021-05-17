Для кого-то любой шопинг — тщательно продуманное действо, а для кого-то порыв.
Кто-то обожает большие торговые центры, а кто-то маленькие магазинчики, фермерские рынки или интернет-площадки. Кому-то нравится делать запасы, а кто-то предпочитает приобретать только то, что нужно в данный конкретный момент. Итак, сегодня о том, как знаки Зодиака делают покупки.
Овны к повседневному бытовому шопингу чаще всего относятся как к неизбежному злу, поэтому, если можно его на кого-нибудь переложить, они это с удовольствием делают. Им не очень нравится тратить время на магазины, выбор продуктов и других необходимых в хозяйстве вещей, да и одежду они редко примеряют тщательно и придирчиво. Как правило, у них есть коротенький перечень того, чем они пользуются, и именно это они и приобретают, не зацикливаясь при этом на марках товара и легко покупая незнакомые бренды. Но иногда они отравляются побродить по магазинам, чтобы просто поглазеть и удовлетворить свое любопытство.
Прагматичные Тельцы чаще всего покупки делают по списку, заранее составленному и включающему в себя в том числе и примерные цены на продукты и другие товары. Они четко знают, какую сумму могут себе позволить сегодня потратить, и в основном ориентируются не на верхнюю, а на нижнюю планку бюджета. Кстати, порой представители этого знака составляют перечень всего нужного в течение нескольких дней или даже систематически, внося в свой «склерозник» то, что закончилось, что требуется докупить.
Близнецы терпеть не могут шопинг по списку и отвратительно себя чувствуют, когда ограничены в средствах и вынуждены отказывать себе в приятных мелочах: ярких безделушках, конфетках, чипсах. Им свойственно прийти в маркет за солью и набрать целую тележку всякой всячины, забыв приобрести то, что и было целью визита. Они обожают магазины, но не тогда, когда кто-то старается сделать покупки их скучной повседневной обязанностью. А еще они редко покупают одно и то же, предпочитая пробовать разные марки, виды, сорта продуктов.
Раки сносно ориентируются на любых торговых площадках, но предпочитают маленькие магазинчики и фермерские рынки рядом с домом — те точки, где все продавцы им знакомы и продукты более или менее похожи на натуральные. Для представителей этого знака шопинг своего рода спорт, цель которого — купить качество не за космические деньги, и иногда они тратят полдня на то, чтобы обойти все близлежащие маркеты и найти то, что им нужно, по минимальной цене, даже если искомое всего лишь килограмм картошки. А еще они любят запасаться впрок.
Львы — товарищи ленивые, а потому иногда кажется, что интернет-магазины изобрели именно для них (ну и один из них, скорее всего, в этом поучаствовал). И если реальные маркеты они посещают неохотно, то виртуальные площадки часто и с удовольствием. Они выбирают там подарки и продукты, одежду и украшения, даже мебель. У них прекрасно развито воображение, а потому им совсем не обязательно все щупать, пробовать на зуб, мерить, чтобы понять, что в результате они получат. И, главное, никаких назойливых советчиков.
Девы очень экономны и осмотрительны в покупках, если пришли тратить свои деньги; в этом случае они приобретают исключительно то, что необходимо им в данный конкретный момент, и если цель похода пакет молока, то лишь его они и купят. А вот если их кто-то «спонсирует», только нужным товаром они не ограничиваются и набирают вкусности, приятные и полезные мелочи для ведения хозяйства, что-то из одежды. Однако, кто бы ни платил за их покупки, Девам крайне важно качество, так что на дешевку они не размениваются.
Весы покупки делают беспорядочно, без какой-либо системы, а часто и логики. Они могут прийти в магазин за сыром и творогом, а набрать замороженных овощей и шоколада, так как на них скидка. Они редко когда четко знают, сколько у них наличности (денег на карте), почти никогда не пишут список. Но шопинг обожают, им нравится попутно заходить в отделы с одеждой и украшениями, любоваться на посуду и вещицы для декора; так они отдыхают, скидывают напряжение, заряжаются вдохновением.
Скорпионы покупки делают системно, держа в голове список необходимого и парочку допущений-поблажек, чтобы порадовать себя или кого-то очень для себя дорогого. Они редко отвлекаются на что-то им сейчас ненужное, но умудряются краем глаза замечать новинки и откладывать в подкорку на будущее то, что потенциально может пригодиться. А еще они очень придирчивы к качеству и к обслуживанию, их выводит из себя мятая упаковка, они считают, что за их деньги все просто обязано быть идеальным.
Стрельцы покупки делают по необходимости, без определенной цели по магазинам, как правило, не ходят, повседневный шопинг для них не развлечение, а утомительная обязанность. Они могут прийти за кучей продуктов, купить пакет молока и батон хлеба и побежать по своим делам, отмахнувшись от всего остального. И только в том случае, если они явились в маркет за подарками или за чем-то, что связано с их хобби, они запросто тратят огромное количество времени на выбор и получают от этого удовольствие.
Козероги — покупатели крайне экономные, делать приобретения предпочитают со скидками, по акциям или там, где уместен торг. Они редко отступают от намеченного списка, исключение — очень выгодная цена на то, что точно пригодится в ближайшие несколько дней. К тому же они весьма искусны и изобретательны на кухне, так что, даже если набор их покупок вызывает у вас легкое недоумение, это не повод для негативных выводов — представители данного знака умудряются из самых дешевых продуктов готовить настоящие шедевры кулинарного искусства.
Водолеи любят делать покупки, часто у них на этой на неделе зарезервировано специальное время, в выходной или после работы, и составлен примерный список всего нужного. Но бывает и стихийный шопинг, под настроение, чтобы избавиться от внутреннего «раздрая» или, напротив, отметить приобретением или просто прогулкой по маркету какое-то свое достижение. Если есть возможность, они на покупках не экономят, часто позволяют себе что-то вкусненькое, с удовольствием приобретают сувениры для друзей. И обожают огромные торговые центры.
Рыбы покупки предпочитают делать в строго определенных магазинах, в которых все привычно и знакомо, которые почему-то кажутся самыми лучшими, причем порой выбор крайне нелогичен, как и отказ посещать многие другие торговые точки, например, из-за того, что там не нравятся продавцы или не устраивает раскладка товара. А вот по степени экономности представители этого знака традиционно и независимо от достатка делятся на два лагеря — тех, кто весьма разумно тратит деньги, и тех, кто их вообще не считает, покупая все, что захотелось.
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