Астролог рассказал, как вырастить богатый урожай

Рассказываем, когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.
Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями?Понедельник и вторник — удачные дни для посадок любых растений и даже корнеплодов. Если вы решите в эти дни посадить лекарственные растения — это верный выбор.
13-14 лунные сутки. Сегодня голова пойдет кругом от эмоций, фантазий и тайных желаний. Захочется всего и сразу. И винить в этом можно только Луну в...
14-15 лунные сутки. На носу затмение, которое ударит нас по голове. Так сильно, что разыграется воображение и пойдут в разнос эмоции. А Луна в...
Венера в Близнецах создаст легкую и даже легкомысленную атмосферу в любви. Люди будут запросто знакомиться и обмениваться контактами. Исключены...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Лунное затмение в среду делает неделю неподходящей для деловых начинаний. Нельзя устраиваться на новую работу и запускать бизнес-проекты. Особенно...