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Какие профессии подходят разным знакам зодиака

18 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог рассказала, какую профессию следует выбрать, чтобы добиться успеха.

Какие профессии подходят разным знакам зодиака
Фото: Вечерняя Москва

Астролог Анна Зорина рассказала, какую профессию следует выбрать представителям всех знаков зодиака, чтобы добиться успеха.

Уверенные в себе Овны могут справиться почти с любой работой. Им хорошо дается управление персоналом и организация рабочего процесса в крупных компаниях. Представителям этого знака следует изначально метить на руководящую должность, а при выборе направления — руководствоваться складом ума и интересами.

Тельцам хорошо удается притягивать деньги. Им можно играть на бирже и принимать участие в других финансовых операциях. При этом им сложно дается смена работы, особенно в том случае, когда они уже добились определенных высот в карьере.

Сообразительные Близнецы отличаются высокой трудоспособностью. Им важно понимать, что результат их деятельности нужен обществу. Однако и доход имеет значение. Им подойдет профессия журналиста. В этой сфере они очень часто становятся первоклассными специалистами.

Добрым и семейным Ракам нравится забота о других. Их ждет успех в профессии, где нужно за кем-то ухаживать, например, медсестра, воспитатель в детском саду, учитель или ветеринар.

Львы любят быть в центре внимания. На работе им подойдет роль лидера. При этом представители этого царского знака обладают творческими способностями и тонким чутьем. Львы могут стать прекрасными актерами, музыкантами, танцорами или художниками, а также руководителями в разных серьезных сферах.
Девам сложно найти идеальную профессию. Им необходимы похвала и вера в них. При этом аналитические способности этого знака позволяют им работать в сфере финансов и игры на бирже.
Весам необходимо соблюдение баланса в жизни. Нет определенной профессиональной области, куда стоило бы им обратиться. Представители этого знака зодиака достигают успехов в сфере PR, они могут быть художниками или специалистами в индустрии красоты.
Скорпионы желают чего-то заметного и важного в работе. Они любят получать ощутимый результат. Им подойдет профессия в области науки, разработки программного обеспечения, в изобретательстве либо искусстве в зависимости от склада ума конкретного представителя этого знака.
Стрельцы не готовы согласиться на спокойную рутинную работу. Им требуется движение вперед, внедрение передовых технологий и процессов. Помимо этого, они любят общаться с людьми. Им хорошо даются профессии врача, психолога, ученого или специалиста по работе с детьми.
Козероги часто бывают консервативны и не любят перемен. Им лучше остановиться на основательной и скрупулезной работе в сфере архитектуры, техники, финансов или науки.
Водолеям успешно дается работа в любой сфере. В детстве они долго не знают, кем хотят стать. В юности пробуют себя в самых разных областях и получают умения, которые потом пригождаются им в основной профессии.
Рыбы часто стремятся к творчеству, но и мечтают о внушительных заработках. Из-за врожденной практичности они не решаются на творческую специальность из страха безденежья. Астролог отмечает, что из представителей этого знака могут получиться отличные представители творческих профессий, многие из которых добиваются известности, сообщает Пятый канал.
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