Соблазнительные грезы — любовный гороскоп на 24 мая

Сегодня нам будет сложно смотреть на отношения и партнера трезвым взглядом — это может стать проблемой.

Овен

Сегодня Овны становятся чувствительнее к интимным нюансам отношений. Они могут размякнуть от эротических фантазий и готовы все простить партнеру за взаимопонимание в постели. Поставьте своим желаниям разумные рамки. Любовь в эти сутки не терпит суеты, для свидания подойдет тихое укромное место.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит сопротивляться чувственным флюидам, исходящим от партнера. Есть смысл отбросить условности, положиться на настрой любимого человека и на его сиюминутные фантазии. Помешать слиянию может недоверие, психологический зажим или внешнее обстоятельство (контроль, долг, цейтнот).

Близнецы

Сегодня Близнецы не в лучшей психологической форме и могут быть не слишком расположены к романтическому общению. Звезды советуют отложить свидание, даже если все выглядит многообещающе: в течение дня накопится критическая масса неприятных моментов, ухудшится самочувствие или испортится настроение.

Рак

Сегодня влюбленным Ракам улыбается счастье или надежда. Им важно следовать своей интуиции и почаще доверять ей. Внешние шаблоны «смерти подобны», так как могут лишить свободы действий и закрыть путь к удаче. Но с некоторыми запретами и рамками все же придется считаться, особенно, в сфере интимного.

Лев

Эти сутки погружают влюбленных Львов в пучину эмоций, в облако надежд или в омут воспоминаний - к сожалению, не всегда приятных. Изощренное воображение может бодро генерировать дурные предчувствия. Учитесь справляться со своими переживаниями и сексуальными фантазиями, или вскоре они поработят вас.

Дева

Сегодня в любовные расчеты Дев просачивается ручеек интриги или мистики, что смешивает их планы и снижает уверенность. Типичных Дев собьет с толку плохой знак, своя или чужая сексуальность, атмосфера тайны, мрачности, «готики». Уйдя в этот мир целиком, они рискуют утратить контроль или свой статус.

Весы

Сегодня гармония любви для Весов чем-то подпорчена. Не всегда это реальные причины - порой Весы будут поддаваться настроению момента и рисовать себе наихудший сценарий романа из всех возможных. Неприятные ощущения посетят Весов, которым есть что скрывать от партнера. От свидания лучше отказаться.

Скорпион

Перед свиданием Скорпионам сегодня важно полностью расслабиться и включить пресловутую опцию «поверить в успех». Тогда их подхватит волна собственной чувственности и они гарантированно околдуют ею партнера. Комплексы и зажимы любого рода, наоборот, грозят снизить их либидо, креатив и веру в себя.

Стрелец

Сегодня репертуар влюбленных Стрельцов широк. Они могут быть одержимы романтикой, сексом, запретным плодом, мечтать об удовлетворении нескромных желаний или преодолении тайных комплексов. Беда лишь в том, что это часто происходит в мире их фантазий. В реальности, им требуется понимающий партнер.

Козерог

Сегодня Козероги склонны поддаться чувственности и вновь ожившим любовным надеждам. Звезды говорят, что в ближайшее время такое будет случаться все чаще, и советуют проинспектировать свои грезы на токсичность и сбываемость: то, о чем вы свободно мечтали раньше, сейчас может быть вредным или опасным.

Водолей

Сегодня звезды не советуют влюбленным Водолеям идти против своих принципов и природного темперамента. Не стоит изображать страсть, если вы асексуал или объект симпатий для вас просто друг. Страстным, но застенчивым Водолеям в эти сутки сложно раскрепоститься и оправдать ожидания горячего партнера.

Рыбы

Сегодня Рыбы черпают источник любовного вдохновения в виртуальном мире мечтаний и надежд. Реальный человек может оказаться лишь точкой, теряющейся на фоне их масштабных соблазнительных грез. Если Рыбы при этом не слишком влюблены, они могут запамятовать имя партнера или забыть о его присутствии.