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Астролог рассказала о влиянии коридора затмений на знаки зодиака

22 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

С 26 мая по 10 июня ожидается коридор затмений, который может по-разному повлиять на знаки зодиака.

Астролог рассказала о влиянии коридора затмений на знаки зодиака
Фото: depositphotos

Сначала в небе можно будет наблюдать лунное затмение, затем — солнечное, пояснила специалист. По ее словам, затмения значительно повлияют на Близнецов и Стрельцов.

Лунное затмение пройдет по оси Близнецы-Стрелец, так как это оппозиция светил, но с упором на знак Близнецов, так как Луна, которую затмит Земля от Солнца, будет находиться в этом знаке.

Она добавила, что солнечное затмение обозначится в Стрельце.

Сильнее всего ощущают затмение люди, кто родился в орбисе затмения. То есть примерно в интервале три дня до и три дня после этого знаменательного события.

Рыбы и Девы во время затмений будут чувствовать тревогу и подавленность, а Весы и Водолеи станут активными и позитивными, рассказала Широкова. Положительные изменения также почувствую Овны и Львы.
Раки, Тельцы, Скорпионы и Козероги могут не заметить, как пройдет необычное явление, так как оно не коснется их душевного состояния.

Астролог добавила, что в период затмений увеличивается вероятность того, что в жизни одного человека или всего человечества будут происходить масштабные изменения. По этой причине эксперт рекомендовала с 26 мая по 10 июня не поддаваться эмоциям и вести себя осознанно.

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