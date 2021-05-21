Как пережить ретроградный Меркурий

В преддверии очередного ретро-периода мы пообщались с астрологом и узнали все о влиянии самой маленькой планеты Солнечной системы на наше прошлое, настоящее и будущее.

Ольга Грейдс Астролог и нумеролог рассказала, что в период с 30.05 по 23.06.2021 Меркурий будет в ретроградном цикле в знаке Близнецы. Он является самой быстрой планетой в Солнечной системе, которая 3-4 раза в год бывает ретроградной, то есть замедляется в движении, весомо влияя на нашу жизнь.

Как на людей влияет ретроградный Меркурий?

В этот период любые взаимоотношения, коммуникации могут сопровождаться искаженной формой для обеих сторон. Каждый будет слышать не то, что вы до него доносите, возникнут сложности с взаимопониманием. Возможны ошибки, неточности при составлении документов, написании писем, сложности в переговорах, судах, налоговых органах и т. п. Устные договоренности, сделки будут неверно истолкованы, это касается как делового общения, так и личной жизни (брачные договоры).

Ретроградный Меркурий также отвечает за аварийные ситуации на дорогах, в перелетах, за технические неполадки, непредвиденные случаи, задержки авиарейсов, ошибки с диагнозом и лечением.

Как ретроградный Меркурий связан с прошлым?

В этот период возможны неожиданные появления бывших партнеров, в том числе из далекого прошлого. Не удивляйтесь, если получите весточку от давно забытого друга, партнера или знакомого. Все они возвращаются, чтобы завершить незавершенное, досказать недосказанное. Желательно поговорить с пришедшим из прошлого, спокойно выслушать, постараться создать максимально прозрачный честный диалог и дать возможность выговориться.

Если у вас состоялось новое романтическое знакомство, учтите — высока вероятность, что долго эти отношения не продлятся. После выхода Меркурия из ретро-цикла у вашего партнера слетит пелена с глаз и вы предстанете перед друг другом в совершенно ином образе. Максимум, на что можно рассчитывать в такой ситуации, — это на дружбу, и то ненадолго, ведь отношения быстро исчерпают себя.

На все ли знаки зодиака действует это явление?

Ретроградный Меркурий будет более благоприятен для знаков воздушной стихии Водолеев, Весов, Близнецов. Неблагоприятное влияние именно этого ретро-периода будет ощущаться на знаках Стрельца, Рыб и Девы — именно им желательно следовать рекомендациям астролога.

Как контролировать свое состояние?

Чтобы не попадать в ситуации, которые будут тратить ваши ресурсы, рекомендую перенести переговоры, заключение договоров, свидания, суды, перелеты, путешествия, выяснение личных отношений и плановое посещение врача. Не начинать ничего нового. Желательно возобновить старые незавершенные дела, попытаться избавиться от вредных привычек.

Исключение составляют те люди, у которых ретроградный Меркурий стоит в натальной карте при рождении. Им рекомендуется идти навстречу жизни и смело браться за начинания.

На какие сферы жизни напрямую влияет ретроградный Меркурий?

Ретроградный Меркурий влияет на журналистов, юристов, бухгалтеров, учителей, продавцов, переводчиков. Одним словом, на все те сферы, где требуется ясность мысли, четкость речи.

Постарайтесь перенести все дела на период после 23.06.2021 либо освободите свой ум от идеи все контролировать — в период ретроградного Меркурия это нереализуемо.