Разум под контролем чувств — гороскоп на 24-30 мая

На этой неделе на небе сформируются 2 значимых планетных аспекта.

27 мая Венера делает квадратуру к Нептуну. Поскольку Венера имеет отношение к любви, а Нептун связан с иллюзиями, то в напряженном варианте это может привести к смятению и путанице в чувствах. Под влиянием этого аспекта человек подчас сам не может понять, любит он или нет. В романтических отношениях это проявляется в странных поступках, иногда ведущих к измене, а иногда проявляющихся в излишней подозрительности и сомнениях в верности партнера. Поскольку в любви под влиянием этого аспекта нет четких ориентиров и твердых принципов, могут быть самые разные, в том числе и неадекватные проявления любви. Это один из случаев так называемой «слепой любви», когда факты говорят об одном, но человек их не воспринимает и продолжает верить своим чувствам несмотря ни на что. Аспект связан с усилением чувственности, сексуальности, стремлением к близости. И при этом может приводить к неразборчивости в сексуальных контактах.

29 мая Меркурий соединяется с Венерой – символизирует соединение чувств и разума. Под влиянием такого аспекта разум находится под контролем у чувств и идет на поводу у чувств. Если есть любовное влечение, то человек начинает убеждать себя, что это хорошо и правильно. Дело в том, что данное соединение происходит в знаке Весов и здесь первую скрипку играет Венера (чувства), а Меркурий (разум) ей подчиняется. Также аспект положительно отражается на способностях к искусствам и к гуманитарным наукам. Особенно это касается пения, танцев, игры на музыкальных инструментах и живописи. Неплохо проявляется аспект при принятии финансовых решений, особенно если речь идет о покупке модных вещей

Овен

На этой неделе у овнов может быть много контактов самого разного характера. Но по большей части другие люди будут отвлекать вас от дел. Например, к вам могут часто обращаться с просьбами о помощи и содействии в решении каких-то вопросов. Включаясь в чужие проблемы, вы, тем самым, будете отвлекаться от своих дел. Не исключено появление всевозможных слухов и сплетен относительно вашей персоны или кого-то из ваших родственников. Не следует втягиваться в эти негативные процессы, иначе вы можете дестабилизировать свою нервную систему. Усиливается ваш интеллектуальный потенциал, успешно проходят поездки и учеба. Все, кто входит в ваш постоянный круг общения, вспомнят о вашем существовании. В результате может многократно усилиться информационный обмен. В это дни у вас будет уникальный шанс резко расширить свои деловые связи, причем большая часть из вновь приобретенных знакомств будет из числа влиятельных людей, располагающих большими возможностями.

Телец

Эта неделя у Тельцов может быть связана с финансовым напряжением. Усиление материальных потребностей может привести вас к неконтролируемым расходам. Особенно это относится к женщинам, которые во время шоппинга могут тратить деньги до тех пор, пока они не закончатся в кошельке или на пластиковой карте. И дело здесь отнюдь не в насущной необходимости в тех или иных товарах, а в возросших аппетитах и недостаточной практичности. Купленные в эти дни товары, возможно, окажутся низкого качества и не прослужат вам долго. Также нежелательно вступать с друзьями в финансовые отношения, брать и давать деньги взаймы – это верный путь к ссоре. Однако на выходных ваше финансовое положение может кардинально улучшиться, равно как и отношение к покупкам станет более практичным. Это прекрасное время для покупки товаров личного пользования, ювелирных украшений, модной одежды, мебели и бытовой техники для дома. Легко и без каких-либо задержек по времени решаются ваши материальные вопросы.

Близнецы

Личные инициативы не всегда являются благом. И в будние дни недели инициативное поведение для Близнецов может стать наказуемым. Эти дни могут быть связаны с некоторой растерянностью относительно своих целей и задач. Ситуация на внешнем плане может складываться таким образом, что от вас будет требоваться принятие серьезных ответственных решений. Однако вам будет сложно определиться и понять, что для вас нужно. Наиболее сложное время для взаимопонимания с начальством на работе. Также вы можете перестать понимать, как себя вести с партнером по браку или с партнером по бизнесу. Но на выходных днях вы сможете собраться с мыслями и станете действовать более осознанно. Может повыситься ваша самооценка. Это важное личностное качество будет способствовать успехам в любых делах. Потому что без самоуважения невозможно сколько-либо самостоятельное поведение по реализации своей личности. В эти дни старайтесь прислушиваться к себе и действовать сообразно своему пониманию. Никто лучше вас не сможет принять правильные решения.

