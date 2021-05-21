Защищаем и расширяем владения — гороскоп на 22 мая

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах объявляет главным качеством договороспособность.

На фоне обострения противоречий ценен баланс или хотя бы вооруженный мир. Это день законотворчества, посредничества, необходимых формальностей и ритуалов, переговоров, информирования общественности, правовых консультаций. Источники угрозы - семейные, партнерские, супружеские и национальные споры, стремление взять реванш, защитить или расширить владения. Главные плюсы дня: широкое освещение событий, ведение диалога и разрешение спора в правовом поле, шанс минимизировать угрозу и навести мосты при помощи опытных миротворцев.

Овен

Сегодня Овны колеблются между войной и миром. События могут не затронуть их лично, но коснуться их семьи, брака, жилья и территории. Решающим может стать желание защитить близких, родину, недвижимость. Выбрав вражду, придется примкнуть к одному лагерю или балансировать между двумя. Лучшие стороны дня: информированность, шанс договориться, прибегнуть к поддержке закона, друзей или общественности.

Телец

Тельцам предстоит мобилизовать свои связи и дипломатические способности. Сегодня без этого не решить ни один вопрос, связанный с работой, здоровьем или поиском помощи. Могут пригодиться профессиональные и правовые познания, навыки в работе с программами и документами. Правильно организованный процесс станет ступенью к заработку или карьере, особенно, в сфере логистики, программирования и услуг.

Близнецы

В сложных обстоятельствах этого дня у Близнецов есть отличный побочный шанс проявить себя. Это важно, если основная цель в тумане неопределенности (например, под вопросом карьерный рост). День открывает дорогу к легальному фрилансу, помогает применению познаний и талантов в сфере эстетики, общения и интеллектуального творчества. Можно состояться в роли косметолога, блогера, модного обозревателя.

Рак

У Раков этот день включает инстинкт защиты, который может превратиться в мотив к нападению и экспансии. На первом месте - дела семейные и жилищные, события на близкой или далекой родине, совместные владения или общий бизнес. Важна идеологическая окраска момента. Многих Раков подведет несдержанность, им будет трудно рационально мыслить, вести переговоры, сотрудничать и идти на взаимные уступки.

Лев

Львам пора взять под контроль свои отношения с окружением. Главная цель дня - поддерживать в них согласие и во всем искать компромисс. Задача будет простой там, где заключен официальный договор, действует закон или есть гласность. В их отсутствие, придется порой налетать на подводные рифы и отрабатывать нужную маневренность. Скрытые опасности особенно вероятны в семье и в общении с земляками.

Дева

Сегодня в приоритете у Дев - равновесие деловых и финансовых интересов. О личных отношениях беспокоиться не следует: если вы поддержите правильный баланс в деловой сфере, они придут в гармонию автоматически. День помогает упорядочить бюджет, стабилизировать взаимовыгодное сотрудничество, сделать плановые покупки, поработать с пакетом документов, решить комплекс правовых и административных задач.

Весы

Сегодня Весы следуют плану, договору и закону, и в этом их сила. Свое влияние они делят с другими людьми - но, благодаря тонкостям момента, имеют право на первый ход (заявление, предложение). Несмотря на устойчивость позиций, им следует учитывать риски: конкуренцию, старую вражду. День хорош для юристов, программистов, консультантов, координаторов, переговорщиков, дает шанс партнерам и супругам.

Скорпион

В этот день Скорпионам опасно проявлять единоличную инициативу, особенно, в тайне от других: это может быть расценено как предательство. Но и в выборе контактов следует проявить максимальную разборчивость: связавшись не с теми людьми или силами, легко поставить себя под удар. Звезды советуют выбирать проверенных партнеров и заключать официальные договоры с сервисами (в том числе, зарубежными).

Стрелец

Стрельцам не стоит пропускать удачный момент для переговоров, чего бы они ни касались. День поможет обойти сомнительные темы и обсудить вопрос, не выходя за предел правового поля. Четкая повестка дня позволит не забегать вперед и не строить лишних иллюзий. Будут приятными встречи и конструктивными диалоги. Можно рассчитывать на группу поддержки, на защиту от мести, провокаций и злоупотреблений.

Козерог

День добавит Козерогам целеустремленности, напомнит о долге и дисциплине. Хорошо улаживать споры, оформлять документы, проводить профессиональные и юридические консультации, заниматься планами, отчетами, аналитикой, проходить тесты и собеседования, решать административно-бюрократические и финансовые задачи. Организованность, профессионализм, связи и пакет документов помогут отразить любую атаку.

Водолей

Сегодня Водолеям гарантирован успех. Они следуют своему плану, верны своим принципам и могут режиссировать события в нужном им ключе. День хорош для занятий, связанных с юриспруденцией, эстетикой, общением, для улаживания формальностей, целевых путешествий, организованного отдыха, для применения талантов и опыта в сфере программирования, аналитики и другой системной интеллектуальной деятельности.

Рыбы

День помогает Рыбам взглянуть на интересующую их ситуацию объективно. Для аналитики и оценок звезды советуют приглашать независимых экспертов. Также, отстраненный взгляд можно получить, запросив мнение семьи, друзей или общественности. Это удачный день для консультации у юриста, программиста, риэлтора. Разрешение спора лучше предоставить переговорщикам. Важно изучать законы и документы по теме.