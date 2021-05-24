В какие дни стоит быть осторожнее на дороге

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 24 по 30 мая.
13-14 лунные сутки. Сегодня голова пойдет кругом от эмоций, фантазий и тайных желаний. Захочется всего и сразу. И винить в этом можно только Луну в...
14-15 лунные сутки. В канун затмения набирают силу эмоции и разыгрывается воображение. Луна, пребывающая в знаке Скорпиона, подталкивает к ощущениям...
Венера в Близнецах создаст легкую и даже легкомысленную атмосферу в любви. Люди будут запросто знакомиться и обмениваться контактами. Исключены...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Лунное затмение в среду делает неделю неподходящей для деловых начинаний. Нельзя устраиваться на новую работу и запускать бизнес-проекты. Особенно...