Рак

В течении этой недели Раки могут незаметно для самих себя оказаться в изоляции от происходящих вокруг событий. Возможно, на данном этапе вам захочется вести более спокойный и уединенный образ жизни. И в этом нет ничего плохого за исключением тех случаев, когда вы включены в какой-то активный процесс и ваша роль в нем очень важна. В этом случае, отходя на второй план, вы можете выпасть из процесса, и это может привести к упущенным возможностям. Эти дни могут потребовать от вас определенных усилий для поддержания своей репутации. Дело в том, что могут произойти события, в результате которых у окружающих людей может сложиться о вас неблагоприятное мнение. Не исключены проблемы при взаимоотношениях с представителями власти и закона. На выходные дни хорошо запланировать поездку в санаторий и провести это время в уединении. Это поможет вам спокойно осмыслить происходящее и принять единственно верные решения.

Лев

У Львов эта неделя может быть связана с внезапными происшествиями. Прежде всего, звезды советуют принять меры по сохранению своих финансов. Возрастает вероятность краж, в том числе с помощью взлома электронных платежных систем – здесь рекомендуется усилить меры защиты. Также в эти дни могут произойти недоразумения в отношениях с друзьями, вплоть до внезапных конфликтов и разрывов отношений. В результате форс-мажорных обстоятельств вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Старайтесь удерживать себя от поступков, которые могут повлечь риск материального или физического ущерба для вас. На выходных недоразумения в отношениях с друзьями и подругами обретут ясность и примирение. Вас могут пригласить на дружескую вечеринку. В целом это веселое и оптимистичное время, наполненное массой приятных впечатлений.

Дева

Эта неделя у Дев может стать серьезным испытанием для супружеского союза. Могут возникнуть разногласия по принципиальным вопросам. Например, может выясниться, что вы с партнером по-разному смотрите на перспективы совместной жизни. Поэтому лучше всего не обострять отношения обсуждениями болезненных тем и стараться сглаживать острые углы. Также могут произойти важные изменения в карьере и в целом в профессиональной деятельности. Возможно, вы мечтаете занять определенную должность. Но в своих устремлениях вы можете столкнуться с препятствиями. Смысл в происходящего том, что, для того, чтобы что-то получить, приходится чем-то жертвовать, от чего то привычного отказываться. А это не всегда приемлемо. Вместе с тем на выходных днях ситуация с карьерой может найти положительное решение, и вы об этом можете узнать. Возможно, вам удастся занять призовое место в творческом конкурсе или в кастинге на занятие престижной должности.

