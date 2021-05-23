Откладываем важные дела — финансовый гороскоп на 24-30 мая

Лунное затмение в среду делает неделю неподходящей для деловых начинаний.

Нельзя устраиваться на новую работу и запускать бизнес-проекты. Особенно сильно затмение навредит делам с иностранцами, международному бизнесу и сделкам, деловым поездкам за границу, импорту-экспорту. Луна будет растущей только в понедельник-вторник. Это еще одна причина не заниматься ничем важным — убывающая большую часть недели Луна не даст хорошего развития тому, что сейчас стартует. Лучше всего сосредоточиться на текущих мелких вопросах и на том, чтобы «подчистить» за затмением то, что оно натворит. Венера в Близнецах сделает ваши вкусы переменчивыми. Вы будете часто тратить деньги на ерунду. В четверг есть большой риск купить подделку или очароваться какой-то вещью настолько, чтоб приобрести ее любой ценой — и очень скоро разочароваться. Полезный разговор о деньгах состоится в субботу. Он будет продвигаться медленно, но зато решение, к которому вы в итоге придете, будет крайне устойчивым.

Овен

В течение этой недели овны могут почувствовать, что их инициативу пытаются ограничить. Причем вам трудно будет определить, откуда именно идут ограничения, и кто за этим стоит. Старайтесь не реагировать излишне эмоционально на текущие трудности. Это неминуемо приведет вас к нелицеприятному выяснению отношений с коллегами, вовлечению в интриги и склоки. Информация, полученная из конфиденциальных источников, может направить вас на ложный путь. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности. В противном случае вы рискуете стать жертвой обмана. На выходных ситуация улучшается. Вам удастся найти взаимопонимание с деловыми партнерами и договориться о выгодном сотрудничестве. Это особенно положительно отразится на тех, кто занят посредничеством, консультациями, перевозками грузов и торговлей. Если вы торгуете предметами искусства, модными вещами или украшениями, то звезды сулят удачу в делах.

Телец

У Тельцов в течение этой недели многие дела пойдут не по плану. Внезапно могут проявятся новые форс-мажорные обстоятельства, которые потребуют пристального внимания к себе. В зоне риска находится любая коллективная и проектно-конструкторская деятельность. Нежелательно проводить учредительные и отчетные собрания акционерных обществ, обсуждать планы на будущее в группе единомышленников, заключать сделки на товарно-сырьевом рынке. Не рекомендуется составлять бизнес-планы на перспективу и делать инвестиции в развитие бизнеса. Не слушайте советы друзей, принимайте решения самостоятельно. Берегите деньги от растраты. На выходных финансовая ситуация улучшается. Вам могут поступить дополнительные доходы. Многое зависит от вашей личной активности. Нельзя сидеть и ждать, когда к вам придут и предложат выгодное дело. Если у вас есть план действий, то, не откладывая, приступайте к его реализации.

Близнецы

Близнецам, заинтересованным в карьерном росте, звезды советуют умерить свои амбиции в течение недели. Ваши инициативы не найдут понимания и поддержки со стороны начальства. Более того, ваши действия могут вызвать недовольство руководства. Например, вас могут обвинить в самоуправстве и выходе за рамки вашей компетенции. Сложность момента в том, что вы в эти дни можете быть крайне эмоциональны, и вам трудно будет удержать себя от опрометчивых и поспешных поступков. Бизнесмены не смогут выполнить свои планы ввиду множества мелких препятствий. Гораздо успешнее пойдут дела в конце недели, на выходных. Нужная информация и люди сами находят вас в тот момент, когда это необходимо. Обязательно рекомендуется прислушиваться к своей интуиции – её подсказки не обманут вас. Удачно проходят деловые поездки и встречи.

Рак

Деловая репутация типичных Раков в течение недели может оказаться под угрозой. Звезды советуют вам не втягиваться в тайную закулисную деятельность – любые нечестные и незаконные поступки с вашей стороны обязательно будут выявлены и представлены на суд общественности. Не исключаются проверки со стороны представителей фискальных властей. Служебные командировки могут пройти с осложнениями и не достигают желаемого результата. Не рекомендовано заключать договора с издательскими домами, рекламными и дизайнерскими студиями, туристическими агентствами. Вместе с тем в конце недели, и особенно на выходных, ситуация улучшается. Вы сможете увеличить доходы за счет дополнительной работы: на полставки, по совместительству или при выполнении частных заказов. Неплохо пойдут дела у тех, кто причастен к режимным и охраняемым объектам, а также к медицинским учреждениям.

Лев

Достаточно напряженно может сложиться для Львов текущая неделя. Деньги в этот день даются вам нелегко. Вы вынуждены будете прилагать большие усилия для увеличения своего уровня доходов, и дела будут идти с препятствиями. Ваши товары и услуги могут не пользоваться высоким спросом. Попытка действовать по заранее согласованному плану не даст удовлетворительного результата. Чаще обычного будут происходить чрезвычайные происшествия, технические аварии. Звезды не советуют проводить испытания новой техники, запускать производственный конвейер после проведенного ремонта. Серьезные сбои могут произойти в банковском секторе. Однако в самом конце недели, на выходных, вам может сопутствовать удача в делах. Ваши самые смелые ожидания и мечты могут быть исполнены. Если вы включитесь в коллективный творческий процесс, то дела пойдут еще лучше.

