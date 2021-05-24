Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи

Сколько времени на сон нужно каждому знаку зодиака

24 мая 2021ГороскопыВечерняя Москва

Общепринятым считается, что человеку необходимо спать в среднем 7–9 часов в день.

Сколько времени на сон нужно каждому знаку зодиака

Есть люди, нарушающие такой режим сна, но не чувствующие дискомфорта. По мнению астрологов, это зависит от знака зодиака, который во многом влияет на человеческую жизнь.

Овен

В частности, для Овнов достаточно 4–5 часов сна, потому что они всегда стремятся быть в тонусе, все контролировать. Чтобы сон был хорошим и крепким, необходимо проветрить комнату, сбросить до сна избыток энергии и послушать спокойную классическую музыку.

Телец

Тельцам не нужно определенное количество сна, главное — то, что их окружает. Поэтому в комнате должен быть идеальный порядок, а ложиться спать необходимо в полностью спокойном состоянии — не стоит дискутировать перед сном и пить спиртные напитки за 3–4 часа до сна. Также для Тельцов важен процесс пробуждения — это стоит делать спокойно, тогда им обеспечено хорошее настроение на весь день.

Близнецы

Сон Близнецов, как и их знак, непостоянен. Они могут спать и 2, и 12 часов. Так как Близнецы склонны к рефлексии, для крепкого и здорового сна им необходимо ограничить потребление информации — за два часа до сна стоит отключить телефон и не пользоваться социальными сетями и телевизором. Также можно заняться дыхательными практиками — это поможет обрести уверенность в себе.

Рак

Ракам необходим полноценный отдых, поэтому сон должен длиться не менее восьми часов. Для хорошего пробуждения им стоит создать в комнате уютную и домашнюю атмосферу, например, надеть любимую пижаму. Также важно ощущение защищенности, поэтому им следует обязательно накрыться одеялом.

Лев

Для Львов необходимо пространство и наличие рядом любимого человека. Тогда их сон будет крепким и здоровым. В среднем представители этого знака спят около семи часов.

Дева

Девы могут спать не более четырех часов в сутки. Для них важно вести дневник, в котором можно делать записи перед сном. Также аромат лаванды в спальне поможет им быстрее уснуть.

Весы

Весы могут спать от девяти до двенадцати и более часов. Долгий сон важен для их душевного состояния. Важным условием хорошего сна станет наличие комфортной кровати. Перед сном они могут расслабиться с помощью классической литературы, мягкой пижамы и чая с ромашкой.

Скорпион

Скорпионы чаще других знаков испытывают проблемы с ночным сном. Хоть они и спят около восьми часов, избыток энергии в организме заставляет их мозг работать и после полуночи, поэтому представители этого знака могут страдать бессонницей. Для комфортного сна им необходимо темное помещение.

Стрелец

Стрельцы практически не нуждаются в полноценном сне. Иногда им достаточно немного вздремнуть, чтобы дальше заниматься различными интересными делами. Часто они видят осмысленные сны, поэтому им стоит вести дневник таких сновидений.

Козерог

Козероги отличаются дисциплинированностью. Они спят в среднем по 7–8 часов и всегда четко знают, когда им надо уснуть и проснуться. Козероги почти не страдают бессонницей, только во время стресса, помочь справиться с ним может медитация.

Водолей

Водолеи спят около пяти часов. Они очень заняты анализом себя и окружающих людей и событий, чтобы позволить себе больше. Перед сном не рекомендуется использовать гаджеты, лучше заняться йогой и принять теплую ванну с лавандой.

Рыбы

Рыбы очень любят сон. В среднем они проводят в кровати около девяти часов, для них это хороший способ восстановить душевное равновесие. Можно сравнить их отношение ко сну с отношением к хорошей книге или интересному фильму.

Вечерняя Москва: последние новостиСборная России по хоккею потерпела первое поражение на ЧМ, уступив словакамНазвано условие укрепления рубляМИД России вызвал посла Колумбии после заявлений о кибератаках
Нравится 1
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Гороскоп на сегодня
24 мая 2021Rambler
Дата рождения

13-14 лунные сутки. Сегодня голова пойдет кругом от эмоций, фантазий и тайных желаний. Захочется всего и сразу. И винить в этом можно только Луну в...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
25 мая 2021Rambler

14-15 лунные сутки. На носу затмение, которое ударит нас по голове. Так сильно, что разыграется воображение и пойдут в разнос эмоции. А Луна в...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
Корректируйте планы — финансовый гороскоп на 25 мая
Фантазируем с размахом — любовный гороскоп на 25 мая
Выплескиваем чувства в любви — гороскоп на 25 мая
Что нужно сделать в полнолуние, чтобы привлечь богатство
Как определить по дате рождения свой энергетический тип
Как научиться «читать» карты Таро
О чем говорят линии на запястьях
Сколько времени на сон нужно каждому знаку зодиака
Астролог рассказал, как вырастить богатый урожай
Выбираем сердцем – таро-прогноз на 24-30 мая
В какие дни стоит быть осторожнее на дороге
Астролог сделал предсказания о туристическом сезоне в Крыму
Приметы на 25 мая: что нельзя делать в этот день
Откладываем важные дела — финансовый гороскоп на 24-30 мая
Теряем голову от любви — романтический гороскоп на 24-30 мая
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
24-30 мая 2021Astro7

Венера в Близнецах создаст легкую и даже легкомысленную атмосферу в любви. Люди будут запросто знакомиться и обмениваться контактами. Исключены...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьи
Любовный гороскоп на май для всех знаков
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 6
Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков
24-30 мая 2021Astro7

Лунное затмение в среду делает неделю неподходящей для деловых начинаний. Нельзя устраиваться на новую работу и запускать бизнес-проекты. Особенно...

Читать продолжение