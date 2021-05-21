Астрологи предупредили о коридоре затмений

Астрологи анонсировали коридор затмений. Это период между лунным и солнечным затмениями.
Этот период начнется с полного затмения Луны (с 26 мая) и закончится затмением Солнца (10 июня). Луна скроется на большей части России, видимость Солнца изменится в Гренландии, Северной Канаде и России.
С точки зрения науки нет свидетельств того, как коридор затмений влияет на человека. Однако астрологи могут дать свои рекомендации.
По их словам, это уникальное время, когда можно изменить судьбу. В этот период возрастает риск необдуманных и опрометчивых поступков. В коридор затмений случаются кармические или роковые события, которые закладывают жизненный цикл на ближайшие 18 лет.
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