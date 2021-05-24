Выплескиваем чувства в любви — гороскоп на 25 мая

14-15 лунные сутки. В канун затмения набирают силу эмоции и разыгрывается воображение.

Луна, пребывающая в знаке Скорпиона, подталкивает к ощущениям «на грани». К счастью, есть возможность выплеснуть чувства в любви, творчестве или вложить избыток эмоций в полезные действия. В эти сутки хорошо задействовать резервы прошлого, заниматься домашними хлопотами, семейным бизнесом, приватными услугами, освоением наследства, разведкой, отработкой старых долгов, сложным производством, целительством, реставрацией раритетов, утилизацией старья и хлама. Силовым спортивным нагрузкам лучше предпочесть растяжку или йогу.

Овен

Сегодня Овнам важно правильно распорядиться своей чувствительностью. Она будет злом, если пассивно утопать в бесплодных переживаниях, и благом, если сделать ее энергетическим ресурсом. Эмоциональную энергию можно направить на защиту бизнеса и жилья, на хозяйственные хлопоты, исправление критичной ошибки или отработку долга. День будит эротические фантазии и способствует насыщенной интимной жизни.

Телец

Тельцам не стоит пропускать прекрасный день для сотрудничества. Сегодня легко сработаться с теми, кто обладает сходными привычками, вкусами, убеждениями, музыкальными и эмоциональными предпочтениями. Такое партнерство имеет неплохой шанс в ближайшем будущем (какой именно, пока сказать трудно, но звезды уверяют, что вы не будете разочарованы). Хорошо объединять усилия с родственниками, земляками.

Близнецы

Сегодня Близнецам придется погрузиться в исполняемое дело эмоционально или найти в нем некий скрытый профит - в противном случае, любая работа станет для них наказанием. Хорошо заниматься в эти сутки неприятными делами, черновой частью замысла, уборкой, а также действовать под покровом тайны (например, выполнять приватные поручения). Может представить интерес целительство или благотворительность.

Рак

Сегодня Ракам не придется мучительно искать тактику и вектор внимания: их благополучно подхватил поток и они медитативно в него погружены. Вплоть до ночи они могут заниматься любимым делом и удовлетворением своих насущных нужд, помогать близким по крови и духу, развивать бизнес за рубежом. Можно дать второй шанс партнерству, основанному на глубоких чувствах, общих интересах или духовном родстве.

Лев

Сегодня Львам не стоит стремиться к активной социальной жизни. Этот день предлагает погрузиться в мир эмоций, воспоминаний и семейной истории, может склонить к уединению, поиску убежища или тайной неофициальной помощи. Хорошо заняться хозяйством, безопасностью, влажной уборкой, запасами, утилизацией хлама. Подходящие сутки для заботы о родне, о верных питомцах, старом доме или раритетных вещах.

Дева

Сегодня психологическая атмосфера вокруг Дев не слишком способствует их целям. Возможно, в ней будет преобладать чувственность или подозрительность. От важной, но скучной работы будут отвлекать воспоминания или непрошеные фантазии. Не сыграют решающей роли служебная иерархия и свод формальностей, в текущих делах можно смело строить сотрудничество на доверии, общем прошлом или кровном родстве.

Весы

Весы могут использовать этот день для тайных дел, прибегая к неофициальным каналам или родственным связям. Он хорош для улаживания старых жилищных, финансовых и налоговых проблем. Мотивом к действию может стать желание что-то скрыть (доход, размер наследства, факт ущерба или растраты). У покупок возможна эмоциональная или мистическая подоплека. Хорошо работать с семейными ресурсами и резервами.

Скорпион

Скорпионы вплоть до ночи могут следовать своим путем, идти за мечтой или идеалом. Не стоит мучиться вопросом выбора: какой бы маршрут или формат действий вы ни избрали, он приведет вас туда, куда вам нужно. Лучшим другом будет интуиция, но возможна и помощь извне: от коллег, поклонников, учителей, зарубежных друзей, дальней родни. Даже вдали от дома вам окажут техническую или моральную поддержку.

Стрелец

Стрельцам желательно до ночи оставаться в укрытии или соблюдать секретность. Не стоит афишировать доходы. В некоторых случаях, будет выгодно скрыть место жительства, происхождение, мировоззрение, нюансы прошлого и другие личные детали. Обстоятельства могут вынудить вас обратиться к скрытым резервам, напомнить про старый долг или займ, про наследство, тайное убежище, зарубежную собственность.

Козерог

Сегодня Козероги могут положиться на свое чутье или на старых друзей. Их внимание вновь привлекут некоторые давние надежды и мечты. Это подходящий день для возобновления сотрудничества, основанного на памяти о прежних общих интересах или на духовном родстве. Многие Козероги похвалят себя за то, что не поддались искушению и не сделали серьезную ошибку, профессиональную, этическую или финансовую.

Водолей

Сегодня у Водолеев мало шансов хладнокровно контролировать события. Многим Водолеям будет трудно сохранять объективность. Велика вероятность втянуться в навязанные тайные игры, эмоционально зациклиться на происходящем. Возможен скрытый прессинг со стороны родителей или начальства. Не исключен обман или подвох. Это не лучший день для теста на профпригодность, собеседования, вступления в должность.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут идти за своей мечтой. Для многих Рыб окажется истинным подарком судьбы возможность вернуться к прежним идеалам. День подпитывает мысли о путешествии, эмиграции, успехе, карьере за рубежом, о возврате в группу единомышленников, о духовном росте. Звезды советуют не только мечтать, но и предпринимать для осуществления желаний конкретные шаги (какие, намекнет обстановка или чутье).