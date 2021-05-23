Теряем голову от любви — романтический гороскоп на 24-30 мая

Венера в Близнецах создаст легкую и даже легкомысленную атмосферу в любви.

Люди будут запросто знакомиться и обмениваться контактами. Исключены серьезные и глубокие переживания из-за личных дел. Для того, чтобы начался роман, нужно, чтобы людям было интересно вместе. Пары вообще больше всего будут разговаривать. Поэтому важно вместе гулять, ходить в гости, куда-нибудь съездить: чтобы были свежие темы для разговоров. В четверг квадрат Венеры с Нептуном создаст ситуации ложного очарования. Вы почувствуете не то что любовь, а настоящий экстаз. А если аспект не заденет вас, сильную влюбленность в вас может испытать кто-то другой. В семьях может быть проблема из-за того, что одному из пары понравился кто-то другой. Все это — иллюзия. Дайте себе или партнеру остыть, и очень скоро окажется, что никаких особых чувств не было. Важный и объективный разговор о любви состоится в субботу. Он может касаться как нынешней ситуации, так и давно прошедших событий.

Овен

Для влюбленных Овнов неделя начнется с чувственной ноты. Если партнер разделит их сексуальный пыл, вся лишняя негативная энергия будет благополучно утилизована. Наиболее позитивные и романтичные дни - 26 и 27 мая, а самые взрывоопасные - 28 и 29 мая. В воскресенье отношения вновь стабилизируются.

Телец

На этой неделе Тельцы внушаемы, могут зависеть от своего настроения, от чужих слов или изменчивой обстановки. Сомнения в будущем и другие неприятные мысли часто будут наведены извне. Чтобы не поддаваться им, в понедельник и вторник укрепите эмоциональное и сексуальное взаимопонимание с партнером.

Близнецы

На этой неделе Близнецы обращаются к своему любовному прошлому, и весьма своевременно: укрепив свой духовный стержень прежним опытом, они станут менее податливы на соблазны и на манипуляции партнера (особенно, если он иностранец, старше или выше рангом). Твердости принципов им добавит воскресенье.

Рак

На этой неделе свободно проявить инициативу в любви Ракам трудно. В 1 половине недели ими вертят внешние обстоятельства. В 2 половине недели темперамент Рака встретится с привычками и предубеждениями партнера. Шансы поладить выше у постоянных любовников, истинных единоверцев или старых знакомых.

Лев

Эта неделя привнесет в личную жизнь Львов нечто важное. Значимый поворот может не вылиться в события, а коснуться их чувств или тайной стороны их романа. Даже если что-то их не устраивает, гордые Львы сохранят хорошую мину при плохой игре. Как и партнер, они будут беречь стабильный фасад отношений.

Дева

Эта неделя напомнит влюбленным Девам о том, что сейчас они заложники статуса и рабы условностей. Чувства чувствами, а долг долгом - примерно к такому выводу придут многие из них к воскресенью. Если жизнь вынуждает отделить работу (или другие обязанности) от романтики, это, пожалуй, к лучшему.

Весы

Любовные дела Весов улучшатся в середине недели. Если случилась размолвка, удастся преодолеть обиды, поговорить или хотя бы наладить связь. В разлуке Весы получат от любимого человека известие, в ссоре найдут нужные слова или подходящего посредника. Все окончательно стабилизируется в воскресенье.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя начнется с приятных любовных предчувствий - или новых мечтаний, которые имеют большой шанс сбыться. Все, что они интуитивно предпримут в понедельник и вторник, будет лить воду на мельницу их будущего счастья. Не самые удачные дни для любовных инициатив - 26, 27 и 30 мая.

Стрелец

Для отношений Стрельцов это важная неделя, ключевые события протекают «за кадром». В дни 26-27 мая возможен разговор или известие. Многим Стрельцам будет обидно, что партнеры считают их нужды блажью, а их самих не от мира сего. Однако неделя закончится на ноте верности, гармонии и стабильности.

Козерог

На этой неделе Козероги не склонны афишировать свои переживания. Но если они все же решат ими поделиться, то скорее доверятся надежному постороннему слушателю, а не объекту своих чувств. Самыми напряженными днями станут пятница и суббота, в это время им не стоит проявлять любовную инициативу.

Водолей

Для влюбленных Водолеев эта неделя начнется неудачно. Они могут поддаться искушению, стать жертвой манипуляций, изменить своим принципам или повести себя некрасиво, и сами себя за это ненавидеть. Но к воскресенью Водолеи вновь - сама надежность или скромность (во всяком случае, они постараются).

Рыбы

В середине этой недели влюбленных Рыб ждет моральное испытание. Понедельник и вторник для них - дни расцвета чувственности, а вот среда и четверг могут стать периодом сильнейших любовных или духовных искушений (возможно, тех и других сразу). Будет нелегко, если против них не выработан иммунитет.