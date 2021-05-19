Четыре самых удачливых знака зодиака

Оказалось, что звезды благоволят далеко не всем.

Среди всех представителей астрологического круга удача чаще остальных улыбается всего четверым.

Скорпионы очень любят приключения и всегда выходят сухими из воды. Фортуна позволяет им пускаться в авантюры безо всякого риска. Кроме того, эти люди наделены способностью появляться в нужное время в нужном месте, что тоже способствует успеху.

Стрельцы всегда получают все, что хотят, причем сами зачастую того не ожидая. Рожденные под этим созвездием люди обычно находят больше, чем теряют. Если судьба и подкидывает им неприятности в какой-то сфере жизни, то обязательно компенсирует это необыкновенными успехами в другой.

Овны любят и умеют побеждать. В сложных ситуациях они обычно получают большую помощь от малознакомых людей и все проблемы разрешаются легко. Овнам везет и в спорте, и в бизнесе, и в интеллектуальных состязаниях.

Козерогов Вселенная наделила необыкновенным даром - даже для самых сложных ситуаций, из которых, кажется, нет выхода, они найдут самое удачное решение. Кроме того, природа наградила Козерогов отменным здоровьем, звезды берегут их от травм и болезней.