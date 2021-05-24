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Фантазируем с размахом — любовный гороскоп на 25 мая

24 мая 2021ГороскопыРамблер

Сегодня нам захочется окунуться в мир грез вместе с партнером.

Фантазируем с размахом — любовный гороскоп на 25 мая
Фото: depositphotos

Овен

В этот день звезды не советуют влюбленным Овнам делать ставку на красноречие. Сегодня главный язык любовного общения - чувственность, идеальным вариантом будет полное доверие и взаимопонимание без лишних слов. Гармония в спальне способна сгладить любые шероховатости бытового и делового общения.

Телец

В этот день между Тельцами и их партнерами царит полное взаимопонимание на чувственном уровне. Усилить обоюдную тягу может совместное дело или общая мечта на обозримое будущее. А вот на слова сегодня обращать внимание не стоит: они не имеют особого значения и произносятся лишь для заполнения пауз.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут расстроиться, поймав себя на лишней чувствительности, эмоциональной или сексуальной зависимости от партнера. Если они надеются на долгий роман, их страх не лишен оснований: вполне возможно, что их чувствами вскоре начнут манипулировать. Нужна аккуратность в интимной сфере.

Рак

Сегодня влюбленные Раки активно стремятся реализовать свои тайные фантазии, а обстоятельства им в этом помогают. Их слабое место - погруженность в свои переживания, граничащая с эгоизмом. День пробуждает давние страсти и хорош для встречи любовников после ссоры: возможно примирение через секс.

Лев

Сегодня Львам вряд ли удастся продемонстрировать любимому человеку светлые солнечные грани своей натуры. Их ждет осечка, если они надеются произвести впечатление компанейских веселых собеседников, легких на подьем. Вплоть до ночи им будут присущи обидчивость и скепсис, многие Львы будут домоседами.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам воздержаться от словесных объяснений, попыток поразить любимого человека своими блестящими рациональными рассуждениями или впечатлить своим официальным статусом. Главное и единственное, чего ждет в этот день партнер - понимания своих нужд и сочувствия своим фантазиям.

Весы

В эти сутки Весы способны проявить не свойственную им эмоциональность или сексуальность. На их поведение влияет прошлое - например, отзвук неудачного романа или призрак былой измены. Есть шанс помириться со вспыльчивым и злопамятным партнером (если, конечно, вы в нем еще не разочаровались).

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы на редкость чувствительны и проницательны. Они хорошо понимают, чего от них ждет любимый человек, но и себя обделять не хотят. К счастью, они сумеют согласовать свои желания и привычки с чужими большими ожиданиями. Им будет нетрудно разделить с партнером любой каприз.

Стрелец

В этот день Стрельцы мало расположены слушать партнера, они гораздо охотнее прислушиваются к секретным командам своего бессознательного. Корни их любовных желаний и капризов порой пущены так глубоко, что даже они сами не в состоянии сходу в них разобраться. Могут взять верх старые привычки.

Козерог

Сегодня недоверчивые Козероги делают исключение для партнера, с которым их многое связывает. Это день гармонии для постоянных любовников и для союза родственных душ. Новому претенденту на сердце Козерога не стоит и стараться завоевать доверие: такая миссия в данные сутки заведомо невыполнима.

Водолей

Сегодня на Водолеев плохо влияет избыток эмоций (неважно, отрицательных или положительных). Приемы, разжигающие страсть в других хомо сапиенсах, на них могут не действовать. Стандартные попытки их соблазнить способны вызвать у них негативную реакцию. К сердцу типичного Водолея нужен другой ключ.

Рыбы

Сегодня энергия Рыб может уйти в страстный бесконечный секс или в туманные мечты о далекой любви. В любом случае, представителей этого знака не упрекнуть в излишней скромности, они хотят многого и фантазируют с размахом. Им нужен партнер, мыслящий в той же чувственной тональности, что и они сами.

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