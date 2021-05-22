Что принесет россиянам последняя неделя мая

Что готовит россиянам каждый день предстоящей недели, рассказала астролог Tanya Bendz.

Расчеты она делала на основе древней китайской науки о судьбе «Бацзы суаньминь».

Для того чтобы определить, какое животное покровительствует вам в этой древней китайской системе, нужно знать год, месяц, день и даже час своего рождения и ввести все эти данные в любой из онлайн-калькуляторов бацзы — их можно найти в интернете.

Понедельник, 24 мая. День янской Воды и Обезьяны. Этот день обещает быть наполнен суетой и бесконечными разговорами. Однако все попытки разрешить проблемные ситуации не принесут никакого результата — останутся только раздражение и утомление. Особенно вспыльчивыми в понедельник будут люди знака Тигр. Астролог советует проявлять упорство в другой день, а 24 мая постараться держать баланс. Посвятите день общению с приятными людьми, начните ремонт или даже сыграйте свадьбу — эти мероприятия пройдут удачно.

Вторник, 25 мая. День иньской Воды и Петуха. Отличный день! Звезды благоволят практически любым занятиям. Вселенная подарит вам много энергии и положительный настрой. Хорошо открывать бизнес, подписывать контракты, нанимать новых сотрудников или начинать лечение. А вот затевать ремонт или переезд не стоит — затянется. Энергии дня не очень благоволят людям-Кроликам, но не волнуйтесь — неудачи быстро отступят.

Среда, 26 мая. Янское Дерево встречается с Собакой. День не порадует Драконов, которые станут крайне раздражительными. Для остальных же среда окажется похожей на лотерею — шансы на успех 50/50. Если сомневаетесь в исходе, лучше перенесите решение вопроса на другое, более благоприятное время. Путешествовать или переезжать не нужно, а закладка фундамента или начало нового проекта могут быть вполне удачны.

Четверг, 27 мая. День иньского Дерева и Свиньи. Это день разрушения, который принесет много негативных эмоций. Отдыхайте с чистой совестью или займитесь рутинными делами — разберите шкаф, приберитесь на столе. Самыми осторожными и максимально спокойными в этот день должны быть люди знака Свинья. Некоторым четверг принесет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Пятница, 28 мая. Ян Огонь и Крыса — символы этого дня. Пятый день недели наполнен неопределенностью. Любителям экстремальных видов спорта астролог советует сделать паузу, слишком велик риск травм и проблем с сердечно-сосудистой системой. В целом день наполнен негативной энергией, вспышками агрессии, конфликты могут возникать на пустом месте. Самыми уязвимыми и раздражительными будут в пятницу Лошади. Специалист рекомендует окунуться в мир искусства — сходите в кино, почитайте книгу.

Суббота, 29 мая. День иньского Огня и Быка. Прекрасный день для начала новых проектов и важных дел. Звезды дают нам достаточно энергии, чтобы назначать свидания, свадьбы, начинать ремонты и планировать переезды, отправляться в путешествия и привлекать инвестиции. Крупные покупки, сделанные в этот день, тоже принесут положительные эмоции. День неблагоприятен лишь для представителей знака Коза (Овца). Не переживайте и просто переждите до воскресенья.

Воскресенье, 30 мая. Ян Земля и Тигр. В этот день хорошо ходить на свидания, получать заслуженные и не очень похвалы и комплименты и даже собирать долги. Затаиться рекомендуется только Обезьянам. Не стоит ввязываться в рискованные мероприятия, лучше отдохните у себя дома на диване. В этот день сходятся годовые и месячные пики неудач, и они могут испортить картину дня.