Весы

У типичных Весов эта неделя может быть связана с проблемами со здоровьем. Здоровый образ жизни, регулярная физкультура и режим дня могут помочь вам сохранить в эти дни хороший тонус. Хорошо купить абонемент на посещение фитнеса или начать посещать тренажерные залы. Если на эту неделю планировалась поездка, то она может сорваться по независящим от вас причинам. Возможны трудности в быту и в профессиональной деятельности. Если у вас имеется домашнее животное, то оно может начать вести себя неадекватно и потребуется особое внимание. Не исключена конфликтная ситуация с помощниками в доме, которых вы нанимаете: няней, сиделкой или домработницей. Выходные дни складываются благополучно для учебы и путешествий. Для вас будет полезно общение с людьми из других стран и регионов, с иностранцами, а не с теми, кого вы постоянно видите в поле своего зрения. При этом допустимы любые формы общения, в том числе и виртуальные, через средства интернета.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе усиливается потребность в близких любовных отношениях. Если у вас нет постоянной романтической связи, то это может подтолкнуть вас к поиску случайных знакомств. И, как следствие, знакомства с представителями противоположного пола могут стремительно переходить в интимные отношения. Звезды советуют вам проявлять чуть больше разборчивости, иначе вскоре вас может ждать разочарование. Возможны трудности поддержания романтических любовных связей. Причина напряженности может быть связана с сексуальной несовместимостью и неудовлетворенностью. Возможно, вашим отношениям недостает определенной свободы и непосредственности в общении. На выходных вы почувствуете в себе потребность в острых впечатлениях и риске. Вашему организму требуется вброс адреналина в кровь, чтобы вновь почувствовать вкус к жизни. Поэтому вы будете подсознательно искать себе острые впечатления.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с осложнениями в партнерских отношениях и в семейной жизни. Возможно, вам будет сложно понять мотивы поведения партнера. Также вы можете разойтись во мнениях с представителями старшего поколения в семье, родителями, бабушками и дедушками. Кто-то из членов семьи может перестать выполнять возложенные на него обязанности и это может привести к хаосу в хозяйственно-бытовых вопросах. Старайтесь обходить конфликтные моменты и способствовать миру в своей семье. Дождитесь выходных и все само собой стабилизируется. На выходных у партнера или партнерши наступит осознание и просветление. И ваш партнер или партнерша проявит готовность брать на себя ответственность и решать вопросы. Кроме того, вы увидите своего партнера полным сил, оптимизма и уверенности в себе – и это будет наполнять вас энергией. Успешно проходят любые публичные праздничные мероприятия, в которых вы примите участие. Также в эти дни хорошо сдавать экзамены, выступать со сцены, участвовать в конкурсах и соревнованиях.

Козерог

У Козерогов эта неделя может потребовать напряжения сил для преодоления возникших трудностей. Возрастает вероятность развития острых инфекционных процессов в организме. Малейшее переохлаждение может обернуться для вас простудой с высокой температурой и снижением уровня работоспособности. Поэтому старайтесь одеваться по погоде, держите ноги в тепле и опасайтесь сквозняков. В это время вы можете почувствовать апатию к любой работе, поэтому не исключено, что кое-какие дела так и останутся невыполненными. Могут быть разногласия с людьми из вашего окружения. Возможно, вам будет сложнее договориться с знакомыми и родственниками. Также это неблагоприятное время для поездок, учебы и новых знакомств. Однако на выходных дня вы сможете все дела привести в порядок. Наблюдается усиление энергетики. Это позволит вам успешно справляться с большими объемами работы и не чувствовать физической усталости. Звезды советуют начать посещать тренажерные залы, бассейн, сауну и заниматься своим здоровьем.

Водолей

У Водолеев на этой неделе ожидается бурная, хотя и не вполне гармоничная, личная жизнь. Ваши романтические отношения могут войти в зону нестабильности, когда могут часто меняться ваши предпочтения. Например, вы внезапно можете разочароваться в отношениях с прежним партнером и влюбиться в нового партнера, причем им может стать первый встречный. Основная сложность состоит в том, как удержать ранее сложившиеся романтические отношения от распада. Также у вас может сложиться напряженная ситуация с финансами. Не лучшее время для покупки подарков любимому человеку. В целом старайтесь ограничить расходы на развлечения, поскольку вряд ли получите от этого удовлетворение. Однако на выходных ваши запросы могут найти успешное решение. Усиливается потребность в творческом самовыражении. Возможно, вы почувствуете это, если чем-то всерьез увлечетесь. Одиноким рекомендуется посещать увеселительные мероприятия типа концертов, дискотек, клубов, ресторанов – всюду, где царит шумная и праздничная атмосфера, вы сможете встретить человека, в которого влюбитесь.

Рыбы

У Рыб эта неделя может быть связана иллюзиями относительно отношений в семье. Может проявиться не вполне осознанное усиление потребности в самостоятельности и инициативе во всем. Настаивая на своем мнении перед членами семьи, которые могут вам противодействовать, старайтесь поступать деликатнее. Можно сделать все по-своему, но не устраивая грандиозный скандал. Поймите, что если в семье вам отказывают в поддержке и не понимают, то это вовсе не значит, что вас стали меньше любить. У вас может быть много забот и хлопот дома, в семье. Попытка отпроситься пораньше с работы, чтобы быстрее решить семейные дела, может столкнуться с недовольством начальства. Вместе с тем на выходных днях вы сумеете добиться гармоничного решения всех вопросов в семье. Поэтому все спорные вопросы недели отложите на выходные дни.