В отношениях царит хаос — любовный гороскоп на 21 мая

В этот день будет сложно общаться со второй половинкой и поддерживать здоровые отношения.

Овен

Влюбленным Овнам стоит быть внимательнее к деталям. Не то чтобы в них сегодня «крылся дьявол», но они могут попортить кровь, если придется о чем-то договариваться с любимым человеком или выяснять с ним какие-то подробности. Есть и плюсы: можно замять неприятную тему, спрятаться за намеком и шуткой.

Телец

Сегодня в личной жизни Тельцов много вопросов и мало ответов. Порой «тень на плетень» набрасывают сами Тельцы, пребывающие в периоде своего любовного легкомыслия и ищущие разнообразия впечатлений. Не стоит писать в этот день любовные письма, если вы хотите быть ясно поняты и получить четкий ответ.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы в порочном круге недомолвок и неясностей. Объясняться с любимым человеком многим из них предстоит намеками. Нелегко придется Близнецам, влюбившимся в босса или учителя. Не стоит настаивать на честности: этим вы сейчас лишь расширяете невидимую пропасть в отношениях.

Рак

Сегодня влюбленные Раки все больше теряются в догадках и точной информации пока не предвидится. Раки, пребывающие в поиске любви, могут запутаться в предложениях или в собственных смутных желаниях. Звезды намекают, что такая ситуация продлится какое-то время, но это не повод терять веру в успех.

Лев

Сегодня Львы путаются в своих чувствах и туманных мыслях о будущем. Им не хватает опоры в виде логического мышления партнера. Вплоть до ночи они способны прилежно изучать слухи или купаться в призрачных надеждах, цепляясь за незначительные мелочи. Любой личный разговор им лучше отложить до завтра.

Дева

Сегодня Девам трудно выбраться из сетей сомнений. Дальнейшие планы туманны, взаимопонимание затруднено. Возможно, любимый человек далеко, лукавит или уходит от личной встречи. Непрозрачность новых отношений побуждает искать утешения в старых (или хотя бы проверить, жива ли еще «мертвая лошадь»).

Весы

Влюбленные Весы вплоть до ночи остаются заложниками ситуации. День обещает недопонимание, уклончивость, обрывы связи. Возможна заманчивая интрига, приятный намек. Звезды советуют не стучаться в закрытые двери и подождать до завтра. Не стоит вести в эти сутки серьезный разговор и делать предложения.

Скорпион

Сегодня Скорпионы надеются поделиться с партнером интимными мыслями о будущем, но часто их слова будут падать в пустоту или развеиваться ветром. Если спутник выбран неверно или случайно, вам не удастся донести до его слуха свои мысли. Ситуации дня - неплохой тест на интеллектуальную совместимость.

Стрелец

Сегодня партнеры Стрельцов продолжают их интриговать своими речами или молчанием. Сами Стрельцы не имеют рычагов влияния (или имеют ложные). В ответ на приглашение, предложение, провокацию и даже комплимент звезды советуют тактично промолчать и все контакты отложить до завтра: утро вечера мудренее.

Козерог

Сегодня в сознании влюбленных Козерогов царит путаница. Идеализм побуждает их верить в заманчивые иллюзии, не принимая во внимание искажающие эффекты расстояний или разницы культур. Единственным надежным ориентиром в мутных водах любовных мечтаний будет их печальный опыт или критическое чутье.

Водолей

Сегодня Водолеям предстоит либо проявить практичность и проницательность, либо оставаться в неведении и утопать в сомнениях. Нежелательна наивность в интимных делах. Приветствуется доля здорового скепсиса. Возможно, придется вспомнить старые добрые методы предотвращения нежелательных эффектов.

Рыбы

Рыбкам сегодня не стоит идеализировать партнера, искать в его речах честность, постоянство и логику. Не стоит вам и обманываться насчет себя: ваш талант неверно понимать услышанное превосходит все мыслимые пределы.