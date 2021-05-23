Соблазнительные грезы — любовный гороскоп на 24 мая

Сегодня нам будет сложно смотреть на отношения и партнера трезвым взглядом — это может стать проблемой.
Сегодня Овны становятся чувствительнее к интимным нюансам отношений. Они могут размякнуть от эротических фантазий и готовы все простить партнеру за взаимопонимание в постели. Поставьте своим желаниям разумные рамки. Любовь в эти сутки не терпит суеты, для свидания подойдет тихое укромное место.
Сегодня Тельцам не стоит сопротивляться чувственным флюидам, исходящим от партнера. Есть смысл отбросить условности, положиться на настрой любимого человека и на его сиюминутные фантазии. Помешать слиянию может недоверие, психологический зажим или внешнее обстоятельство (контроль, долг, цейтнот).
Сегодня Близнецы не в лучшей психологической форме и могут быть не слишком расположены к романтическому общению. Звезды советуют отложить свидание, даже если все выглядит многообещающе: в течение дня накопится критическая масса неприятных моментов, ухудшится самочувствие или испортится настроение.
Сегодня влюбленным Ракам улыбается счастье или надежда. Им важно следовать своей интуиции и почаще доверять ей. Внешние шаблоны «смерти подобны», так как могут лишить свободы действий и закрыть путь к удаче. Но с некоторыми запретами и рамками все же придется считаться, особенно, в сфере интимного.
Эти сутки погружают влюбленных Львов в пучину эмоций, в облако надежд или в омут воспоминаний - к сожалению, не всегда приятных. Изощренное воображение может бодро генерировать дурные предчувствия. Учитесь справляться со своими переживаниями и сексуальными фантазиями, или вскоре они поработят вас.
Сегодня в любовные расчеты Дев просачивается ручеек интриги или мистики, что смешивает их планы и снижает уверенность. Типичных Дев собьет с толку плохой знак, своя или чужая сексуальность, атмосфера тайны, мрачности, «готики». Уйдя в этот мир целиком, они рискуют утратить контроль или свой статус.
Сегодня гармония любви для Весов чем-то подпорчена. Не всегда это реальные причины - порой Весы будут поддаваться настроению момента и рисовать себе наихудший сценарий романа из всех возможных. Неприятные ощущения посетят Весов, которым есть что скрывать от партнера. От свидания лучше отказаться.
Перед свиданием Скорпионам сегодня важно полностью расслабиться и включить пресловутую опцию «поверить в успех». Тогда их подхватит волна собственной чувственности и они гарантированно околдуют ею партнера. Комплексы и зажимы любого рода, наоборот, грозят снизить их либидо, креатив и веру в себя.
Сегодня репертуар влюбленных Стрельцов широк. Они могут быть одержимы романтикой, сексом, запретным плодом, мечтать об удовлетворении нескромных желаний или преодолении тайных комплексов. Беда лишь в том, что это часто происходит в мире их фантазий. В реальности, им требуется понимающий партнер.
Сегодня Козероги склонны поддаться чувственности и вновь ожившим любовным надеждам. Звезды говорят, что в ближайшее время такое будет случаться все чаще, и советуют проинспектировать свои грезы на токсичность и сбываемость: то, о чем вы свободно мечтали раньше, сейчас может быть вредным или опасным.
Сегодня звезды не советуют влюбленным Водолеям идти против своих принципов и природного темперамента. Не стоит изображать страсть, если вы асексуал или объект симпатий для вас просто друг. Страстным, но застенчивым Водолеям в эти сутки сложно раскрепоститься и оправдать ожидания горячего партнера.
Сегодня Рыбы черпают источник любовного вдохновения в виртуальном мире мечтаний и надежд. Реальный человек может оказаться лишь точкой, теряющейся на фоне их масштабных соблазнительных грез. Если Рыбы при этом не слишком влюблены, они могут запамятовать имя партнера или забыть о его присутствии.
12-13 лунные сутки. Сегодня нам захочется любить всех и спорить со всеми, стуча лапками в грудь. И виновата в нашем нездоровом эмоциональном...
13-14 лунные сутки. Сегодня голова пойдет кругом от эмоций, фантазий и тайных желаний. Захочется всего и сразу. И винить в этом можно только Луну в...
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