Обмениваемся намеками — гороскоп на 20 мая

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве гармоничнее проявляет себя в полезной работе - например, в практических мелких обновлениях - чем в разговорах или попытках аналитики.
Общение превратится в обмен намеками, лестью и ложными обещаниями, а анализ сведется к плутанию в преждевременных домыслах. Нехватка точной ясной информации усложнит все задачи. Не лучшее время для знакомств и переговоров. Стоит проверять данные и внимательнее редактировать тексты. Не помешает пересмотреть подход к используемым лекарствам и бадам (особенно, седативным, а также связанным с пищеварительной, иммунной и эндокринной системами).
Сегодня Овнам желательно настроиться на практический лад и заняться полезным трудом. Этот день подходит для домашней и служебной рутины, небольших обновлений и приобретений. Стоит обратить внимание на привычные пищевые добавки и лекарства: возможно, пора пересмотреть их список. В течение дня может нарастать путаница в мелочах (особенно, если вы тесно общаетесь с женской частью своего окружения).
Сегодня Тельцы на верном пути, но их сбивают с толку мелкие помехи, прежде всего, информационные. Одних Тельцов смутят чужие слова, других собственные сомнения. Чтобы добраться до истины, им порой придется продираться сквозь пелену сплетен и домыслов. Также, может подвести своя и чужая рассеянность. Сильными сторонами Тельцов в этот день будут ловкость в мелочах и практическая изобретательность.
Сегодня Близнецы рискуют попасть в ловушку. Возрастает их ответственность за каждое сказанное слово - при этом день сулит им путаницу, делает жертвой дезинформации, заблуждения, недопонимания с домочадцами, коллегами или соотечественниками. Лучше не подписывать документы, давать лишь предварительные обещания и отложить важные решения до выяснения нюансов. Не стоит тратить свои и семейные деньги.
Сегодня звезды рекомендуют Ракам стать внимательнее в поездках, в общении с близким окружением, включая соседей, родню и попутчиков, в работе с полезной информацией на родном и иностранном языке, а также в контактах с персоналом медицинских учреждений и справочных служб. Загадочные или смешные недоразумения могут подпортить плод усилий, удлинить путь, усложнить процесс обучения, лечения, поиска.
Львам нужна аккуратность в финансовых делах. День неплох для приобретения лекарств, инструментов и вещей, нужных в хозяйстве - но он также увеличивает рассеянность, может создать ловушки при авансовых платежах и выявить ошибки в прежних расчетах (в том числе, валютных). Возрастает риск утечки средств, заблуждений при выборе покупок. Мелкие промахи грозят умножить налоговую или кредитную нагрузку.
Для Дев это день плодотворных дел, полезных обновлений - но также иллюзий и недоразумений. Стоит остерегаться лести, дезинформации, недопонимания при контактах с близкими, партнерами, клиентами и начальством, ошибок при оценке своих потребностей. Следует осмотрительнее выбирать слова, тщательнее готовиться к дороге, совещанию, встрече. Нежелательны покупки, вступление в переписку, подбор диеты.
Не стоит браться за серьезные задачи, лучше сконцентрировать внимание на бытовых мелочах и легких делах. Вообще, звезды не советуют напрягаться как ментально, так и физически, поэтому больше расслабляйтесь и меньше работайте. Также полезно отдавать долги и держать обещания. Кроме того, ваш организм в этот день нуждается в вашей заботе – выберите новую диету, сходите на массаж, прогуляйтесь по парку.
День приоткрывает Скорпионам отдельные паззлы, из которых вскоре сложится картина будущего. Точный прогноз затруднен из-за нехватки четких данных, но вы можете положиться на свое чутье или наблюдательность. Звезды советуют вам чаще доверять ощущениям, даже если они расходятся с мнением авторитетов. Найдется друг или группа практической поддержки. Спешить с конкретикой и утверждать план пока рано.
Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать важных переговоров, а также случайных контактов, которые могут повлиять на их цели, здоровье и карьеру. Стоит отложить собеседование, визит к врачу, подписание договора, вступление в должность, переезд, сделку, выбор партнера, помощника, начальника, попутчика, заключение личного союза, выступление в роли посредника, переводчика, юриста, представителя.
Сегодня Козерогам предстоит следить за чистотой информационных потоков из близкого и дальнего окружения. Огорчит отсутствие критериев для отсева ложных данных, особенно, научных и медицинских. Велик риск стать жертвой недобросовестности, шарлатанства. День неплох для исследований, но предлагает не торопиться с выводами, не спешить с выбором маршрута, канала связи, языка общения, стиля обучения.
Водолеям сегодня не стоит недооценивать роль деталей: они способны повлиять на финансовую и налоговую ситуацию, на здоровье и интимную жизнь. Если что-то подозрительное скрыто от вашего или всеобщего взгляда, это еще не гарантия отсутствия проблем. Закрыть глаза на первые признаки новых тревог - не значит замять возможную угрозу. Предотвратить часть бед помогут вовремя произведенные обновления.
Сегодня Рыбам важно дать собеседникам адекватную реакцию и не подавить их морально. Многие Рыбы в эти сутки не замечают своей авторитарности, не видят деталей, не понимают намеков там, где они есть или слышат там, где их нет. Возможен перекос в отношениях, которые еще только формируются. День хорош для дружеского сотрудничества с минимальным словесным контактом. Коварны лесть и ложное согласие.
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