Знаки зодиака с эталонной женственностью

Звезды оказывают сильное влияние на людей, в том числе на личную жизнь и на личностные качества человека.

Так, по словам астролога и бывшей ведущей программы "Давай поженимся" Василисы Володиной, влияние полей гороскопа на человека невозможно переоценить.

Двенадцатый дом отвечает за все скрытое и недоступное человеку. Он показывает козни и происки закулисных недругов. Ограничения и проблемы со здоровьем часто связаны с двенадцатым домом. Переезд, отрыв от дома, семьи, хронические заболевания – это типичные события двенадцатого дома.

Вместе с тем, подчеркивает Володина, первый дом показывает личные качества человека, в том числе и женственность. По ее словам, самыми женственными являются Весы, Скорпион и Лев. Представительницы этих знаков зодиака всегда могут положиться на свои природные качества, они эмоциональны, нежны, искренние и верные. Такие девушки пробуждают в мужчинах желание их оберегать и защищать.

В то же время, отметила Володина, наименее женственными являются представительницы следующих знаков зодиака: Близнецы, Дева, Стрелец.