Тратим меньше — финансовый гороскоп на 21 мая

Сегодня стоит поберечь деньги — скоро они нам понадобятся.

Овен

У Овнов сегодня может сложиться достаточно острая ситуация, связанная с карьерой и деловым партнерством. Если давно назревала конфликтная ситуация, то сегодня во второй половине дня она может перейти в открытый конфликт. Старайтесь проявить максимум терпения и гибкости, помните, что по любому вопросу всегда можно договориться. Но в целом необходимо осознавать, что внешние обстоятельства сейчас складываются неблагоприятно для ваших инициатив.

Телец

У Тельцов сегодня напряженный день. Особенно это относится к текущему выполнению плановых заданий. Старайтесь не лениться и работать максимально эффективно. Качество выполняемой работы должно быть в первом приоритете, чтобы потом не пришлось ничего переделывать. Не стоит браться за слишком сложные задания, для выполнения которых у вас недостаточно опыта. Наградой за труды будет рост доходов.

Близнецы

У Близнецов сегодня достаточно нестабильная финансовая ситуация. Старайтесь держать наиболее важные дела под личным контролем. Не слушайте ничьих советов, действуйте только в соответствии со своим личным пониманием ситуации. Это позволит вам выйти победителями из самых сложных переделок. Сложнее обстоят дела у бизнесменов, ориентированных на поиск внешних инвесторов для своих проектов.

Рак

Раки могут столкнуться с ухудшением внешних обстоятельств в работе. Всего придется добиваться ценой огромных усилий. Возможно, вы не будете чувствовать поддержки со стороны деловых партнеров. Наиболее оптимальным стилем поведения является тихая незаметная деятельность. Не привлекайте к себе внимания и неприятности пройдут стороной. Возможно, пока имеет смысл воздержаться от некоторых своих инициатив.

Лев

Достаточно непростой день для Львов, работающих в сфере информационных технологий. Возможны сбои в работе программного обеспечения, неполадки с транспортными средствами. В целях информационной безопасности делайте резервные копии важных документов и файлов. Преодолению трудностей поможет активное сотрудничество с единомышленниками. Советы друзей будут весьма ценными.

Дева

Девам рекомендуется воздерживаться от той работы, в которой вы не имеете достаточно опыта. Не следует что-либо переделывать или усовершенствовать. Помните, что лучшее – враг хорошего. Поэтому не нужно трогать то, что пока неплохо работает. Отдавайте предпочтение надежным методам в работе, которые прошли проверку временем. Удачный день для руководящих работников.

Весы

У Весов исключительно удачное время для повышения уровня образования. Вы сможете значительно расширить и углубить свои профессиональные знания. Студентам не составит труда усвоить сложный учебный материал. Вместе с тем некоторые важные дела не получится сегодня довести до конца. Это особенно относится к работе в сфере строительства, ремонта и коммунальных услуг.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день может принести финансовую удачу. Возможно, в вашем распоряжении окажутся крупные суммы денег, которыми вы сможете успешно распорядиться. Главное условие для успеха – готовность к быстрому принятию решений, возможно даже связанному с риском. При работе на производстве вы сможете повысить уровень своего профессионального мастерства и, соответственно. Повысить производительность труда.

Стрелец

Несмотря на достаточно сложную финансовую ситуацию, Стрельцы смогут добиться успеха в делах, если будут ориентироваться на активное сотрудничество в деловом партнерстве. При этом очень важно удерживать себя от крупных финансовых расходов. Сберегайте те деньги, которые у вас есть. Это неплохой день для начала накопления финансовых ресурсов под некую крупную покупку в будущем.

Козерог

У Козерогов могут возникнуть осложнения в карьере. Отношения с начальством складываются не лучшим образом, вы можете быть принципиально не согласны по некоторым вопросам, и вам будет труднее подчиняться исходящим от начальства распоряжениям. Тем не менее, не забывайте о дисциплине и субординации. Делайте ставку на развитие конструктивных отношений с коллегами.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется внимательнее отнестись к соблюдению законов и служебных инструкций. Старайтесь избегать неофициальной деятельности – это может нанести ущерб вашей репутации. В течении дня вы не застрахованы от внезапных проверок, ревизий, контрольных закупок. Успешно пойдут дела у представителей творческих профессий.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется избегать рискованных финансовых операций. Поиск спонсорской помощи лучше отложить на другие дни – сейчас ваши попытки привлечь инвестиции бесперспективны. Вместе с тем это хороший день для сделок с недвижимостью, коммунальных услуг и работы в офисе. Вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте.