Эмоции или рационализм — гороскоп на 21 мая

10-11 лунные сутки. Сегодня растет влияние любознательного и общительного Меркурия.

Луна в Деве противопоставляет романтике и фантазиям наблюдательность, дотошность и скепсис. Общая планетная картина путает следы, снижает результативность контактов и мешает найти истину. Объективная нехватка точных данных дополнена искажениями в их передаче и восприятии. Среди негативных качеств дня — непоследовательность, лживость. Возможна путаница в поездках. Обсуждаемые темы открыты на месяц или два вперед. Можно настроиться на предварительный сбор данных и подбор маршрутов, создавать черновики, делать заметки и зарисовки.

Овен

Сегодня Овнам предстоит заняться повседневными делами дома или в офисе. В рутинных делах вряд ли порадует полная ясность. В течение дня вероятны перманентные недоразумения с близкими окружением (домочадцами, соседями, постоянными попутчиками), а также с коллегами, помощниками и персоналом учреждений. Возможна ошибка в переписке, инструкции, рецепте, служебной корреспонденции, истории болезни.

Телец

Сомнения и помехи этого дня могут создать у Тельцов иллюзию провала - но вечером, окинув взглядом пройденный путь, они поймут, что оказались в неплохой позиции. Однако найти ответы на все вопросы им не удастся. Не стоит надеяться на откровенность детей, родителей, коллег, любимого человека. Возможны проблемы с финансированием отдыха или детских нужд, оплатой творчества или свободной деятельности.

Близнецы

Близнецам не стоит рассчитывать на моментальное прояснение всех загадок. Не получится честного разговора с домочадцами и коллегами. Звезды намекают, что это не случайность, а тенденция. Начинают копиться помехи, ошибки и сомнения, напрашивается системное переосмысление происходящих событий. Затягивается исследование, личный разговор, работа над документом, принятие решения о жилье или о работе.

Рак

Куда бы сегодня ни направились Раки, их всюду ждет информационный туман. К нехватке точных данных могут добавиться погрешности навигации и трудности перевода. Некоторых Раков могут посетить сомнения духовного плана (особенно, в незнакомой местности или в самом начале пути). Это не самый удачный день для командировки, отлета, совещания, лекции, визита к врачу. Рано делать выводы в исследованиях.

Лев

Львам стоит вплоть до ночи следить за кошельком. Внимания требуют и рутинные мелкие расчеты, и крупные важные транзакции: в обоих случаях, сохраняется риск путаницы и денежных потерь. Может выручить старая система ведения хозяйства или бухгалтерии. Нежелательны поспешные платежи и покупки по новым каналам. Возможны полезные находки в старых запасах. Подходящий день для реставрации мелких вещей.

Дева

Сегодня Девы продолжат распутывать клубок неясностей, так как иного выхода у них нет. От их дотошности может зависеть карьера, гармония чувств, успешное партнерство или удовлетворение базовой потребности. Попытки прояснить истину затягиваются. Лучше выбирать формат заметок, черновых работ, предварительных выводов и предложений. Пока нет ясности, можно опереться на знакомое и понятное прошлое.

Весы

Сегодня Весам не удастся до конца удовлетворить свое любопытство. Возможны неясности в личных беседах, заминки связи, белые пятна в знаниях. Не станет окончательным вариант маршрута, план лечения, путешествия или учебы. Не состоятся или прервутся на знаке вопроса переговоры. В научных и других исследованиях будет достигнут лишь промежуточный результат. Важные мероприятия лучше отложить до завтра.

Скорпион

Сегодня в правильных умозаключениях Скорпионов много помех и домыслов. Не стоит пытаться от них избавиться: пока это невозможно, из-за новизны момента или отсутствия точных данных. Звезды советуют не придавать значения ни игре слов, ни играм воображения: и то, и другое временно, шелуха иллюзий скоро спадет. Не время делиться планами, наблюдениями и предчувствиями, разве что со старым другом.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов продолжается период невезения, прежде всего, в общении с нужными людьми, в официальных контактах и в интеллектуальной деятельности. Не рекомендуются консультации, выступления, переговоры, обменные операции, оформления соглашений, передачи дел и документов. Поступившие предложения стоит проигнорировать или попросить переформулировать. Важные встречи лучше перенести на завтра.

Козерог

Сегодня Козероги могут все делать правильно, и все равно допустят промах. День размывает горизонты, путает следы, прячет истину под флером иллюзий. Далеко не все тайны вам откроет наука, природа или архив. Не удастся получить точную инструкцию. Может зависнуть исследовательский процесс, остаться открытым любовный или духовный вопрос. Лучше не отправляться в дальнюю дорогу, не проводить совещания.

Водолей

Водолеям лучше вплоть до ночи быть начеку (в той сфере, к которой прикован их взгляд). Скепсис сегодня выгоднее наивности. Стоит удвоить наблюдательность, если настал критичный запутанный этап в игре, подводит здоровье, нет ясности в любви, контактах с детьми, денежных делах. Выручит знакомый маркер прошлого: он просигналит об угрозе, если в новой ситуации еще не разработан протокол безопасности.

Рыбы

Сегодня собеседники Рыб не отличаются четкостью изложения мыслей, могут изъясняться намеками и путаться в показаниях. Но и Рыбам нечем похвастаться: многие из них склонны воспринимать поступающую информацию через фильтр своих идеалов, воспоминаний или иллюзий, значительно искажающий суть. В этот день нежелательно вести переговоры любого рода. Будет нелегко разобраться в поступившем предложении.