Обмениваемся намеками — гороскоп на 20 мая

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве гармоничнее проявляет себя в полезной работе - например, в практических мелких обновлениях - чем в разговорах или попытках аналитики.

Общение превратится в обмен намеками, лестью и ложными обещаниями, а анализ сведется к плутанию в преждевременных домыслах. Нехватка точной ясной информации усложнит все задачи. Не лучшее время для знакомств и переговоров. Стоит проверять данные и внимательнее редактировать тексты. Не помешает пересмотреть подход к используемым лекарствам и бадам (особенно, седативным, а также связанным с пищеварительной, иммунной и эндокринной системами).

Овен

Сегодня Овнам желательно настроиться на практический лад и заняться полезным трудом. Этот день подходит для домашней и служебной рутины, небольших обновлений и приобретений. Стоит обратить внимание на привычные пищевые добавки и лекарства: возможно, пора пересмотреть их список. В течение дня может нарастать путаница в мелочах (особенно, если вы тесно общаетесь с женской частью своего окружения).

Телец

Сегодня Тельцы на верном пути, но их сбивают с толку мелкие помехи, прежде всего, информационные. Одних Тельцов смутят чужие слова, других собственные сомнения. Чтобы добраться до истины, им порой придется продираться сквозь пелену сплетен и домыслов. Также, может подвести своя и чужая рассеянность. Сильными сторонами Тельцов в этот день будут ловкость в мелочах и практическая изобретательность.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют попасть в ловушку. Возрастает их ответственность за каждое сказанное слово - при этом день сулит им путаницу, делает жертвой дезинформации, заблуждения, недопонимания с домочадцами, коллегами или соотечественниками. Лучше не подписывать документы, давать лишь предварительные обещания и отложить важные решения до выяснения нюансов. Не стоит тратить свои и семейные деньги.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют Ракам стать внимательнее в поездках, в общении с близким окружением, включая соседей, родню и попутчиков, в работе с полезной информацией на родном и иностранном языке, а также в контактах с персоналом медицинских учреждений и справочных служб. Загадочные или смешные недоразумения могут подпортить плод усилий, удлинить путь, усложнить процесс обучения, лечения, поиска.

Лев

Львам нужна аккуратность в финансовых делах. День неплох для приобретения лекарств, инструментов и вещей, нужных в хозяйстве - но он также увеличивает рассеянность, может создать ловушки при авансовых платежах и выявить ошибки в прежних расчетах (в том числе, валютных). Возрастает риск утечки средств, заблуждений при выборе покупок. Мелкие промахи грозят умножить налоговую или кредитную нагрузку.

Дева

Для Дев это день плодотворных дел, полезных обновлений - но также иллюзий и недоразумений. Стоит остерегаться лести, дезинформации, недопонимания при контактах с близкими, партнерами, клиентами и начальством, ошибок при оценке своих потребностей. Следует осмотрительнее выбирать слова, тщательнее готовиться к дороге, совещанию, встрече. Нежелательны покупки, вступление в переписку, подбор диеты.

Весы

Не стоит браться за серьезные задачи, лучше сконцентрировать внимание на бытовых мелочах и легких делах. Вообще, звезды не советуют напрягаться как ментально, так и физически, поэтому больше расслабляйтесь и меньше работайте. Также полезно отдавать долги и держать обещания. Кроме того, ваш организм в этот день нуждается в вашей заботе – выберите новую диету, сходите на массаж, прогуляйтесь по парку.

Скорпион

День приоткрывает Скорпионам отдельные паззлы, из которых вскоре сложится картина будущего. Точный прогноз затруднен из-за нехватки четких данных, но вы можете положиться на свое чутье или наблюдательность. Звезды советуют вам чаще доверять ощущениям, даже если они расходятся с мнением авторитетов. Найдется друг или группа практической поддержки. Спешить с конкретикой и утверждать план пока рано.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать важных переговоров, а также случайных контактов, которые могут повлиять на их цели, здоровье и карьеру. Стоит отложить собеседование, визит к врачу, подписание договора, вступление в должность, переезд, сделку, выбор партнера, помощника, начальника, попутчика, заключение личного союза, выступление в роли посредника, переводчика, юриста, представителя.

Козерог

Сегодня Козерогам предстоит следить за чистотой информационных потоков из близкого и дальнего окружения. Огорчит отсутствие критериев для отсева ложных данных, особенно, научных и медицинских. Велик риск стать жертвой недобросовестности, шарлатанства. День неплох для исследований, но предлагает не торопиться с выводами, не спешить с выбором маршрута, канала связи, языка общения, стиля обучения.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит недооценивать роль деталей: они способны повлиять на финансовую и налоговую ситуацию, на здоровье и интимную жизнь. Если что-то подозрительное скрыто от вашего или всеобщего взгляда, это еще не гарантия отсутствия проблем. Закрыть глаза на первые признаки новых тревог - не значит замять возможную угрозу. Предотвратить часть бед помогут вовремя произведенные обновления.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно дать собеседникам адекватную реакцию и не подавить их морально. Многие Рыбы в эти сутки не замечают своей авторитарности, не видят деталей, не понимают намеков там, где они есть или слышат там, где их нет. Возможен перекос в отношениях, которые еще только формируются. День хорош для дружеского сотрудничества с минимальным словесным контактом. Коварны лесть и ложное согласие.