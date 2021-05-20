Каким знакам зодиака нельзя доверять

С какими знаками лучше не иметь ничего общего?
Специалисты перечислили знаки зодиака, обещаниям которых верить нельзя.
Близнецы хотят добавить ярких красок в жизнь окружающих и склонны давать обещания, которые не в силах выполнить. Представители этого знака зодиака любят строить грандиозные планы, но не склонны их реализовывать.
Весы склонны к угодничеству. Они любят, когда окружающие люди всем довольны, поэтому нередко дают пустые обещания, а порой и манипулируют людьми с их помощью.
Водолеи могут отказаться от данного обещания, если оно покажется слишком сложным в выполнении. Представитель этого знака попросту сдастся и будет делать вид, что и вовсе ничего не обещал.
Рыбы избегают ситуаций, когда могут расстроить других людей. Поэтому иногда им приходится обещать то, что они не в состоянии выполнить.
Раки часто говорят людям то, что те хотят услышать, и искренне верят, что поступают правильно. Поэтому иногда дают обещания, которые впоследствии не всегда могут выполнить.
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