Почему на этой неделе нельзя сажать картошку

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Утро понедельника благоприятно для посадки почти всего спектра трав и растений, плодами которых будет являться лист, ствол или надземный плод. Вторая половина понедельника, вторник и среда подходят для посадки деревьев, кустов, цветов, для прополки сорняков.

Четверг и пятница также благоволят прополке сорняков, рубке деревьев, приведению в порядок садовых инструментов, мелким ремонтам, посадке декоративных растений, установке заборов, работам по дереву.

Суббота и воскресенье — отличные дни для посадки растений, овощей, злаков, бахчевых. На обильный урожай корнеплодов, посаженных в эти дни, однако, рассчитывать не стоит.