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Что принесет россиянам последняя неделя мая

22 мая 2021ГороскопыЭкспресс газета

Что готовит россиянам каждый день предстоящей недели, рассказала астролог Tanya Bendz.

Что принесет россиянам последняя неделя мая

Расчеты она делала на основе древней китайской науки о судьбе «Бацзы суаньминь».

Для того чтобы определить, какое животное покровительствует вам в этой древней китайской системе, нужно знать год, месяц, день и даже час своего рождения и ввести все эти данные в любой из онлайн-калькуляторов бацзы — их можно найти в интернете.

Понедельник, 24 мая. День янской Воды и Обезьяны. Этот день обещает быть наполнен суетой и бесконечными разговорами. Однако все попытки разрешить проблемные ситуации не принесут никакого результата — останутся только раздражение и утомление. Особенно вспыльчивыми в понедельник будут люди знака Тигр. Астролог советует проявлять упорство в другой день, а 24 мая постараться держать баланс. Посвятите день общению с приятными людьми, начните ремонт или даже сыграйте свадьбу — эти мероприятия пройдут удачно.

Вторник, 25 мая. День иньской Воды и Петуха. Отличный день! Звезды благоволят практически любым занятиям. Вселенная подарит вам много энергии и положительный настрой. Хорошо открывать бизнес, подписывать контракты, нанимать новых сотрудников или начинать лечение. А вот затевать ремонт или переезд не стоит — затянется. Энергии дня не очень благоволят людям-Кроликам, но не волнуйтесь — неудачи быстро отступят.

Среда, 26 мая. Янское Дерево встречается с Собакой. День не порадует Драконов, которые станут крайне раздражительными. Для остальных же среда окажется похожей на лотерею — шансы на успех 50/50. Если сомневаетесь в исходе, лучше перенесите решение вопроса на другое, более благоприятное время. Путешествовать или переезжать не нужно, а закладка фундамента или начало нового проекта могут быть вполне удачны.

Четверг, 27 мая. День иньского Дерева и Свиньи. Это день разрушения, который принесет много негативных эмоций. Отдыхайте с чистой совестью или займитесь рутинными делами — разберите шкаф, приберитесь на столе. Самыми осторожными и максимально спокойными в этот день должны быть люди знака Свинья. Некоторым четверг принесет проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Пятница, 28 мая. Ян Огонь и Крыса — символы этого дня. Пятый день недели наполнен неопределенностью. Любителям экстремальных видов спорта астролог советует сделать паузу, слишком велик риск травм и проблем с сердечно-сосудистой системой. В целом день наполнен негативной энергией, вспышками агрессии, конфликты могут возникать на пустом месте. Самыми уязвимыми и раздражительными будут в пятницу Лошади. Специалист рекомендует окунуться в мир искусства — сходите в кино, почитайте книгу.

Суббота, 29 мая. День иньского Огня и Быка. Прекрасный день для начала новых проектов и важных дел. Звезды дают нам достаточно энергии, чтобы назначать свидания, свадьбы, начинать ремонты и планировать переезды, отправляться в путешествия и привлекать инвестиции. Крупные покупки, сделанные в этот день, тоже принесут положительные эмоции. День неблагоприятен лишь для представителей знака Коза (Овца). Не переживайте и просто переждите до воскресенья.

Воскресенье, 30 мая. Ян Земля и Тигр. В этот день хорошо ходить на свидания, получать заслуженные и не очень похвалы и комплименты и даже собирать долги. Затаиться рекомендуется только Обезьянам. Не стоит ввязываться в рискованные мероприятия, лучше отдохните у себя дома на диване. В этот день сходятся годовые и месячные пики неудач, и они могут испортить картину дня.

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