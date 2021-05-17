Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Почему на этой неделе нельзя сажать картошку

17 мая 2021ГороскопыРамблер

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Почему на этой неделе нельзя сажать картошку
Фото: depositphotos
Утро понедельника благоприятно для посадки почти всего спектра трав и растений, плодами которых будет являться лист, ствол или надземный плод. Вторая половина понедельника, вторник и среда подходят для посадки деревьев, кустов, цветов, для прополки сорняков.
Четверг и пятница также благоволят прополке сорняков, рубке деревьев, приведению в порядок садовых инструментов, мелким ремонтам, посадке декоративных растений, установке заборов, работам по дереву.
Суббота и воскресенье — отличные дни для посадки растений, овощей, злаков, бахчевых. На обильный урожай корнеплодов, посаженных в эти дни, однако, рассчитывать не стоит.
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
17 мая 2021Rambler
Дата рождения

6-7 лунные сутки. Сегодня мы будем драматизировать на пустом месте, эмоционально хлопать дверьми и плести интриги. Работа и какие-либо рутинные дела в...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
18 мая 2021Rambler

7-8 лунные сутки. Сегодня даже в творческой работе есть стандарты и системные ограничения. Нужны правила в играх, дисциплина в учебе, фрилансе. Но...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Астролог назвала наиболее удачные дни недели и числа
Как отличить экстрасенса от шарлатана
Как знаки зодиака делают покупки
Три знака, которые обретут счастье только в старости
Ни в чем не сомневайтесь – таро-прогноз на 17-23 мая
Почему на этой неделе нельзя сажать картошку
В какие дни не стоит садиться за руль
Знаки зодиака, которые могут сглазить
Три знака зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца
Приметы на 18 мая: что нельзя делать в этот день
Деньги или дружба — финансовый гороскоп на 17-23 мая
Необходим приток свежих впечатлений — любовный гороскоп на 17-23 мая
Зарабатываем деньги и влюбляемся – гороскоп на 17-23 мая
Не отвлекаемся от важного — финансовый гороскоп на 17 мая
Правила игры диктуют обстоятельства — любовный гороскоп на 17 мая
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
17-23 мая 2021Astro7

Венера всю неделю в Близнецах. Это предвещает легкую и суетливую атмосферу в личной жизни. Сейчас хорошо знакомиться — люди будут легко идти...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 5
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
17-23 мая 2021Astro7

Венера в Близнецах на этой неделе покажет вам, что материальные ценности — не главное. Что важнее их — люди, общение, знакомые, контакты с окружающим...

Читать продолжение