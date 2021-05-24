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Астролог сделал предсказания о туристическом сезоне в Крыму

24 мая 2021ГороскопыСлово и Дело

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев предсказал, что летом в Крыму будет очень много курортных романов, которые ни к чему не приведут.

Астролог сделал предсказания о туристическом сезоне в Крыму

Летом на полуостров будет активно воздействовать Уран, он будет создавать нестабильные ситуации, которые могут сказаться на отдыхе туристов.

Также на полуостров окажет влияние Черная луна, которая способна воздействовать на подсознание людей и вызывать аномалии в природе.

Михаил Бородачев добавил, что в Крыму этим летом могут произойти два незначительных землетрясения, которые могут привлечь любителей острых ощущений.

Астролог рекомендует быть внимательным в финансовых делах: Уран в тельце и Черная луна могут способствовать расточительству туристов. Бородачев предупреждает, что в августе могут возникнуть природные катаклизмы и социальные затруднения, как, например, дефицит воды и пробки на дорогах.

В заключение специалист призывает отдыхающих проявлять осторожность в делах сердечных, не стоит рассчитывать, что курортный роман перерастет во что-то серьезное.

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