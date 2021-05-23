Заманчивые грезы — гороскоп на 24 мая

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе дает импульс эмоциям, фантазиям и тайным желаниям (в том числе, сексуальным), которые хочется удовлетворить в полном объеме.

Но не все пути свободны: начиная эксперимент или ввязываясь в аферу, важно сразу понять, где дан зеленый свет, а где горит знак «стоп» и грозят санкции. Придется считаться с правилами, финансовыми и другими лимитами, наследием прошлого, долгосрочными планами и общественным мнением. День подходит для тайных осмотрительных действий. Новые замыслы пока существуют в виде заманчивых грез, но хорошее чутье поможет сделать первый шаг к их исполнению.

Овен

День призывает Овнов к секретности. Он подходит для погружения в закулисную часть бизнеса, решения различных приватных дел, выплаты долгов, освоения наследства. Возрастет чувственность. Осторожнее с мечтами: вдохновение может толкнуть и в сторону благих дел, и в сектор опасных махинаций, которые навредят кошельку или дружбе. Нужна особая осмотрительность в работе с любой долгосрочной инвестицией.

Телец

Тельцам лучше заранее принять рамки, в которых возможен эксперимент. Сегодня приветствуется умеренное конструктивное новаторство, но любой выход за грань дозволенного будет наталкиваться на стену. Источником ограничений может стать профессиональная дисциплина. К счастью, есть сферы, где запреты не действуют, а интуитивная импровизация только поощряется: любовь, творчество, область духовного.

Близнецы

У Близнецов сегодня появляются поводы для уныния. Настроение им подпортит физический или психологический дискомфорт. Могут всплыть прежние проблемы (долги, болезни, страхи), потребовать внимания старые питомцы и подопечные. Вместо желаемой поездки может наметиться неприятная командировка. Хорошая новость: зачистка наследия прошлого одновременно является работой на новые цели и шагом к карьере.

Рак

Сегодня Ракам нужно почувствовать направление своей удачи и «лечь на волну» - что будет нетрудно, благодаря их интуиции. Полученное иррациональным путем вдохновение станет основным топливом для их предприимчивости и подскажет им, как обойти объективные ограничения. Многих Раков будет направлять их вера, идеализм, надежда разбогатеть, вернуться на духовную родину, встретить или удержать любовь.

Лев

Сегодня на первом месте у Львов бытовые нужды, жилищные условия, тонкости частной жизни. Требует заботы семейное дело, наследство или скрытая часть бизнеса. Хочется физической или психологической безопасности. Возможно нагнетание негатива в воображении: новые надежды - новые страхи. Удача этого дня может быть подозрительно щедрым авансом или спутницей неприятностей. Не лучшее время для общения.

Дева

Сегодня Девы не слишком внушаемы, но иногда их рациональное мышление все же дает сбой. Риск поддаться тонким влияниям выше, если вы посещаете опасные или унылые места, общаетесь с людьми старше себя. Важно не заразиться негативными эмоциями. Не всегда стоит верить дурным приметам, в том числе, профессиональным. Не вздрагивайте при виде пустых ведер и черных кошек: сейчас это вам «не по чину».

Весы

Сегодня Весам стоит усилить внимание к бюджету. На первом плане сейчас не формирование новых ресурсов и безудержное инвестирование в светлое будущее, а управление имеющимся резервом. Возможно, требуется очередной пересмотр и реструктуризация. Желательно уделить время налоговым и кредитным платежам, валютным счетам, тратам на дорогу и учебу, компенсациям, взаимозачетам, операциям по наследству.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит лавировать, следуя фарватером удачи и огибая подводные рифы. Их навигатор - вера или мистически точное чутье. Доверяют они ему не зря: вожделенный успех маячит в любви, творчестве, давнем хобби, родительстве или духовных поисках. Запреты и препоны вероятнее в официальных профессии, работе и месте жительства. Не всегда удастся встретить понимание у домочадцев и друзей.

Стрелец

Атмосфера дня погружает Стрельцов в воспоминания - и одновременно помогает им проникаться новыми настроениями. В зависимости от личных вкусов, манить может эмиграция, духовный поиск, тайная благотворительность, деловая афера, творческое уединение. Может возрасти тяга к мистике, желание уйти с радаров и разобраться в себе, интерес к далекой родине или дальним странам (особенно, приморским).

Козерог

Сегодня у Козерогов разыгрывается воображение. Это станет их сильной чертой, если они от природы наделены тонкой чувствительностью и хорошей интуицией. Тогда они могут доверять своим ощущениям, позволить себе эксперимент или излишество. Если же это не так, окажется притуплено их чутье на опасность. Повинуясь ложному вдохновению, они рискуют неудачно вложить средства или влиться не в ту компанию.

Водолей

Сегодня Водолеям нужен самоконтроль, в любом деле не помешают знакомые меры предосторожности. Опасно поддаваться эмоциям, выходить за рамки своих принципов или профессионального долга в эксперименте. Не лучший момент для планирования, взятия ответственности. Есть и хорошие нюансы: ошибки теперь не стоят чересчур дорого (особенно, если вы избавились от тяги к излишествам и поняли свой «потолок»).

Рыбы

Сегодня Рыбы интуитивно чувствуют вектор своей удачи и становятся отчасти провидцами. Если они будут следовать лишь своему чутью, то добьются первых больших высот или получат добрый знак. Внушаемым Рыбам важно не дать сбить себя с толку популярным системам и мнениям: они охладят их пыл и нейтрализуют драгоценный заряд их вдохновения. Самое время вновь обратиться к прежнему пути или мировоззрению.