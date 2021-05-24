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Астролог рассказал, как вырастить богатый урожай

24 мая 2021ГороскопыРамблер

Рассказываем, когда и как ухаживать за своим огородом и растениями.

Астролог рассказал, как вырастить богатый урожай
Фото: depositphotos

Когда и как ухаживать за своим огородом и растениями?Понедельник и вторник — удачные дни для посадок любых растений и даже корнеплодов. Если вы решите в эти дни посадить лекарственные растения — это верный выбор.

Среда и четверг — дни с низкой плодовитостью, однако могут подойти для посадок лука, перца, чеснока и цветов. В эти дни можно собирать фрукты и корнеплоды, они будут хорошо храниться.
Пятница и суббота — хорошие дни для посадки картофеля, редиса, бобовых, лука, смородины и капусты, для многих корнеплодов в целом. Для обновления хозяйственных построек, кладки камней, кирпичей.
Воскресенье — день, когда посадки не принесут ожидаемого урожая, это время подходит для отдыха, наладки электричества, вентиляции, дымоходов для дорожных работ.
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