Как отличить экстрасенса от шарлатана

Сделать это непросто, так как мошенники владеют актерским мастерством и хорошо знают психологию.
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, как обычному человеку определить шарлатана, скрывающегося за маской экстрасенса.
Так, Мехди Вафа порекомендовал при работе с экстрасенсом прислушиваться к своему внутреннему чувству и больше молчать и слушать. Кроме того, насторожить человека должен тот факт, если ему назначают много сеансов или общение со специалистом не приносит облегчения, а также стопроцентная гарантия результата, которую экстрасенс обещает при тяжелых болезнях.
Он добавил, что выдать шарлатана может больше количество «магической» атрибутики.
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