Рассчитываем только на себя — финансовый гороскоп на 23 мая

Сегодня нам не стоит надеяться на других — могут подвести.

Овен

Овнам не рекомендуется в этот день открывать банковские счета и заниматься оформлением кредитных карт. Если ваша работа связана с поступлением финансовых ресурсов от партнеров, то этот процесс может затормозиться. Денежные переводы могут зависать. Вместе с тем это удачный день для неофициальной подработки. Можно подавать объявление о своих услугах – положительная реакция не заставит себя долго ждать.

Телец

Тельцам звезды не советуют вступать в переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве. При подготовке текста договора вы можете упустить нечто важное. Велика вероятность того, что подписанные сегодня документы окажутся невыгодными для вас. Вместе с тем это удачное время для работы в составе коллектива – вы найдете применение своим талантам и способностям.

Близнецы

Близнецам звезды не советуют выстраивать деловое взаимодействие с коллегами опираясь на личные взаимоотношения. Старайтесь, прежде всего, оценивать коллег в соответствии с их профессиональными качествами. Между тем это удачное время для принятия управленческих решений руководящими работниками. Можно заниматься оптимизацией бюджетных расходов и кадровыми перестановками.

Рак

У Раков, проходящих профессиональное обучение, удачный день для улучшения отношений с преподавателями. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции – это поможет вам найти правильные решения. Сегодня очень важно поддерживать свою профессиональную репутацию на должном уровне. К вашим словам будут прислушиваться деловые партнеры.

Лев

Львы сегодня преуспеют в работе с финансовыми потоками. В первую очередь это относится к работникам бухгалтерий, банков, касс и страховых агентств. Однако остальные категории офисных служащих могут столкнуться с осложнениями в делах из-за сбоев в работе компьютеров. В целях информационной безопасности старайтесь заблаговременно делать резервные копии важных файлов и документов.

Дева

Девам, работающих в сфере услуг, рекомендуется усилить внимание к запросам и пожеланиям клиентов. От вашей предусмотрительности и аккуратности во многом будет зависеть общий успех в делах этого дня. Между тем это не лучшее время для работы с документами, сбора справок, визирования и пр. У консультантов сетевого маркетинга могут не оправдаться ожидания относительно роста числа заказчиков и подписчиков.

Весы

Весы сегодня смогут улучшить отношения с коллегами и за счет этого повысить эффективность своей работы. Однако пока рассчитывать на высокий уровень доходов не приходится. Также не следует браться за сложную работу, для выполнения которой у вас недостаточно знаний и квалификации. Отдавайте предпочтение мелким вопросам, с которыми вы хорошо знакомы и имеете большой опыт.

Скорпион

Скорпионам сегодня рекомендуется подходить творчески к своей работе. Вы сможете по-новому взглянуть на привычные дела и отыскать в них скрытые резервы для дальнейшего совершенствования. Студентам рекомендуется браться преимущественно за изучение новых разделов учебного материала. Можно проводить эксперименты в поисках более эффективных методов работы.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют в деловом партнерстве действовать по принципу «доверяй, но проверяй». Возможно, вы обнаружите, что кто-то из ваших партнеров обманывает вас, выдавая желаемое за действительное. Тогда у вас возникнет повод задуматься о поиске другого партнера на замену. Старайтесь доводить дела до логического конца, даже если для этого придется задержаться чуть дольше на рабочем месте.

Козерог

У Козерогов день складывается неоднозначно, и многое будет зависеть от того, чем именно вам приходится заниматься. Успешно проходят деловые поездки, контакты, консультации и профессиональное обучение. Вместе с тем старайтесь быть корректнее с коллегами – эта тема сейчас достаточно напряженная. Не торопитесь делать критические замечания коллегам, дабы вам в ответ не прилетела их критика в ваш адрес.

Водолей

Водолеям звезды советуют брать деньги и уровень доходов за основной критерий успешности трудовой деятельности. Если вы профессионально востребованы, то подходите к работе избирательно – отдавайте предпочтение наиболее выгодной работе с точки зрения уровня оплаты и затраченного времени. И сегодня есть шанс повысить уровень доходов.

Рыбы

Рыбам следует держать под личным контролем наиболее важные дела. Старайтесь прислушиваться к советам и мнениям знающих людей, однако последнее слово и окончательное решение оставляйте за собой. Тем не менее, некоторые дела сегодня не удастся довести до полного завершения. Наиболее проблемный бизнес может быть связан с работой на стройке и в коммунальном хозяйстве.