Мечты сбываются — финансовый гороскоп на 22 мая

Сегодня вы можете получить крупную сумму денег или продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

У Овнов благоприятный день для развития делового сотрудничества с партнерами. Успешно проходят переговоры, поездки, контакты, консультации. Активизируются процессы, связанные с информационным обменом, профессиональным обучением. Вы лично и ваши идеи будут пользоваться популярностью у клиентов и деловых партнеров. Вместе с тем вам могут задержать оплату за предоставленные услуги.

Телец

У Тельцов сегодняшний день складывается благоприятно для деловой активности. Особенно преуспеют те, кто не занимает руководящих должностей и работает по найму. Вы сможете улучшить отношения с некоторыми коллегами, и они окажут вам поддержку в работе. Есть шанс повысить производительность труда и качество работы за счет более квалифицированного использования имеющейся в вашем распоряжении техники.

Близнецы

Близнецы преуспеют в тех делах, которые требуют самостоятельности и творческой искры. Вы сможете реализовать свои творческие замыслы, многое усовершенствовать, отыскав более эффективные и оптимальные решения. Удачный день для участия в конкурентных видах деятельности. Например, вы можете занять призовые места в творческих конкурсах и кастингах.

Рак

Звезды советуют Ракам наиболее важные дела запланировать на первую половину дня. Успешно пойдет работа у офисных служащих, занятых подготовкой отчетов. Вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте. Ставьте перед собой задачу обязательно доводить до конца начатые дела, и тогда у вас все сложится удачно. Строители смогут благополучно завершить работу над объектами и сдать их заказчикам.

Лев

Успешно пойдут дела у Львов, занятых умственным трудом. Особенно это относится к первой половине дня, когда вы сможете быстро и без особых проблем обработать большое количество информации, документов. Хорошо заниматься обсуждением и согласованием планов действий с единомышленниками. Помните, что сейчас вам важно правильно ориентироваться в информационных потоках.

Дева

Девы смогут преуспеть в выполнении плановых заданий. Наиболее успешно ваша работа пойдет в утренние часы. Во многом успех будет связан с повышением уровня профессионального мастерства и конструктивным взаимодействием с начальством. Студентам рекомендуется сосредоточиться на повторении пройденного материала. В работе также, возможно, придется что-то переделывать.

Весы

Благодаря личной инициативе Весы сегодня смогут добиться впечатляющих успехов в учебе. Это относится не только к студентам, но и ко всем тем, кто занимается самосовершенствованием, проходит курсы повышения квалификации под руководством опытных инструкторов и преподавателей. Старайтесь использовать этот день для повышения уровня своей профессиональной квалификации.

Скорпион

Скорпионы сегодня в первой половине дня смогут успешно урегулировать все вопросы с представителями налоговой службы. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. При наличии свободных денег, направьте их на погашение кредитов. Также это не лучший день для ведения переговоров о партнерском сотрудничестве – потенциальные контрагенты могут затягивать и тормозить переговорный процесс.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется активнее вступать в деловое взаимодействие с партнерами. Также в это время можно составлять планы на будущее, в том числе с участием деловых партнеров и единомышленников. В целом работа с прицелом на перспективу будет наиболее эффективным расходованием времени. Хорошо сдавать экзамены по переаттестации.

Козерог

У Козерогов исключительно удачный день для укрепления позиций в трудовом коллективе. Независимо от занимаемой вами должности, вы сможете конструктивно сотрудничать как с вышестоящим руководством, так и с подчиненными и коллегами. Безработные смогу найти ту работу, о которой давно мечтали. Хорошее время для прохождения собеседования с потенциальным работодателем.

Водолей

У Водолеев благоприятный день для творческой и конкурентной деятельности. Можно принимать участие в конкурсах, соревнованиях, кастингах на замещение вакантной должности. Также вы сможете продемонстрировать свои познания в профессии, чем повысите свой авторитет среди коллег. Используйте этот день для того, чтобы узнать что-то практически полезное для своей профессии.

Рыбы

Успешно складывается первая половина дня для Рыб, занятых в кредитно-финансовых организациях. Вы сможете быстро и точно справиться с объемом работы, все финансовые платежи в проводки пройдут своевременно. Бизнесмены смогут урегулировать финансовые вопросы и изыскать средства для развития своих проектов. В вашем распоряжении может оказаться крупная сумма денег.