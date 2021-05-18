Какие профессии подходят разным знакам зодиака

Астролог рассказала, какую профессию следует выбрать, чтобы добиться успеха.
Астролог Анна Зорина рассказала, какую профессию следует выбрать представителям всех знаков зодиака, чтобы добиться успеха.
Уверенные в себе Овны могут справиться почти с любой работой. Им хорошо дается управление персоналом и организация рабочего процесса в крупных компаниях. Представителям этого знака следует изначально метить на руководящую должность, а при выборе направления — руководствоваться складом ума и интересами.
Сообразительные Близнецы отличаются высокой трудоспособностью. Им важно понимать, что результат их деятельности нужен обществу. Однако и доход имеет значение. Им подойдет профессия журналиста. В этой сфере они очень часто становятся первоклассными специалистами.
Добрым и семейным Ракам нравится забота о других. Их ждет успех в профессии, где нужно за кем-то ухаживать, например, медсестра, воспитатель в детском саду, учитель или ветеринар.
7-8 лунные сутки. Творить сегодня придется в тесных рамках, а на скучные и однообразные задачи смотреть через призму креатива. В общем, день будет...
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