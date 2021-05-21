Импровизируем меньше — любовный гороскоп на 22 мая

Сегодня стоит придерживаться своего любовного сценария.

Овен

В этот день Овны балансируют в отношениях между согласием и ссорой. Даже самый гармоничный союз может подвергнуться испытанию, и чем длиннее его история, тем выше риск обострения противоречий. Многое зависит от партнера - например, его предложения мира или войны - но важна и ваша ответная реакция.

Телец

Сегодня Тельцы взаимно счастливы в любви, если ставят акцент на слове «взаимно». Даже в мелочах им нужен баланс интересов. Важнее романтики будут общительность и дружеская поддержка, порой к ним будут примешиваться долг и расчет. Если один из партнеров в кризисе, другой должен поспешить на помощь.

Близнецы

Сегодня Близнецы руками и ногами за ясность и прозрачность в любви. И что приятнее всего, они готовы подтвердить свою позицию на деле - например, честно поговорить с пассией о самом главном. Отличный день для гармонизации отношений, если вы руководствуетесь в них разумом, а не только чувствами.

Рак

Сегодня влюбленных Раков подводит их страстность. Положение усложняется, если Рак - яркий представитель своего клана или любовь для него сплетена с убеждениями. Будучи задетым за живое, Рак станет глух к голосу разума. Даже искренне обожая партнера, он будет отстаивать свои права или территорию.

Лев

Сегодня влюбленные Львы хотят видеть в близком человеке друга и партнера - и находят его. Даже свободные независимые Львы нуждаются в верном спутнике. День включает дипломатические таланты обеих сторон, хорош для примирения и стабилизации отношений. Также, он дает перспективу новым знакомствам.

Дева

Девам звезды подсказывают, что сегодня гармония в их любовных отношениях зависит от порядка в делах. Во всем желательно опираться на честный договор и стремиться к прозрачности. Не бойтесь поставить на первое место карьеру, а не роман: в правильном расписании найдется место и для дел, и для любви.

Весы

Сегодня звезды благословляют Весов на продуманную разумную инициативу в любви. Это означает, что они снабжают их целым комплексом преимуществ (от красноречия, ума и обаяния до важных прав) - но также не советуют им недооценивать препятствия. Например, конкурентный дух партнера или масштаб его обид.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется вести любовную игру под лозунгом «у нас все красиво и по-честному», даже если эта вывеска лишь прикрытие. Отказ соблюдать приличия повлечет за собой санкции, а в случае вопиющих нарушений - удаление с поля. Подсказка: это не ваша игра, не горюйте, если выбыли из нее.

Стрелец

Сегодня сама судьба заботится о том, чтобы любовные свидания Стрельцов шли гладко и приятно. Обратная сторона такой гармонии - запрет на преждевременные мечты: замок на песке романтичен, но звезды точно знают, что в нем любовь проживет недолго. Свободным Стрельцам стоит откликнуться на предложение.

Козерог

В этот день влюбленные Козероги имеют план для достижения цели и строго ему следуют. В их сети неминуемо попадется тот, кто контактирует с ними по деловым вопросам - например, коллега или подчиненный, которому они симпатизируют. В свободных романтических ситуациях им будет не хватать спонтанности.

Водолей

Сегодня рациональная натура Водолеев сказывается во всем, включая любовные отношения. Романтические эмоции уживаются в них со стремлением следовать своим принципам и контролировать ситуацию - и это у них отлично получается. Возможно, потому, что с избранником или избранницей у них много общего.

Рыбы

Сегодня Рыбы смотрят на отношения взвешенно и здраво - настолько, насколько позволяет их эмоциональность. Многие Рыбы хотят найти точку баланса и рецепт взаимности, получить гарантию честности партнера, просчитать успех авантюры. Даже в интимный момент они предпочтут импровизации четкий сценарий.