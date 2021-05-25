Настоящие весельчаки: топ-5 самых оптимистичных знаков зодиака

Все люди любят повеселиться, посмеяться над хорошими шутками.

Чувство юмора — одно из лучших качеств человека, способное украсить жизнь в любой ситуации. Но далеко не все обладают способностью одаривать окружающих позитивом. Астрология уверяет, что в этом случае все зависит от того, под каким зодиакальным созвездием родился человек.

Самые жизнерадостные люди рождаются под знаком Стрельца. Они для всех открыты и дружелюбны, их постоянный оптимизм поразителен. Настроение у Стрельцов почти всегда отличное, и они делятся им с другими людьми ненавязчиво. Внутренняя энергия и свет, исходящие от представителей этого созвездия, развеселят и отвлекут от грустных мыслей любого человека, пусть даже и ненадолго. Путешествия и приключения, знакомства с новыми людьми Стрельцы просто обожают. Шагают по жизни с завидной легкостью, заливаясь заразительным смехом. И это не может не веселить окружающих.

Близнецы умеют поддерживать беседы на различные темы, в компании незаметно становятся ее душой, какой бы эта компания ни была. Коммуникабельность, общительность и всесторонняя развитость Близнецов делают их потрясающими собеседниками. Имея удивительное чувство юмора от природы, с ходу придумывают шутки в любом месте и в любое время. А куча смешных историй, которых у Близнецов неиссякаемый запас, позволяет интересно проводить с ними время.

Врожденное чувство неприязни Водолеев к скуке, одиночеству и унынию помогает им быстро и без проблем обзаводиться множеством друзей везде, где бы они ни были. Приятная непредсказуемость данного знака заставляет окружающих узнавать его как можно больше и ближе. Их удивительное умение оригинально пошутить всегда оценивается по достоинству. Большие любители развлечений и путешествий, без регулярного общения Водолеи чувствуют себя не в своей тарелке.

Тщеславие, самолюбование характерны Львам, поэтому они всегда стремятся завладеть целиком всеобщим вниманием. Увеселительные мероприятия с большим количеством людей сводят Львов с ума. Для него это уникальное место, где все могут полюбоваться на Львиное великолепие, яркость и доброту. В таком случае это полный оптимизма персонаж, который действительно скрасит своим присутствием все события. Когда Лев счастлив, его энергия заряжает целые толпы. Делясь с другими своей радостью и сногсшибательным юмором, взамен Лев получает смех, так необходимые ему комплименты и взгляды, полные одобрения. Это наполняет его душу умиротворяющим удовлетворением.

Овны веселы и полны оптимизма, их энергия бьет ключом. Одиночество им не по душе. Непоседливая натура Овнов влечет к поиску новых веселых событий. Постоянное стремление к чему-то им просто необходимо, чтобы быть в тонусе. Однако, устав от погони и движения к цели, раскрывать свой потрясающий талант к незаурядному юмору предпочитают дома, среди своих близких. Шутки Овнов отличаются милой добротой и посмеяться над ними сплошное удовольствие.