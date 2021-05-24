Корректируйте планы — финансовый гороскоп на 25 мая

Сегодня стоит менять планы, подстраиваться под обстоятельства.

Овен

В первой половине дня у Овнов могут возникнуть осложнения в отношениях с представителями закона. Особенно это относится к возможным правонарушениям на дороге. Водителям транспортных средств следует быть осмотрительнее. Вторая половина дня благоприятна для тех, кто находится на вахте или в служебных командировках. Бизнесменам рекомендуется подумать о расширении географии бизнеса.

Телец

С утра у Тельцов могут возникнуть финансовые трудности. Будьте аккуратнее при обращении с деньгами. Возрастает вероятность утери денег тем или иным путем. У бизнесменов могут быть сложности с недостатком оборотных средств. Это не лучшее время для привлечения инвестиций. Вторая половина дня благоприятна для оформления пенсий, субсидий, компенсаций.

Близнецы

У Близнецов в начале дня могут возникнуть напряжения в отношениях с начальством или деловыми партнерами. Воздержитесь в это время от выполнения важных дел, связанных с обслуживанием клиентов, переговорами, отложите все это на вторую половину дня. Можно делегировать часть своих полномочий партнерам, напарникам. В конце дня хорошо заниматься планированием.

Рак

С утра Ракам рекомендуется воздерживаться от важных дел. В это время возрастает вероятность возникновения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе. Старайтесь сдерживать свои эмоции, если что-то пойдет не по вашему плану. Вторая половина дня благоприятна для сотрудничества с вышестоящим руководством. Вам могут повысить размер оплаты труда или выдать денежную премию.

Лев

У Львов с утра усиливается финансовая нестабильность. Это не лучшее время для спекулятивных сделок на валютной и фондовой бирже. Также в это время нежелательно заниматься вопросами получения банковских ссуд или кредитных карт. Вторая половина дня складывается благоприятно для учебы и рекламной деятельности. Используйте это время для повышения своей профессиональной квалификации.

Дева

В утренние часы Девам рекомендуется не заниматься важными делами и сосредоточиться на выполнении мелких текущих вопросов. Особенно это относится к руководящим работникам. Ваши управленческие решения могут оказаться ошибочными. Вторая половина дня благоприятна для реализации сделок с недвижимостью и работы в жилищно-коммунальном секторе.

Весы

Весам не рекомендуется назначать деловые встречи на утренние часы – в этом случае диалог может пойти по невыгодному для вас сценарию. Также в это время вы можете столкнуться с осложнениями при работе в торговле, на транспорте, во время консультаций. Во второй половине дня вы можете познакомиться с человеком, сотрудничество с которым будет для вас выгодным.

Скорпион

Скорпионам в утренние часы рекомендуется воздерживаться от расходования денег на крупные покупки. Уровень ваших доходов этот день может оказаться весьма нестабильным. Вторая половина дня благоприятна для обучения приемам работы со специальным программным обеспечением на компьютере. Так вы сможете повысить свою квалификацию и научитесь быстрее выполнять свою работу.

Стрелец

В первой половине дня звезды советуют Стрельцам воздерживаться от инициатив. В это время вы будете склонны к импульсивным опрометчивым поступкам. Особенно это относится к работникам сферы услуг. Вторая половина дня благоприятна для конкурентных видов деятельности и творчества. Можно экспериментировать в поисках более совершенных методов работы.

Козерог

Козерогам звезды советуют воздержаться от важных дел в утренние часы. Особенно это относится к деловым встречам и профессиональному обучению. Не следует доверять случайной информации, полученных из неизвестных источников. Во второй половине дня успешно пойдет работа по составлению отчетов. Бизнесменам рекомендуется заниматься инвентаризацией движимого и недвижимого имущества.

Водолей

Водолеям в первой половине дня, возможно, придется вносить коррективы в свои планы. Также в это время ваши доходы могут снизиться. Сберегайте деньги от нерационального расходования. Вторая половина дня благоприятна для установления деловых контактов, торговли и поездок. Ваши деловые связи могут укрепиться и расшириться. Активнее привлекайте полезных людей к сотрудничеству.

Рыбы

Рыбам рекомендуется в первой половине дня сдерживать свои инициативы. Возрастает риск выйти за рамки личной компетенции и вмешательства в чужие дела. Отношения с начальством могут улучшиться во второй половине дня. Также это удачное время для тестирования технических новинок. Успешно идут проектно-конструкторские работы и научные исследования.