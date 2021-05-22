Не трогаем болезненные темы — любовный гороскоп на 23 мая

Сегодня не стоит затрагивать неприятные для партнера темы — можно поругаться.

Овен

Сегодня партнеры Овнов настроены миролюбиво - но теряют терпение, если Овны «показывают характер», и отвечают тем же. В эти сутки заразительны деструктивные эмоции и качества: неуживчивость, злопамятность, ревность. Даже любящей паре легко дойти до бурной ссоры, метания тарелок и хлопанья дверьми.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам ставить мир и лад в отношениях выше мелочей жизни. Реагируя остро на мелкие размолвки, можно создать почву для будущей крупной ссоры. Не стоит заранее считать, что такая задача невыполнима: день подбрасывает конфликтные ситуации, но и дает возможность договориться.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется по душе приятный комплимент, любовная переписка, красивое стильное ухаживание, совместное посещение светского мероприятия или комфортного места. Опасные игры и разрушительные страсти противопоказаны. Не рекомендуется резкое сокращение дистанции в новых отношениях.

Рак

Сегодня Раки стремятся быть в любовных отношениях «белыми и пушистыми», но легко становятся заложниками своего темперамента или старых комплексов и демонстрируют лишнюю агрессию. Не лучший день для знакомства: ваш стиль действий может отпугнуть или, как минимум, насторожить потенциального партнера.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не обращать внимания на отдельные досадные происшествия. Они не станут помехой приятному общению и не слишком сильно повляют на общий ход событий. Переписка, прогулка или посещение светского мероприятия помогут частично сломать лед, если партнер холоден или застенчив.

Дева

В этот день для Дев могут быть связаны любовные, деловые и материальные неприятности. Чтобы их избежать, звезды советуют свести к минимуму парный шоппинг и прочие общие дела: сегодня это зона риска. Если вы решили купить подарок любимому человеку, постарайтесь, чтобы он был адресным и стильным.

Весы

Сегодня любовные успехи Весов зависят от их собственного выбора. Если они принципиально выбрали мир и согласие, все эксцессы будут непродолжительными и завершатся благополучно. Если же они поддадутся атмосфере вражды и встанут на путь конфликта, день закончится ссорой или оставит неприятный осадок.

Скорпион

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня они не в самом выигрышном для себя положении, а порой даже в опасном. Приятные легкомысленные беседы могут завести дальше, чем нужно. Есть риск попасть в зависимость от партнера или обстоятельств, испортить отношения, проявить себя с неудачной стороны.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит чаще говорить партнеру приятные слова: этот тот самый случай, когда комплиментом разговор не испортишь. В сбалансированное блюдо беседы не стоит добавлять чересчур острые ингредиенты: вкус будет испорчен. Не трогайте болезненные темы, связанные с семьей, деньгами и сексом.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит ставить себе сверхзадачи в личной жизни, так как в любой момент что-то может вывести их из равновесия. Поддавшись негативным эмоциям, они начнут проявлять не самые приятные черты своего характера. Их поведение вызовет ответную реакцию партнера, а там и до ссоры недалеко.

Водолей

Водолеям не стоит пропускать день, удачный для свидания или дистанционного контакта. Он хорош не только для обмена знаками симпатии, но и для проверки интеллектуальной и духовной совместимости. Результат теста порадует: по многим пунктам есть согласие. На сайтах знакомств обеспечены лайки и матчи.

Рыбы

Сегодня у влюбленных Рыб не самый удачный день, обстоятельства часто не соответствуют их ожиданиям и желаниям. Отлично задуманное свидание может основательно подпортить конфликт, дискомфорт или кризисная ситуация. Если вы «на грани», не переступайте черту и подождите до завтра: многое наладится.