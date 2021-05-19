Эмоции испортят деловые отношения — финансовый гороскоп на 20 мая

Сегодня стоит быть очень осторожным с эмоциями — можно разругаться в путь и прах с нужными людьми.

Овен

В первой половине дня у Овнов могут сорваться запланированные ранее деловые встречи и поездки. Возможны осложнения в пути у водителей транспортных средств. С определенными трудностями могут столкнуться торговцы. Вторая половина дня отмечена ростом доходов и общей результативности в работе. К концу дня производительность труда существенно повысится. Поэтому наиболее важные вопросы откладывайте на конец рабочего дня.

Телец

Тельцам в первой половине дня может быть экономически невыгодно сотрудничество с некоторыми деловыми партнерами. Наиболее вероятная причина сбоев в деловом сотрудничестве – нарушение договоренностей. Не лучшее время для подписания новых соглашений о сотрудничестве. Во второй половине дня усиливаются позитивные тенденции, наступает удачное время для инициатив.

Близнецы

Основной проблемной темой первой половины дня для Близнецов могут стать разногласия с коллегами и подчиненными. Если вы занимаете руководящую должность, то строже перепроверяйте исполнение своих поручений подчиненными. В конце дня ускорится темп работы у офисных служащих. Также вы можете добиться улучшения условий труда на рабочем месте.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от тайной и секретной деятельности. Попытка вступить с кем-либо в сговор может окончиться неудачей и это негативно отразится на вашей репутации. Помните, что все тайное, обязательно станет явным, поэтому не делайте того, что вам могут поставить в вину. Вторая половина дня благоприятна для учебы, торговли и консультирования.

Лев

В первой половине дня у Львов могут возникнуть технические сбои, что затруднит выполнение плановых заданий. Особенно это может затронуть работу офисных служащих, работающих с компьютерами и офисной техникой. Вторая половина дня благоприятна для контактов с начальством и карьерного продвижения. Начальство само заметит вас и может пригласить на беседу.

Дева

Девам звезды не советуют в первой половине дня заниматься оформлением документов и сбором справок в официальных инстанциях. Возможно, здесь вы потратите много времени впустую и столкнетесь с бюрократическими проволочками. В конце дня и вечером будет хорошее время для самостоятельного обучения. Также можно разрабатывать планы относительно подачи исковых заявлений на возмещение материального ущерба.

Весы

Весам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от деловой переписки и не осуществлять денежные переводы в другие регионы и страны. Контакты с людьми, приехавшими издалека, могут принести вам материальный ущерб. Вторая половина дня благоприятна для урегулирования вопросов, связанных с долгами. Если у вас появились свободные деньги, то наиболее приоритетным направлением их вложений является погашение долгов.

Скорпион

Первая половина дня для Скорпионов отмечена возрастанием вероятности производственного травматизма. Будьте осмотрительнее при работе с техническими средствами и не забывайте о соблюдении правил техники безопасности. Вторая половина дня благоприятна для работы с клиентами и делового сотрудничества с партнерами. Вы можете получать благодарные отзывы от клиентов.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня не рекомендуется полагаться на надежность деловых партнеров. Возможно, вам станет известно, что кое-кто из партнеров работает не в ваших интересах. В этом случае есть повод задуматься о поиске более надежного делового партнера. Вторая половина дня связана с ростом производительности труда и успешным сотрудничеством с коллегами.

Козерог

У Козерогов в первой половине дня может произойти спонтанный конфликт с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Вместе с тем старайтесь не делать никому из коллег критических замечаний, ибо это только подольет масла в огонь конфликта. Также это время нестабильности в работе техники – возможны частые поломки. Вторая половина дня пройдет успешно для студентов вузов и колледжей.

Водолей

В первой половине дня звезды не советуют Водолеям принимать участие в публичной деятельности. Ваше выступление на публике может пройти не лучшим образом и это негативно отразится на вашем имидже. Вторая половина дня благоприятствует сделкам с недвижимостью. Успешно поработают риелторы, коммунальщики и строители. Сосредоточьтесь на полном завершении начатых ранее работ.

Рыбы

У Рыб в первой половине дня могут осложниться дела, связанные с дальними поездками, деловой перепиской. Это не лучшее время для тех, кто работает дистанционно, на дому. Вторая половина дня благоприятствует учебе, деловым встречам, контактам, переговорам и торговле. Водители транспортных средств могут получить выгодные заказы. Увеличатся доходы у консультантов сетевого маркетинга.