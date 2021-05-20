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Каким знакам зодиака нельзя доверять

20 мая 2021ГороскопыСлово и Дело

С какими знаками лучше не иметь ничего общего?

Каким знакам зодиака нельзя доверять
Фото: depositphotos

Специалисты перечислили знаки зодиака, обещаниям которых верить нельзя.

Близнецы

Близнецы хотят добавить ярких красок в жизнь окружающих и склонны давать обещания, которые не в силах выполнить. Представители этого знака зодиака любят строить грандиозные планы, но не склонны их реализовывать.

Весы

Весы склонны к угодничеству. Они любят, когда окружающие люди всем довольны, поэтому нередко дают пустые обещания, а порой и манипулируют людьми с их помощью.

Водолей

Водолеи могут отказаться от данного обещания, если оно покажется слишком сложным в выполнении. Представитель этого знака попросту сдастся и будет делать вид, что и вовсе ничего не обещал.

Рыбы

Рыбы избегают ситуаций, когда могут расстроить других людей. Поэтому иногда им приходится обещать то, что они не в состоянии выполнить.

Рак

Раки часто говорят людям то, что те хотят услышать, и искренне верят, что поступают правильно. Поэтому иногда дают обещания, которые впоследствии не всегда могут выполнить.

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