Дева

У типичных Дев в течение недели могут возникнут напряжения по линии делового партнерства. Звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о сотрудничестве. Участие в массовых мероприятиях и публичная деятельность может обернуться вам во вред. У вашего основного партнера по бизнесу могут возникнуть финансовые трудности и это неблагоприятно отразится на вашей совместной деятельности. Если вы выполняете клиентские услуги, то можете столкнуться с претензиями со стороны заказчиков и жалобами на вас к руководству фирмы. Старайтесь воздерживаться от принятия решений под влиянием эмоционального импульса и не предпринимайте радикальных шагов. На выходных ситуация улучшается. Ваш профессиональный статус заметно повысится. Точное выдерживание сроков выполнения работы заметно укрепит вашу деловую репутацию. Безработные имеют все шансы найти в этот день интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем.

Весы

В течение недели у Весов может быть много текущей работы и еще больше помех для её выполнения. Чтобы эти дни прошли без серьезных потерь, старайтесь строго выдерживать график сроков работы. Не отвлекайтесь на посторонние разговоры – это отнимает много времени и делает ваш труд непродуктивным. Бизнесменам не рекомендуется принимать на работу новых сотрудников. Кто-то из сотрудников может подать заявление на увольнение. С наибольшими проблемами столкнутся те, кто связан с заграницей, работает в рекламных агентствах и юридических службах. Берегите свою деловую репутацию. На выходных ситуация улучшается. Точкой роста бизнеса многих является использование рекламы. Благодаря этому вы сможете расширить горизонты своей деятельности.

Скорпион

В течение недели типичных Скорпионов потянет на финансовые спекуляции. Но звезды утверждают, что эта тема для вас сейчас более других чревата убытками. Рекомендуется воздерживаться от заключения финансовых сделок. Если вы владеете крупными пакетами акций компаний, то может произойти резкое падение их курсов на фондовом рынке. Игроки на фондовой и валютной бирже закроют день в минусе. Нелегко придется и тем, чьи профессии связаны с искусством и творчеством – вам сложно будет реализовать свои замыслы. Воздержитесь от рекламы своих услуг. Вместе с тем на выходных финансовая ситуация смягчается и повышаются шансы увеличить доходы. Также можно подавать заявки в банки на получение кредита. У консультантов прибавляется клиентов.

Стрелец

Весьма непросто складывается эта неделя Стрельцов, занимающихся предоставлением услуг на рынке недвижимости. Иногородние работники столкнутся с трудностями при оформлении регистрации и при аренде помещений для проживания и работы. Гостиничный и ресторанный бизнес могут снизить доходность. В отношениях с основным деловым партнером усилится напряжение. Вероятность конфликта возрастает, если вы работаете в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, ремонта. Могут быть нарушены договорные обязательства и это негативно отразится на сроках выполнения работ. На выходных удастся урегулировать противоречия в партнерских отношениях. Это направление откроет вам новый источник доходов. Прислушайтесь к тому, что говорят ваши партнеры и доверьтесь им. На данном этапе вам выгоднее передать инициативу в их руки.

Козерог

Очень напряженный информационный фон этой недели добавит Козерогам проблем. Особенно это почувствуют те из вас, чья работа связана с частыми поездками и урегулированием бумажных дел – вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Из-за мелких неурядиц портятся отношения с коллегами по трудовому коллективу, обстановка на рабочем месте нервная. Особенно это относится к офисной работе. Сделка по купле-продаже недвижимости может внезапно сорваться или отсрочиться. Не рекомендуется назначать деловые свидания и делать короткие поездки. Работа с информацией осложнена из-за ее невысокой достоверности. На выходных ситуация в трудовом коллективе сглаживается, и вы сможете успешно сотрудничать с коллегами. Чем меньше круг ответственности в вашей работе, тем большего результата вы сумеете добиться. Звезды советуют вам творчески подходить к любому делу – сегодня для вас это вполне реально.

Водолей

Тема денег для многих Водолеев на этой неделе стоит весьма остро. Вы готовы много сил тратить на работу и основным мотивом является увеличение уровня доходов. Однако результат от вашей деятельности будет несопоставимо меньшим в сравнении с тем, сколько сил вы потратили. У вас сейчас может отсутствовать понимание того, куда рациональнее тратить деньги. Звезды не рекомендуют втягиваться в финансовые авантюры. Попытки заработать большие деньги, не прикладывая к этому серьезных усилий, вряд ли будут оправданы, а деньги, вложенные в сомнительные проекты, будут потеряны. Спекуляции акциями на фондовом рынке будут убыточными. Чем меньше вы потратите денег, тем больше их сохранится. На выходных ситуация улучшится. Вы имеете прекрасные шансы увеличить свои доходы в тех сферах деятельности, которые связаны с модой, отдыхом, развлечениями, спортом.

Рыбы

Эту неделю нельзя назвать благополучным временем для Рыб. В зоне риска – бизнес, связанный со сделками с недвижимостью и коммунальным хозяйством. Соблюдайте технику безопасности при проведении строительных и ремонтных работ – возрастает вероятность травмы. Чтобы минимизировать возможный ущерб рекомендуется пустить все дела на самотек и не проявлять личную инициативу. Попытки начать что-то новое в бизнесе, обречены на неудачу, поскольку у вас сейчас отсутствует правильное понимание экономической выгоды. Гораздо успешнее пройдут выходные дни. В это время бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Успешно идет работа над отчетами.