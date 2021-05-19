Держим интригу — любовный гороскоп на 20 мая

Не стоит раскрывать все свои карты сегодня. Лучше томить тайну своей личности.

Овен

В этот день Овнам и их партнерам пригодится чувство юмора, так как в общении будут случаться мелкие заминки, опоздания, недоразумения. Возможны странные письма и намеки. Помните про вероятность искажения информации и не слишком доверяйте сплетням, в том числе, семейным, соседским и служебным.

Телец

Сегодня главный враг влюбленных Тельцов - тайные сомнения. Их может навеять окружающая атмосфера, но и сами Тельцы порой будут не до конца уверены даже в самых очевидных вещах. Возможно, причиной будет новый этап в отношениях или собственный новый статус, к которому Тельцы пока не привыкли.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны лукавить в любовных делах, но могут стать и жертвой чужой лжи, например, лести. Не лучшее время для вступления в переписку и отправки важного личного сообщения с романтическим подтекстом (особенно, на чужом для вас или партнера языке). При малейшем сомнении лучше выждать.

Рак

Сегодня влюбленные Раки преуспевают там, где от них ждут изобретательных практических действий. Их позиции в любви слабеют, если им нужно начать или поддержать приятный разговор (особенно, полный намеков и двусмысленностей). Их может подвести плохое знание чужого языка или нюансов обстановки.

Лев

Сегодня голова у Львов забита прозой жизни, что влияет и на стиль их любовного диалога: в романтических разговорах порой могут проскальзывать меркантильные нотки. Через мелочи этого дня Львам приоткрывается смысл перемен в чужом поведении и судьба отношений, но вопросов пока больше, чем ответов.

Дева

Сегодня Девы не слишком точно выражают свои эмоции и плохо читают намеки. Они могут заблуждаться насчет силы собственных чувств или сомневаться насчет истинного смысла слов партнера. Многие Девы будут безоружны перед лестью и сплетнями. Тонкости общения важны вдвойне в связке любовь-карьера.

Весы

Сегодня в общении Весов с любимым человеком возможны заминки и моменты недопонимания, в которых не всегда будет их вина. В силу могут вступить ошибки прошлого или случайные обстоятельства, особенно, при общении на большом расстоянии. Лучше не начинать в этот день романтическую переписку с нуля.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит принимать на веру слова партнера. Он или она может лукавить, но может и искренне заблуждаться. Свободным Скорпионам лучше ограничиться пробой пера и проверкой связи, не стоит заводить аккаунт на сайте знакомств или знакомиться в реале с надеждой на долгий роман.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше не вступать в личный диалог - или не говорить в нем лишнего. Проблематична взаимная честность. Не торопите собеседника: получите лукавый ответ. Не дайте себя обмануть и спровоцировать на явно невыполнимые обещания. Держитесь правила «лучше горькая правда, чем сладкая ложь».

Козерог

Сегодня Козероги изначально - скептики и реалисты, но любовь может сделать их доверчивыми и наивными. Они способны поверить случайной сплетне, могут не разглядеть в далеком манящем образе подозрительные черты. Велика вероятность поддаться красноречию обаятельного коллеги, особенно, иностранца.

Водолей

Сегодня Водолеям нужна чуткость к нюансам интимной жизни. Партнер может им что-то недоговаривать, из страха или лучших побуждений. Желательно избегать откровенности и подержать интригу: полная открытость сейчас непродуктивна или невозможна, а доля таинственности еще не повредила ни одному роману.

Рыбы

Сегодня воображение влюбленных Рыб превращает любой набросок отношений в сочную картину маслом. Они не осознают свою растущую власть и могут подстроиться под партнера вместо того, чтобы поставить себя правильно. Многие Рыбы растают, если им расточают комплименты. Лучше подождать с началом романа.