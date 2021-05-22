Астролог рассказала о влиянии коридора затмений на знаки зодиака

С 26 мая по 10 июня ожидается коридор затмений, который может по-разному повлиять на знаки зодиака.
Сначала в небе можно будет наблюдать лунное затмение, затем — солнечное, пояснила специалист. По ее словам, затмения значительно повлияют на Близнецов и Стрельцов.
Лунное затмение пройдет по оси Близнецы-Стрелец, так как это оппозиция светил, но с упором на знак Близнецов, так как Луна, которую затмит Земля от Солнца, будет находиться в этом знаке.
Она добавила, что солнечное затмение обозначится в Стрельце.
Сильнее всего ощущают затмение люди, кто родился в орбисе затмения. То есть примерно в интервале три дня до и три дня после этого знаменательного события.
Астролог добавила, что в период затмений увеличивается вероятность того, что в жизни одного человека или всего человечества будут происходить масштабные изменения. По этой причине эксперт рекомендовала с 26 мая по 10 июня не поддаваться эмоциям и вести себя осознанно.
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