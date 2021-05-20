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Три самых несчастных знака зодиака

20 мая 2021ГороскопыЭкспресс газета

Какие созвездия сулят людям трудную судьбу и что можно сделать, чтобы обрести свое счастье.

Три самых несчастных знака зодиака

Особенно невезучими были признаны три знака зодиака.

Рыбы

На первом месте - Рыбы. Эти замкнутые и меланхоличные люди зачастую откровенно признаются, что несчастны. В большинстве случаев представители этого знака - интроверты, которые часто уходят в себя и склонны к жесткой самокритике. Для счастья представителям этого знака необходим человек, который будет ими искренне восхищаться и тем самым поможет Рыбам преодолеть неуверенность в себе.

Рак

Второе место астрологи отдали Ракам. У них много психологических проблем из-за врожденной чувствительности и излишней эмоциональности, они полны комплексов и страдают от неуверенности в себе. Часто Рак делает робкий шаг на пути к успеху и тут же отступает назад, сомневаясь в своих силах. Все это не делает его жизнь счастливее.

Дева

На третьем месте несчастливого рейтинга расположилась Дева. По словам астрологов, это довольно драматичный и нервозный знак. Люди, рожденные под этим созвездием, не умеют расслабляться и отвлекаться от дел. Они всегда готовы взять на себя любую ответственность, даже если нести такой груз просто невыносимо. Разделить эту ответственность с близкими людьми Девы тоже не могут из-за своего тяжелого характера. Среди них можно часто встретить «великомучеников» и жертв, которые сами сделали себя таковыми.

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