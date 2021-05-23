Ищем альтернативные варианты — финансовый гороскоп на 24 мая

Сегодня очень важно найти новые варианты, иначе вновь наступим на старые грабли.

Овен

В первой половине дня Овны могут столкнуться с торможением при решении вопросов, связанных с деловыми контактами, поездками и работой с документами. Не исключена потеря важного документа. Во второй половине дня складывается неблагоприятное время для принятия финансовых решений. Уровень доходов может уменьшиться у торговцев и водителей транспортных средств.

Телец

Тельцам рекомендуется усилить внимание к людям, с которыми приходится вступать в деловое взаимодействие. Если вы работаете в сфере услуг, то старайтесь распознавать клиентов, которые не собираются делать и оплачивать заказ, а лишь отнимают у вас время. Сдерживайте свои эмоции, даже если вам что-то не нравится. Гасите зарождающиеся конфликтные ситуации в самом начале.

Близнецы

Возможно, Близнецы сегодня окажутся не готовыми принять предложения, поступающие от коллег по трудовому коллективу. Это не лучшее время для сотрудничества с коллегами. И поэтому в чем-то этот день может быть связан с упущенными возможностями. Вторая половина дня может быть связана с ухудшением самочувствия – старайтесь не перегружаться физически и эмоционально на работе.

Рак

В первой половине дня Раки могут столкнуться с некоторыми ограничивающими обстоятельствами и не смогут действовать в свободном режиме. Возможно, вы будете связаны обязательствами перед другими людьми. Либо вы будете сомневаться в целесообразности тех или иных решений. Вторая половина дня неблагоприятна для планирования и творческой деятельности.

Лев

Львам в этот день, вероятно, придется столкнуться с множеством забот и хлопот. Возможно, сложная ситуация в вашей семье будет отвлекать внимание от основной работы. Может потребоваться отпроситься у начальства на несколько часов, чтобы урегулировать семейные дела. Не лучший день для карьеры и взаимоотношений с вышестоящим руководством без крайней на то производственной необходимости.

Дева

Девам не рекомендуется в первой половине дня работать с документами. Дело в том, что сейчас вы будете склонны к частым ошибкам из-за излишне эмоционального состояния. Если же ваша работа связана с оформлением документов, то вы можете столкнуться с препятствиями, бюрократическими проволочками и сбоями в работе компьютерной техники. Вторая половина дня неблагоприятна для учебы и служебных командировок.

Весы

Весам, работающим дистанционно, в этот день могут задержать оплату за выполненную работу. Это относится, в первую очередь, к фрилансерам и дизайнерам, работающим с использованием возможностей интернета. Во второй половине дня и вечером не давайте никому денег взаймы. Бизнесменам будет сложно заинтересовать потенциальных инвесторов своими проектами.

Скорпион

Скорпионов ждет достаточно напряженный в эмоциональном смысле день. Успех в работе во многом будет обусловлен тем, насколько хорошо вы умеете сдерживать свои эмоции. Особенно важно это для работы с клиентами. Возможно, вам придется столкнуться с грубым и агрессивным поведением некоторых клиентов. Что-бы ни произошло, старайтесь сохранять самообладание.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от ведения переговоров. Студенты вузов столкнутся с трудностями при сдаче экзаменационных заданий – возможно, вам придется пересдавать заново некоторые задания. Тоже самое касается и работы – возможно, что-то придется переделывать. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с коллегами.

Козерог

В первой половине дня Козероги могут столкнуться с одной из проблем, которые в прошлом не были решены должным образом. То есть вы рискуете «наступить на те же грабли». Особенно это касается взаимоотношений с коллегами. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых спекуляций. С операциями по обмену валютой пока лучше не торопиться.

Водолей

Водолеям в этот день, возможно, придется столкнуться с трудностями в карьере. Вышестоящее начальство может высказать недовольство относительно сроков исполнения поручений. Если вы не успеваете уложиться в отведенный срок и закончить работу, то ждите неприятностей. Сосредоточьте внимание на наиболее полном и точном выполнении всего того, что говорит вам начальство.

Рыбы

У Рыб, проходящих обучение на курсах повышения квалификации, сегодня может сложиться очень хлопотный день. Вам будет трудно всерьез сосредоточиться на предмете обучения, поскольку ваше внимание будут отвлекать на посторонние разговоры и прочие контакты. Воздержитесь от заключения торговых сделок. В первую очередь это касается оптовой закупки товара, предназначенного для перепродажи.