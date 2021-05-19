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Четыре самых удачливых знака зодиака

19 мая 2021ГороскопыЭкспресс газета

Оказалось, что звезды благоволят далеко не всем.

Четыре самых удачливых знака зодиака

Среди всех представителей астрологического круга удача чаще остальных улыбается всего четверым.

Скорпион

Скорпионы очень любят приключения и всегда выходят сухими из воды. Фортуна позволяет им пускаться в авантюры безо всякого риска. Кроме того, эти люди наделены способностью появляться в нужное время в нужном месте, что тоже способствует успеху.

Стрелец

Стрельцы всегда получают все, что хотят, причем сами зачастую того не ожидая. Рожденные под этим созвездием люди обычно находят больше, чем теряют. Если судьба и подкидывает им неприятности в какой-то сфере жизни, то обязательно компенсирует это необыкновенными успехами в другой.

Овен

Овны любят и умеют побеждать. В сложных ситуациях они обычно получают большую помощь от малознакомых людей и все проблемы разрешаются легко. Овнам везет и в спорте, и в бизнесе, и в интеллектуальных состязаниях.

Козерог

Козерогов Вселенная наделила необыкновенным даром - даже для самых сложных ситуаций, из которых, кажется, нет выхода, они найдут самое удачное решение. Кроме того, природа наградила Козерогов отменным здоровьем, звезды берегут их от травм и болезней.

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