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В какие дни стоит быть осторожнее на дороге

24 мая 2021ГороскопыРамблер

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 24 по 30 мая.

В какие дни стоит быть осторожнее на дороге
Фото: depositphotos
Понедельник и вторник имеют признаки напряжения, но если действовать как обычно, не искать приключений на дороге, то все будет хорошо. В эти дни можно удачно обновить какие-либо детали, что-то подкрасить, избавиться от ржавчины.
Среда и четверг — хорошие дни для вождения, за исключением периодов сильного дождя или сумерек в четверг. Кроме того, ночь со среды на четверг потребует внимательности тех, его путешествует на дальние расстояния.
Пятница и суббота советуют обращать внимание на качество дороги, на посторонние предметы на дороге, на правильный выбор топлива, масла.
Воскресенье имеет устойчиво благоприятный фон для вождения, удачными окажутся поездки с друзьями, с целью отдыха, учебы, экскурсий.
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