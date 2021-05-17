Как отличить экстрасенса от шарлатана

Сделать это непросто, так как мошенники владеют актерским мастерством и хорошо знают психологию.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как обычному человеку определить шарлатана, скрывающегося за маской экстрасенса.

Так, Мехди Вафа порекомендовал при работе с экстрасенсом прислушиваться к своему внутреннему чувству и больше молчать и слушать. Кроме того, насторожить человека должен тот факт, если ему назначают много сеансов или общение со специалистом не приносит облегчения, а также стопроцентная гарантия результата, которую экстрасенс обещает при тяжелых болезнях.

Он добавил, что выдать шарлатана может больше количество «магической» атрибутики.