Делаем ставку на общение — гороскоп на 23 мая

12-13 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Весах предлагают путь мира и путь войны.

В первом случае, стоит делать ставку на приятное общение, симпатию, обаяние, лояльность, уравновешенность, умение договариваться. Во втором, придется готовиться к худшему: велик риск оказаться во власти старинной вражды, комплексов и предрассудков, поддаться желанию взять реванш, свести давние счеты и силой восстановить справедливость. Негативное влияние может оказать напряженная семейная атмосфера, национализм, ложно понятый патриотизм. Легко стать жертвой провокации, встать на грань ссоры, разрыва, разрушения дома или союза.

Овен

Сегодня Овнам стоит остерегаться конфликтов, особенно, соседских, семейных и территориальных. Воможны споры в браке и деловом партнерстве. Решить дело миром и «малой кровью» проще утром. Шанс сесть за стол переговоров сохранится вплоть до ночи, но буря негативных эмоций ставит пользу диалога под вопрос. Опасно поддаваться влиянию родни и давним обидам, сводить счеты. Не помешает защита владений.

Телец

Сегодня Тельцов ждут хлопоты, в любом деле возможны осложнения. Возрастает вероятность поломок, неудачного обращения с инструментами или животными, правовых нарушений. Возможны конфликты с соседями, родней, сервисами. В острые моменты будет не до хороших манер и взаимных любезностей. Но даже в самой напряженной ситуации звезды советуют идти на контакт и решать все вопросы дипломатическим путем.

Близнецы

Сегодня Близнецы получают удовольствие от общения и мирного творчества, слышат комплименты своим талантам, внешности или успеху детей. Но приятные ситуации сопровождаются досадными побочными эффектами. Настроение может подпортить отъем средств, деловая или семейная ссора, неприятный интимный нюанс. Не стоит заниматься бизнесом, спортом, рискованными играми и другой энергозатратной деятельностью.

Рак

Раков сегодня подводит воинственность. Этот день приглашает к равновесию, справедливости и добрососедству, но также обостряет конкуренцию, пробуждает давнюю вражду и застарелые комплексы, мешает гармонии в семье и отношениях. Немногие Раки готовы сесть за стол переговоров. Играя роль миротворцев, они склонны насаждать мир силой, могут сами раздувать семейные, супружеские и партнерские ссоры.

Лев

Львам полезно настроиться на доброжелательный нейтральный лад в общении с окружающими, почаще сотрудничать, идти на уступки и проявлять вежливость. Умение поддерживать хорошие отношения будет не лишним, когда вспыхнет ссора или случится неприятность. Для путешествия, отдыха или «выхода в свет» в эти сутки желательно найти приятного спутника, и проблем с поиском у большинства Львов не будет.

Дева

Сегодня Девам не помешает принять меры против деловых ссор и материального ущерба. Риск неприятностей минимален, если у вас есть страховка, но проблемы все же возможны. Стоит тщательнее выбирать и тестировать покупки (возможен дефект) и внимательнее заключать сделки (в договоре могут быть прописаны не выгодные вам пункты, содержаться предпосылки для исков и ссор). Предпочтительнее целевые траты.

Весы

Сегодня Весам важно удержаться на правильном пути и не оказаться в зоне риска. Лучшая стратегия - нейтральное приятное общение. Можно ненавязчиво блеснуть красноречием, обаянием, эрудицией, знанием языка или законов. Опасный путь - поддаваться эмоциям, растравлять старые душевные раны, вступать в конфликты с близкими и партнерами. Не стоит решать вопросы через семейную протекцию или землячество.

Скорпион

Сегодня Скорпионам желательно быть начеку. Возрастает риск удара из-за угла, ссоры, ущерба, предательства, плохого сервиса, осложнений технического или юридического характера. Нежелательно искать помощников, путешествовать, открывать свой личный бизнес или партнерский проект, проводить испытания. В форс-мажорной ситуации важно знать свои права, поддерживать связи и не терять душевного равновесия.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов сохраняется возможность договориться с нужными людьми, вызвать симпатию, найти компромисс. Общение пойдет еще лучше, если вы согласны беречь самолюбие собеседника и говорить ему (ей) комплименты. Появляется шанс вернуться к прежнему разговору или возродить союз. Лучше обойти темы, вызывающие напряженность - например, связанные с игровым, деловым, семейным или дружеским долгом.

Козерог

Сегодня Козерогам сложно сохранять равновесие и быть безупречными. Их может вывести из себя знакомый триггер. Не исключена провокация со стороны партнера, начальника, клиента, конкурента или родственника. Нейтрализовать источник раздражения до конца не удастся. Снять напряженность поможет легкое общение с посторонними людьми. Нежелательны важные встречи: есть риск занервничать и «сорваться».

Водолей

Сегодня Водолеи могут рассчитывать на продолжение приятных им разговоров и занятий. Неизбежные помехи - например, погрешности сервиса, домашние проблемы или хронические недомогания - не станут для них непреодолимой преградой. Не стоит пропускать подходящий момент для личного свидания, литературного или другого творчества. Возможны успехи в сфере фриланса. Родителям стоит больше общаться с детьми.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отказаться от лишней активности, особенно, от партнерских начинаний. День повышает риски, подталкивает к вольному или невольному нарушению закона и договора. Возможен дискомфорт в интимных ситуациях. В минуту кризиса опасно нагнетать страхи. Стоит проявить больше разборчивости и осторожности в выборе собеседников и советчиков: не всем следует знать ваши слабости.